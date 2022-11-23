Япония (сборная Бундеслиги) вынесла Германию! У нее 8 игроков из немецких клубов

Забили парни из «Фрайбурга» и «Бохума».

Сборная Японии устроила новую сенсацию: перевернули матч с Германией за восемь минут и вырвали победу – 2:1!

Причем самое обидное для немцев, что большинство героев японской сборной – игроки из Бундеслиги.

В момент, когда японцы переворачивали матч, легионеров из Бундеслиги на поле было шестеро . Один игрок остался в запасе, один (Ао Танака, он вообще из Бундеслиги-2) вышел в старте, но был заменен – вместо него появился как раз Рицо Доан, который через четыре минуты запустил камбэк.

Ко Итакура 🅰️ («Боруссия» М) – центральный защитник явно был на голову выше второй Бундеслиги, где играл за «Шальке» в прошлом сезоне, и показывал хороший уровень в «Гладбахе», но из-за травмы пропустил всю осень перед ЧМ. Он лидер клуба по передачам в финальную треть (пять в среднем за 90 минут) – именно длиннющим забросом и отправил Асано забивать победный мяч.

Мая Йосида («Шальке») – центральный защитник в 34 года уже тяжело тянет уровень топ-лиги. Вся оборона «Шальке» плоха, и Йосида тоже стабильно серый: вроде бы привозит и ошибается не больше других, но точно не тащит. Хорошо, что поддерживает большой оборонительный объем – выносов и заблокированных ударов всегда очень много.

Ватару Эндо («Штутгарт») – выжигающий опорник, он каждый сезон в топе Бундеслиги по единоборствам – и это при росте всего 178 см. Образ воина дополняет капа на верхнем ряде зубов. И ведь это не просто цепной пес, он тактически важнейший элемент «Штутгарта» – помогает преодолевать прессинг и сам защелкивает прессинг-ловушки.

Ао Танака («Фортуна», Бундеслига-2) – еще один опорник, который умеет держать позицию, уверенно забирать мяч в единоборствах и по необходимости продвигать. Но проверен пока только на уровне второй Бундеслиги, поэтому до больших комплиментов еще надо расти.

Хироки Ито («Штутгарт») – универсал, способный сыграть и в центре защиты, и слева, причем как при схеме в три защитника, так и в четверке. Для «Штутгарта», постоянно меняющего схемы и игровые сочетания, такая шестеренка просто необходима. Единственный, кто не вышел на поле в этом матче.

Рицу Доан ⚽️ («Фрайбург») – вингер, мастер индивидуальной игры. Фактически был единственным креативным элементом «Арминии»-2020/21, исключая длинные выносы вратаря. Крутил соперников, навешивал с любых позиций, бил со смещением в центр. Во «Фрайбурге» сохранил любимые приемы.

Даити Камада («Айнтрахт») – атакующий игрок, который за этот сезон эволюционировал в футболиста центра поля. Умеет почти все на хорошем уровне, соответствует стандарту классических игроков Бундеслиги. Пожалуй, даже по меркам прессинг-чемпионата выделяется работой без мяча.

Такума Асано ⚽️ («Бохум») – нестабильный парень, который сначала даже не потянул уровень Бундеслиги, но очнулся в сербском «Партизане» и неплохо влился в состав «Бохума». Игрок взрыва, что и показал против Германии. Открывается, убегает, угрожает, но почти всегда с низким КПД – а на ЧМ все иначе. Может сыграть и в центре атаки, и на фланге.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Naoki Morita, IMAGO/Eibner-Pressefoto, Sebastian EL-SAQQA, Cao Can, Christian Charisius, Robert Michael