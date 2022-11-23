ЧМ-2022 в Катаре
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Япония (сборная Бундеслиги) вынесла Германию! У нее 8 игроков из немецких клубов

Рицу Доан Рицу Доан
Даити Камада Даити Камада
Ао Танака Ао Танака
Мая Йосида Мая Йосида
Ко Итакура Ко Итакура
Хироки Ито Хироки Ито
Ватару Эндо Ватару Эндо
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
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Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
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Забили парни из «Фрайбурга» и «Бохума».

Сборная Японии устроила новую сенсацию: перевернули матч с Германией за восемь минут и вырвали победу – 2:1!

Причем самое обидное для немцев, что большинство героев японской сборной – игроки из Бундеслиги.

В момент, когда японцы переворачивали матч, легионеров из Бундеслиги на поле было шестеро. Один игрок остался в запасе, один (Ао Танака, он вообще из Бундеслиги-2) вышел в старте, но был заменен – вместо него появился как раз Рицо Доан, который через четыре минуты запустил камбэк.

Ко Итакура 🅰️ («Боруссия» М) – центральный защитник явно был на голову выше второй Бундеслиги, где играл за «Шальке» в прошлом сезоне, и показывал хороший уровень в «Гладбахе», но из-за травмы пропустил всю осень перед ЧМ. Он лидер клуба по передачам в финальную треть (пять в среднем за 90 минут) – именно длиннющим забросом и отправил Асано забивать победный мяч.

Мая Йосида («Шальке») – центральный защитник в 34 года уже тяжело тянет уровень топ-лиги. Вся оборона «Шальке» плоха, и Йосида тоже стабильно серый: вроде бы привозит и ошибается не больше других, но точно не тащит. Хорошо, что поддерживает большой оборонительный объем – выносов и заблокированных ударов всегда очень много.

Ватару Эндо («Штутгарт») – выжигающий опорник, он каждый сезон в топе Бундеслиги по единоборствам – и это при росте всего 178 см. Образ воина дополняет капа на верхнем ряде зубов. И ведь это не просто цепной пес, он тактически важнейший элемент «Штутгарта» – помогает преодолевать прессинг и сам защелкивает прессинг-ловушки.

Ао Танака («Фортуна», Бундеслига-2) – еще один опорник, который умеет держать позицию, уверенно забирать мяч в единоборствах и по необходимости продвигать. Но проверен пока только на уровне второй Бундеслиги, поэтому до больших комплиментов еще надо расти.

Хироки Ито («Штутгарт») – универсал, способный сыграть и в центре защиты, и слева, причем как при схеме в три защитника, так и в четверке. Для «Штутгарта», постоянно меняющего схемы и игровые сочетания, такая шестеренка просто необходима. Единственный, кто не вышел на поле в этом матче.

Рицу Доан ⚽️ («Фрайбург») – вингер, мастер индивидуальной игры. Фактически был единственным креативным элементом «Арминии»-2020/21, исключая длинные выносы вратаря. Крутил соперников, навешивал с любых позиций, бил со смещением в центр. Во «Фрайбурге» сохранил любимые приемы. 

Даити Камада («Айнтрахт») – атакующий игрок, который за этот сезон эволюционировал в футболиста центра поля. Умеет почти все на хорошем уровне, соответствует стандарту классических игроков Бундеслиги. Пожалуй, даже по меркам прессинг-чемпионата выделяется работой без мяча. 

Такума Асано ⚽️ («Бохум») – нестабильный парень, который сначала даже не потянул уровень Бундеслиги, но очнулся в сербском «Партизане» и неплохо влился в состав «Бохума». Игрок взрыва, что и показал против Германии. Открывается, убегает, угрожает, но почти всегда с низким КПД – а на ЧМ все иначе. Может сыграть и в центре атаки, и на фланге.

Германия – Япония 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
23 ноября, 16.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33, пенальти Гюндоган, 1:1 – 75 Доан, 1:2 – 83 Асано.
ГерманияНойер, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Гюндоган (Горетцка, 67), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 79), Мюллер (Хофманн, 67), Гнабри (Мукоко, 90), Мусиала (Гетце, 79).
ЯпонияГонда, Сакаи (Минамино, 74), Йосида, Итакура, Нагатомо (Митома, 57), Эндо, Камада, Кубо (Томиясу, 46), Танака (Доан, 71), Ито, Маэда (Асано, 57).

Мегасчастье Японии после камбэка с Германией! Давайте проникнемся

Выберите любимую сборную и выиграйте ЧМ. Будет непросто

Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/Naoki Morita, IMAGO/Eibner-Pressefoto, Sebastian EL-SAQQA, Cao Can, Christian Charisius, Robert Michael

Что большая сенсация: поражение Германии или Аргентины?
9377 голосов
Германии
13%
Сборная Германии по футболу
Аргентины
67%
Сборная Аргентины по футболу
Никак не выбрать, оба – шок
20%
ЧМ-2022

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