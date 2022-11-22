📷 Мбаппе против всей Австралии – ремейк великих фотографий с Марадоной и Иньестой. Вот их истории

Красота футбола.

Франция в первом матче группового этапа уверенно разобралась с Австралией (4:1). Килиан Мбаппе забил гол, отдал ассист и стал одним из главных героев матча.

А еще фотографу Стефену Маккарти удалось поймать кадр, где Мбаппе в окружении сразу пяти австралийских игроков, – и это выглядят очень впечатляюще.

Подобные ракурсы уже можно считать классикой мирового футбола – в свое время все восхищались фотографиями Марадоны и Иньесты, где игроки, казалось бы, в одиночку противостоят целым командам. Об этих кадрах мы расскажем поподробнее.

Фото Марадоны с бельгийским игроками признали лучшей футбольной фотографией XX века. Но это всего лишь оптическая иллюзия

13 июня 1982 года. Чемпионат мира в Испании. Марадона морально утверждается над бельгийцами – соперник боится и выставляет против юного аргентинца полкоманды. Именно это мы видим на фото.

На самом деле такой гиперопеки не было – был лишь удачный кадр фотокорреспондента.

Сборная Аргентины разыграла штрафной удар, а Диего находился рядом со стенкой. Игроки рассыпались по полю, но удачно попали в кадр Стива Пауэлла. Это фото сделало его известным.

Кстати, тот матч Аргентина проиграла со счетом 0:1. Настоящее величие обрушится на Диего спустя 4 года.

Как же появилась эта фотография?

Автор фото Стив Пауэлл в интервью The Morning Star говорил: «Всего один кадр, но какой удачный».

На матче Аргентина − Бельгия на ЧМ-1982 Пауэлл был в качестве фрилансера для Sports Illustrated. В команде из трех человек он был самым младшим, потому его отправили на трибуны, тогда как коллеги заняли лучшие места за воротами. Стив намеревался запечатлеть церемонию открытия и высокопоставленных гостей матча.

Удивительно, но Пауэлл не отобрал фото для отправки в Sports Illustrated. Если бы это случилось, то журнал бы заявил права на изображение. Спустя несколько недель после матча Стив перебирал неиспользованные фото и увидел Марадону.

«Больше всего меня поразил сам графический образ, цвет зеленой травы, оранжево-красные бельгийские майки. Контраст с Марадоной, одетым в синее, с его темными волосами, его абсолютная сбалансированность. Он в абсолютном напряжении, в ожидании следующего шага. Сомневаюсь, что было бы так же визуально мощно, если бы Бельгия играла в других цветах. По сегодняшним меркам, поскольку это был вечерний матч, качество оригинала не самое лучшее. На самом деле это не важно. Если бы снимок сделали на современную цифровую камеру, он бы был совершенно другим».

Так как права на изображение были у фотоагентства Пауэлла, он выставил его на стоки. Сейчас знаменитая фотография с Марадоной, на котором он как будто бы играет против половины сборной Бельгии, принадлежит американскому фотоагентству Getty Images. Ее выкупили у агентства Паэулла в 1998 году.

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Фото: Getty Images

Через восемнадцать лет после матча с Пауэллом связался журнал Shoot, чтобы сообщить: снимок признали лучшей футбольной фотографией века.

Иньеста много раз оказывался в одиночку против нескольких соперников. Эффектнее всего это выглядело на Евро-2012

Андрес Иньеста – еще один эксперт по противостоянию нескольким соперникам в одиночку. Самый эффектный кадр с участием Иньесты фотографы сделали в финале Евро-2012 – там Андрес оказался в оцеплении сразу пяти итальянских игроков. «Этот эпизод напомнил мне про Оливера и Бенджи. Тогда я немного чувствовал себя персонажем из мультфильмов, на которых вырос», – комментировал тот кадр Иньеста.

Подобных кадров с участием Иньесты не один и не два. Этот сайт – один из лучших трибьютов испанскому полузащитнику. Тут собраны фотографии, на которых он с мячом и в одиночку противостоит 5-7 соперникам – всего 52 (!) кадра. Ни у одного другого футболиста нет подобной коллекции. Это неслучайность. Эпизоды, в которых Иньеста стягивает соперников, чтобы потом отдать мяч очень свободному партнеру – его фирменный прием.

У него много раз спрашивали, каково в одиночку быть в окружении 6-7 соперников. Он не знает ответа. Именно так Андрес сказал журналистам Маркосу Лопесу и Рамону Бесе, которые написали о нем книгу. В другом интервью Андрес чуть ли не извиняется за этот прием (какой же он все-таки невероятный!): «Нет-нет, конечно, я предпочел бы оказываться против одного соперника, а не против пятерых». Иной раз говорит, что играет как обычно: «Просто делаю на стадионе то, что делал на школьной площадке, когда мне было 12».

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Лучший ответ у Андреса с трудом выпросил Сид Лоу: «В такие моменты действую интуитивно. Нечто внутри помогает мне. Я понимаю тактику и стратегию, но вижу в футболе и другую сторону – непредсказуемую. Она состоит из решений, которые принимаются за тысячную долю секунды. Когда на меня пасуют, а за спиной соперники, я не думаю: «Идти мне вправо или влево?». Я просто начинаю движение и мой маневр срабатывает… ну или иногда не срабатывает».

В этот момент друг Иньесты в соседней комнате добавляет: «Всегда срабатывает».

Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile; Gettyimages.ru/Pressefoto Ulmer\ullstein bild