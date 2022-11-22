Бесконечные травмы Франции пугают, новая жертва – Эрнандес из «Баварии». Доживут до плей-офф?

Эпидемия.

Сборная Франции пропустила от Австралии уже на 9-й минуте, но самым неприятным для Дидье Дешама стал не сам факт пропущенного гола, а то, что по ходу атаки получил травму защитник Люка Эрнандес.

Защитник «Баварии» не смог сам подняться с газона – в итоге его увели с поля под руки. Повреждение, судя по всему, серьезное. Вместо Люки вышел его брат Тео из «Милана».

Это продолжение страшной эпидемии травм, которая обрушилась на сборную Франции – из-за нее привычные лидеры команды пропускают чемпионат мира-2022.

🇫🇷 Люка Эрнандес вообще форсировал восстановление от травмы, чтобы успеть к чемпионату мира – в сентябре игрок «Баварии» вылетел с надрывом пучка мышц. Вернулся только в начале ноября. Как выяснилось, ненадолго.

🇫🇷 Интересно, что в таком состоянии на турнир приехали еще два центральных защитника: Рафаэль Варан получил повреждение 22 октября и месяц вообще не играл – только занимался в зале. Похожая ситуация и с Жюлем Кунде – не играл с октября. Против Австралии оба остались в запасе.

🇫🇷 А кто-то не успел восстановиться даже для попадания в запас. Преснель Кимпембе попал в итоговую заявку сборной, но через несколько дней стало понятно – в Катаре он не сыграет. Вместо него вызвали Акселя Дисаси из «Монако».

🇫🇷 По похожему сценарию сложилось отчисление от сборной Карима Бензема – обладатель «Золотого мяча» подводил себя к чемпионату мира и, как считает Карло Анчелотти, берег себя – не играл за «Реал». Но Карим тоже не прошел: одну травму залечил – новую получил прямо на тренировке в Катаре. На его место даже не стали никого вызывать.

🇫🇷 Лучший бомбардир Бундеслиги Кристофер Нкунку тоже должен был сыграть за Францию в Катаре, но на одной из тренировок в него влетел Камавинга. Результат – травма и замена на Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта».

🇫🇷 С тем, что на ЧМ-2022 не будет ни Погба, ни Канте, ни Меньяна во Франции смирились заранее – этих ребят даже не рассматривали в заявку, потому что повреждения слишком серьезные. Вернутся они ближе к Новому году или даже уже в 2023-м.

Грустно, что французы лишились стольких звезд, но это спровоцировало Дешама на обновление команды. В центре поля теперь железно играет Тчуамени, в обороне появился Ибраима Конате из «Ливерпуля», а заменивший брата Тео Эрнандес вообще стал одной из звезд матча против Австралии и даж отдал ассист.

Главное, чтобы и эти игроки не получили травмы.

Фото: REUTERS/Issei Kato, Benoit Tessier