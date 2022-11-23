Победа Саудовской Аравии над Аргентиной – главная сенсация в истории ЧМ. На это давали всего 8,7%

А что было еще?

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной – главная сенсация ЧМ-2022. Никто не ожидал даже борьбы в этом матче – большинство игроков в Fantasy-ЧМ выбрали Месси в свою команду и сделали капитаном на первый тур.

Не ожидали такого даже сложные аналитические модели. Например, недооценила саудовцев Gracenote – компания, анализирующая данные в сфере музыки и спорта, входит в семью крупнейшей аналитической фирмы Nielsen.

Gracenote считает Аргентину одним из фаворитов на выход в финал (вместе с Бразилией) и даже вторым претендентом на победу на турнире (16% против 19% у Бразилии). Выход Аргентины из группы вообще не вызывал вопросов – его вероятность оценивали в 89%.

А вот вероятность победы Саудовской Аравии в матче против Месси оценили всего в 8,7%.

Более того, это самый маловероятный исход матча на ЧМ, который стал реальностью. Gracenote также привел топ-5 неожиданных исходов матчей на ЧМ. Вот этот рейтинг.

5. Чехия – Гана 0:2 (2006)

Вероятность исхода: 13,9%

К тому чемпионату мира Чехия подходила в статусе второй команды рейтинга ФИФА. И неудивительно: в составе были Росицки, Недвед и Петр Чех. В первом матче команда спокойно убрала сборную США.

У Ганы тоже был неплохой состав, но такого никто не ожидал: уже на второй минуте Асамоа Гьян вогнал мяч в угол, во втором тайме Уйфалуши получил (достаточно спорную) красную карточку, а Гьян не забил пенальти.

В конце Мунтари забил второй – и сохранил шансы Ганы на плей-офф. Чехи в последнем туре без особых шансов проиграли еще и Италии, а африканцы обыграли США и вышли в 1/8 финала.

4. ФРГ – Алжир 1:2 (1982)

Вероятность исхода: 13,2%

Тут ни у кого даже не возникало вопросов: действующий чемпион Европы, выигравший отбор с разницей мячей 33-3. Еще и упакованный звездами: Пауль Брайтер, Карл-Хайнц Румменигге. В соперниках – дебютант.

«Один из немцев сказал, что нас обыграют даже с сигарой в зубах», – вспоминал защитник Алжира Шаабане Мерзекане. Но африканские андердоги победили 2:1 – тренер ФРГ потом жаловался, что не достал видео с игрой соперника, что сказалось на подготовке.

В итоге Алжир не вышел из группы, но сотворил историю. Матч третьего тура Алжир сыграл раньше, поэтому ФРГ и Австрия знали, что в случае победы немцев 1:0 обе команды выйдут из группы. Такой счет и устроили уже на 10-й минуте, а потом катали мяч – тот матч назвали «Хихонским позором». Из-за этого ФИФА проводит игры последнего тура параллельно.

3. Швейцария – Испания 1:0 (2010)

Вероятность исхода: 10,3%

Сборная Испании тогда была действующим чемпионом Европы и вышла на проектный пик. Казалось, тика-така делает команду просто неуязвимой. Всего одно поражение в 50 матчах. Еще и соперник было достаточно удобный – Швейцария никогда не обыгрывала Испанию.

Но команда Отмара Хитцфельда сдержала атаку испанцев, а сама забила, просто удачно выбив мяч от своих ворот – Бенальо пнул, Дердийок и Желсон Фернандес зацепились у чужой штрафной. В итоге Фернандес и добил после сэйва Пике.

Лучший момент испанцев – мощнейший выстрел в перекладину от Хаби Алонсо. Но сравнять не получилось, несмотря на статистику в пользу фаворита: 24:8 по ударам, 8:3 по ударам в створ и 5:2 по голевым моментам.

Сейчас Аргентине предлагают взять ту Испанию за ролевую модель: тоже чемпион континента, тоже проиграли первый матч на ЧМ, но потом собрались и выдали идеальный турнир.

2. США – Англия 1:0 (1950)

Вероятность исхода: 9,5%

Англия ехала на первый послевоенный ЧМ в качестве суперзвезд и главного фаворита, а сборная США состояла из полупрофессионалов: капитаном был школьный учитель, а в воротах стоял водитель катафалка.

У Англии только в первые 12 минут было 6 опасных моментов – дважды пробили в штангу. Преимущество англичан только нарастало, когда забили американцы. Мяч в сетку на 37-й минуте отправил Джо Гатьенс – гаитянский нападающий, которого только-только добавили к команде (по некоторым версиям, у него даже не было гражданства США).

Во втором тайме бразильцы на трибунах стадиона в Белу-Оризонти болели за американцев, которые осмелели. У Англии были моменты, но даже сравнять они не смогли. Футболисты из США победили 1:0. Но в последнем туре и те, и другие проиграли Чили и Испании и из группы не вышли.

В Америке та игра приобрела действительно легендарный статус – ее даже называют «Чудом на траве». Про матч в 2005 году выпустили фильм «Игра их жизней». Вратаря той команды Фрэнка Борги сыграл Джерард Батлер, а в эпизодических ролях появились Патрик Стюарт и Джон Рис Дэвис.

1. Аргентина – Саудовская Аравия 1:2 (2022)

Вероятность исхода: 8,7%

А какие еще были сенсации на ЧМ?

Италия – КНДР 0:1 (1966)

На групповом этапе итальянцам хватило бы ничеей в этом матче. Гол Пак Ду Ика случился в конце первого тайма, а Италии за весь второй не удалось отыграться. Так она не добралась даже до четвертьфинала, а ЧМ получил один из самых драматичных матчей в плей-офф, где вышедшие вместо них корейцы выигрывали у Португалии 3:0, но в итоге уступили 3:5.

Испания – Северная Ирландия 0:1 (1982)

Суперсенсация случилась на первом групповом этапе – североирландцы обыграли хозяев чемпионата и возглавили группу, выбросив из турнира югославов. Тогда в Валенсии хватило гола Джерри Армстронга в начале второго тайма, а последние полчаса Северная Ирландия вообще провела вдесятером, но выстояла. Впрочем, в финальных группах и испанцы, и североирландцы заняли последние места.

Аргентина – Камерун 0:1 (1990)

Аргентина уже удивляла в стартовом туре, причем в ранге действующего чемпиона мира. Марадона с Бальбо и Бурручагой ничего не забили камерунцам Непомнящего, которые заканчивали матч вдевятером из-за двух удалений. Аргентина еще и пропустила в середине второго тайма – голкипер Пумпидо не удержал мяч после удара Омам-Бийика. Но обе команды потом зашли далеко – Камерун стал сенсацией и чуть не проскочил в полуфинал, а Аргентина лишь из-за спорного пенальти уступила в финале.

Франция – Сенегал 0:1 (2002)

Примерно та же история, что и у Аргентины, только с гораздо более неожиданным продолжением для фаворита. Действующие чемпионы мира (и Европы тоже) в первой же игре проиграли африканцам. Первый гол турнира через полчаса после его начала забил Пап Буба Диоп, целого часа французам так и не хватило, чтобы отыграться. Сенегал по примеру Камеруна забрался в четвертьфинал, а Франция вообще не забила ни гола на групповом этапе и вылетела с позором.

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Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts; East News/AP Photo; globallookpress.com/Cao Can/XinHua, ZUMAPRESS.com, Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, Sven Simon/picture-alliance, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via imago-images.de