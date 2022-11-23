ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной – главная сенсация в истории ЧМ. На это давали всего 8,7%

ЧМ-2006
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
сборная США по футболу сборная США по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
ЧМ-2010 ЧМ-2010
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Футбол Футбол

А что было еще?

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной – главная сенсация ЧМ-2022. Никто не ожидал даже борьбы в этом матче – большинство игроков в Fantasy-ЧМ выбрали Месси в свою команду и сделали капитаном на первый тур.

Не ожидали такого даже сложные аналитические модели. Например, недооценила саудовцев Gracenote – компания, анализирующая данные в сфере музыки и спорта, входит в семью крупнейшей аналитической фирмы Nielsen.

Gracenote считает Аргентину одним из фаворитов на выход в финал (вместе с Бразилией) и даже вторым претендентом на победу на турнире (16% против 19% у Бразилии). Выход Аргентины из группы вообще не вызывал вопросов – его вероятность оценивали в 89%.

А вот вероятность победы Саудовской Аравии в матче против Месси оценили всего в 8,7%.

Более того, это самый маловероятный исход матча на ЧМ, который стал реальностью. Gracenote также привел топ-5 неожиданных исходов матчей на ЧМ. Вот этот рейтинг.

5. Чехия – Гана 0:2 (2006)

Вероятность исхода: 13,9%

К тому чемпионату мира Чехия подходила в статусе второй команды рейтинга ФИФА. И неудивительно: в составе были Росицки, Недвед и Петр Чех. В первом матче команда спокойно убрала сборную США.

У Ганы тоже был неплохой состав, но такого никто не ожидал: уже на второй минуте Асамоа Гьян вогнал мяч в угол, во втором тайме Уйфалуши получил (достаточно спорную) красную карточку, а Гьян не забил пенальти.

В конце Мунтари забил второй – и сохранил шансы Ганы на плей-офф. Чехи в последнем туре без особых шансов проиграли еще и Италии, а африканцы обыграли США и вышли в 1/8 финала.

4. ФРГ – Алжир 1:2 (1982)

Вероятность исхода: 13,2%

Тут ни у кого даже не возникало вопросов: действующий чемпион Европы, выигравший отбор с разницей мячей 33-3. Еще и упакованный звездами: Пауль Брайтер, Карл-Хайнц Румменигге. В соперниках – дебютант.

«Один из немцев сказал, что нас обыграют даже с сигарой в зубах», – вспоминал защитник Алжира Шаабане Мерзекане. Но африканские андердоги победили 2:1 – тренер ФРГ потом жаловался, что не достал видео с игрой соперника, что сказалось на подготовке.

В итоге Алжир не вышел из группы, но сотворил историю. Матч третьего тура Алжир сыграл раньше, поэтому ФРГ и Австрия знали, что в случае победы немцев 1:0 обе команды выйдут из группы. Такой счет и устроили уже на 10-й минуте, а потом катали мяч – тот матч назвали «Хихонским позором». Из-за этого ФИФА проводит игры последнего тура параллельно.

3. Швейцария – Испания 1:0 (2010)

Вероятность исхода: 10,3%

Сборная Испании тогда была действующим чемпионом Европы и вышла на проектный пик. Казалось, тика-така делает команду просто неуязвимой. Всего одно поражение в 50 матчах. Еще и соперник было достаточно удобный – Швейцария никогда не обыгрывала Испанию.

Но команда Отмара Хитцфельда сдержала атаку испанцев, а сама забила, просто удачно выбив мяч от своих ворот – Бенальо пнул, Дердийок и Желсон Фернандес зацепились у чужой штрафной. В итоге Фернандес и добил после сэйва Пике.

Лучший момент испанцев – мощнейший выстрел в перекладину от Хаби Алонсо. Но сравнять не получилось, несмотря на статистику в пользу фаворита: 24:8 по ударам, 8:3 по ударам в створ и 5:2 по голевым моментам.

Сейчас Аргентине предлагают взять ту Испанию за ролевую модель: тоже чемпион континента, тоже проиграли первый матч на ЧМ, но потом собрались и выдали идеальный турнир.

2. США – Англия 1:0 (1950)

Вероятность исхода: 9,5%

Англия ехала на первый послевоенный ЧМ в качестве суперзвезд и главного фаворита, а сборная США состояла из полупрофессионалов: капитаном был школьный учитель, а в воротах стоял водитель катафалка.

У Англии только в первые 12 минут было 6 опасных моментов – дважды пробили в штангу. Преимущество англичан только нарастало, когда забили американцы. Мяч в сетку на 37-й минуте отправил Джо Гатьенс – гаитянский нападающий, которого только-только добавили к команде (по некоторым версиям, у него даже не было гражданства США).

Во втором тайме бразильцы на трибунах стадиона в Белу-Оризонти болели за американцев, которые осмелели. У Англии были моменты, но даже сравнять они не смогли. Футболисты из США победили 1:0. Но в последнем туре и те, и другие проиграли Чили и Испании и из группы не вышли.

В Америке та игра приобрела действительно легендарный статус – ее даже называют «Чудом на траве». Про матч в 2005 году выпустили фильм «Игра их жизней». Вратаря той команды Фрэнка Борги сыграл Джерард Батлер, а в эпизодических ролях появились Патрик Стюарт и Джон Рис Дэвис.

1. Аргентина – Саудовская Аравия 1:2 (2022)

Вероятность исхода: 8,7%

А какие еще были сенсации на ЧМ?

Италия – КНДР 0:1 (1966)

На групповом этапе итальянцам хватило бы ничеей в этом матче. Гол Пак Ду Ика случился в конце первого тайма, а Италии за весь второй не удалось отыграться. Так она не добралась даже до четвертьфинала, а ЧМ получил один из самых драматичных матчей в плей-офф, где вышедшие вместо них корейцы выигрывали у Португалии 3:0, но в итоге уступили 3:5.

Испания – Северная Ирландия 0:1 (1982)

Суперсенсация случилась на первом групповом этапе – североирландцы обыграли хозяев чемпионата и возглавили группу, выбросив из турнира югославов. Тогда в Валенсии хватило гола Джерри Армстронга в начале второго тайма, а последние полчаса Северная Ирландия вообще провела вдесятером, но выстояла. Впрочем, в финальных группах и испанцы, и североирландцы заняли последние места.

Аргентина – Камерун 0:1 (1990)

Аргентина уже удивляла в стартовом туре, причем в ранге действующего чемпиона мира. Марадона с Бальбо и Бурручагой ничего не забили камерунцам Непомнящего, которые заканчивали матч вдевятером из-за двух удалений. Аргентина еще и пропустила в середине второго тайма – голкипер Пумпидо не удержал мяч после удара Омам-Бийика. Но обе команды потом зашли далеко – Камерун стал сенсацией и чуть не проскочил в полуфинал, а Аргентина лишь из-за спорного пенальти уступила в финале.

Франция – Сенегал 0:1 (2002)

Примерно та же история, что и у Аргентины, только с гораздо более неожиданным продолжением для фаворита. Действующие чемпионы мира (и Европы тоже) в первой же игре проиграли африканцам. Первый гол турнира через полчаса после его начала забил Пап Буба Диоп, целого часа французам так и не хватило, чтобы отыграться. Сенегал по примеру Камеруна забрался в четвертьфинал, а Франция вообще не забила ни гола на групповом этапе и вылетела с позором.

Наш любимый Сенегал-2002: Фадига ограбил ювелирку, Диуф стал звездой, а Метсю – героем нации. Команду сломал президент страны

А что больше всего запомнилось вам?

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts; East News/AP Photo; globallookpress.com/Cao Can/XinHua, ZUMAPRESS.com, Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto, Sven Simon/picture-alliance, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via imago-images.de

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные