Месси догнал Роналду по голам на ЧМ. А кто эффективнее на чемпионатах мира?
Повод сравнить.
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии – 1:2. Но единственный гол фаворита у Лионеля Месси: он реализовал пенальти на 10-й минуте.
Так Лео сравнялся с Роналду по голам на чемпионатах мира – теперь у обоих по семь.
Давайте сравним их выступления.
• Почти по всем показателем Месси лучше: Роналду лишь нанес больше ударов (86 против 75, хотя так ниже эффективность) и меньше минут тратит на гол (210 против 245).
• Из действующих игроков на ЧМ больше забил только Томас Мюллер – 10 голов в 16 матчах. На уровне с Месси и Криштиану идет Луис Суарес: семь голов в 13 играх.
До Месси только Пеле, Зеелер, Клозе и Роналду забивали на четырех ЧМ
Для Месси и Аргентины это грустный день и разочаровывающий старт турнира, но вместе с этим все же и новый шажок в историю.
• Лео играет уже на пятом чемпионате мира – он повторил достижение вратаря сборной Мексики Антонио Карбахаля, немецкого защитника Лотара Маттеуса, защитника Мексики Рафаэля Маркеса и итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.
Среди игроков атаки Лионель первый – в четверг к нему наверняка присоединится Криштиану Роналду, когда сыграет за Португалию против Ганы. А в сборной Мексики станет на двух совладельцев рекорда больше, если на турнире сыграют Андрес Гуардадо и Гильермо Очоа (правда, он на двух первых турнирах не выходил на поле).
Месси, Роналду, Гуардадо и Очоа на пятом ЧМ. Как они менялись? И у кого такой же рекорд?
• Месси – первый игрок в истории с результативными действиями на пяти чемпионатах мира подряд. У него теперь семь голов и пять ассистов в 20 играх.
Добавим деталей. На ЧМ-2006 юный Месси забил и отдал результативный пас в трех матчах за Аргентину, на ЧМ-2010 – сделал одну голевую передачу в пяти играх турнира, на ЧМ-2014 – забил четыре мяча и сделал ассист в семи играх, на ЧМ-2018 – забил и отдал две результативные передачи.
• Лео – первый аргентинец, забивавший на четырех ЧМ. У Марадоны и Батистуты были голы только на трех турнирах.
Вообще до Месси это делали только великий бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер с Мирославом Клозе и – Криштиану Роналду.
Какие еще рекорды у Месси в сборной?
Их ооооочень много.
• Сыграл больше всех матчей за сборную – 165
• Лучший бомбардир – 91 гол
• Больше всех голов за Аргентину в календарном году – 12 (делит с Габриэлем Батистутой)
• Единственный игрок, забивший всем южноамериканским сборным
• Самый молодой капитан в истории Аргентины – 22 года 363 дня
• Лучший ассистент в истории сборных – 52 голевых
• Больше всех матчей на Кубке Америки – 34
• Единственный сыграл на шести Кубках Америки
• Больше всех голов, забитых за южноамериканскую сборную – 91
• Больше всех ассистов на Кубке Америки – 17
• Лучший результат по ассистам на одном Кубке Америке – 5
А среди лучших бомбардиров ЧМ за всю историю Месси и Роналду в топе?
Нет.
Лучшие шансы изменить расклад в топ-5 у Томаса Мюллера (сейчас – 10 голов). Месси и Роналду понадобится забивать на уровне лучшего бомбардира турнира, чтобы ворваться.
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Фото: REUTERS/Marko Djurica; globallookpress.com/Chen Yichen/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Chris McGrath, Clive Mason
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