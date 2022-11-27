Оцениваем рост, вес и возраст составов ЧМ-2022: Аргентина и Бразилия – в топе самых старых, сербы – главные великаны
Гана привезла молодежь.
Еще раз изучим составы ЧМ-2022 – они больше не могут меняться из-за травмированных, поэтому общая картина понятна. Оценим средний рост, вес и возраст участников.
Для начала – самые взрослые составы ЧМ-2022.
• Тут лидируют иранцы со средним показателем в 28,9 лет. Самый молодой футболист из заявки – 24-летний защитник Аболфазл Джалали, который с англичанами не играл. Самому старшему – хавбеку иранского «Персеполиса» Вахиду Амири – 34 года.
• Главные ветераны среди топ-сборных – Бразилия (27,9 лет), Аргентина (27,9) и Бельгия (27,8). У бразильцев в заявке вечные Дани Алвес (39 лет) и Тиаго Силва (38) – они в топе самых опытных футболистов турнира.
Теперь глянем на самых юных участников.
• Средний возраст сборной Ганы меньше 25 лет – это главные пионеры ЧМ-2022. Самый юный – вингер «Спортинга» Абдул Фатаву (ему 18).
• Но есть футболист еще младше: немецкий нападающий Юссуфа Мукоко отпраздновал совершеннолетие 20 ноября (старт турнира). До этого он был единственным 17-летним на ЧМ-2022.
• Из грандов отметим Испанию (25,6 лет), Англию (26,4) и Францию (26,5). У испанцев все просто: самый опытный –Серджи Бускетс (34 года), а главный юнец – Гави (18).
Дальше смотрим на средний рост (и вес) сборных – вот главные великаны.
• Сербы лидируют и по росту (187,4 см), и по весу (80,4 кг). Выше остальных в сборной кипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич (202 см), а ниже всех – полузащитник ПАОК Андрия Живкович (169).
• Из топ-сборных габаритами могут похвастать Франция (185,2 см и 78,4 кг) и Германия (184,8 см и 80,3 кг).
Про самых миниатюрных футболистов тоже не забыли.
• Здесь сразу три сборных с одинаковым показателем: средний рост Катара, Саудовской Аравии и Мексики – 179,2 сантиметра. Правда, мексиканцы чуть массивнее: весят почти 72 кг – самый высокий показатель из этой троицы.
• Теперь оценим игроков индивидуально. Самый низкий футболист на турнире – полузащитник сборной Марокко Ильяс Шаир (158 сантиметров). Самый высокий – голландский вратарь Андрис Нопперт (203).
«Барса» обогнала «Баварию» по игрокам на ЧМ, каждый шестой футболист – из АПЛ. Откуда едут в Катар?
Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Matthew Childs
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