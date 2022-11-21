Посещаемость ЧМ больше вместимости стадионов. Очень странная математика от ФИФА
Нечто странное происходит с подсчетом посещаемости матчей ЧМ-2022.
20 ноября турнир стартовал игрой Катара против Эквадора на стадионе «Аль-Байт». Сверяемся с официальным сайтом ФИФА – о вместимости этой арены говорят две строчки. На одной и той же странице – разная информация:
• Вместимость стадиона ЧМ-2022*: 45 032 человека. * – Вместимость для конкретных матчей может незначительно отличаться
• Вместимость на турнире – 60 000 человек.
При этом в официальном протоколе матча Катар – Эквадор на том же сайте ФИФА видим, что зрителей все равно больше, чем того предполагает вместимость. Минимум на семь тысяч, если учитываем как правдивую информацию о стадионе на 60 тысяч зрителей.
Журналисты уточняли, что на табло самого стадиона появились данные на десять тысяч меньше – то есть 57 372. Тогда было бы все относительно понятно. И визуально придраться к посещаемости стадиона «Аль-Байт» на стартовом матче было сложно. Да, ближе к концу игры болельщики Катара покидали стадион из-за плохого результата, но в первом тайме все было хорошо.
Вот только во второй день появились новые странности.
Матч Англия – Иран проходил на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. ФИФА на одной странице заявляет вместимость в 40 тысяч мест.
А на другой – в 45 857.
Сколько болельщиков присутствовало на игре? ФИФА пишет о количестве 45 334. То есть пустых мест должно быть около пятисот. Либо на стадионе было на пять тысяч больше заявленной вместимости.
Главный вопрос – по матчу Сенегала против Нидерландов. Игра проходила в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». И опять расхождение на сайте ФИФА. 40 000 или 44 400?
Затем в протоколе матча мы видим 41 721.
И вспоминаем ТВ-картинку. Середина первого тайма – много пустых мест по центру (белые), слева (зеленые) и справа (красные).
Сиротливо центр смотрелся и во втором тайме.
И за воротами (места зеленого цвета).
И это только нижний сектор. Верхний не был виден на ТВ-картинке, но в соцсетях летают разные фотографии с пустыми рядами.
Та же история с посещаемостью матча США – Уэльс на игре «Ахмед Бин Али Стэдиум». На сайте ФИФА есть информация о вместимости: 40 тысяч на одной странице и 45 032 – на другой. Официальное число зрителей на матче – 43 418. Хотя пустые места видны по центру.
К ФИФА сразу несколько вопросов.
Первый вопрос: что за расхождение по цифрам вокруг первого матча, и как могут поместиться 67 тысяч человек на современном стадионе, если заявлена вместимость всего 60 тысяч? А если это ошибка, почему не исправлена до сих пор?
Второй: почему появились расхождения по вместимости стадионов на самом официальном сайте ФИФА на двух разных страницах? А в случае с первым стадионом – вообще на одной и той же странице?
Наконец, третий: почему нельзя четко организовать не самый сложный технический элемент?
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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