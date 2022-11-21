ЧМ-2022 в Катаре
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Посещаемость ЧМ больше вместимости стадионов. Очень странная математика от ФИФА

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Нечто странное происходит с подсчетом посещаемости матчей ЧМ-2022.

20 ноября турнир стартовал игрой Катара против Эквадора на стадионе «Аль-Байт». Сверяемся с официальным сайтом ФИФА – о вместимости этой арены говорят две строчки. На одной и той же странице – разная информация: 

• Вместимость стадиона ЧМ-2022*: 45 032 человека. * – Вместимость для конкретных матчей может незначительно отличаться

• Вместимость на турнире – 60 000 человек.

При этом в официальном протоколе матча Катар – Эквадор на том же сайте ФИФА видим, что зрителей все равно больше, чем того предполагает вместимость. Минимум на семь тысяч, если учитываем как правдивую информацию о стадионе на 60 тысяч зрителей.

Журналисты уточняли, что на табло самого стадиона появились данные на десять тысяч меньше – то есть 57 372. Тогда было бы все относительно понятно. И визуально придраться к посещаемости стадиона «Аль-Байт» на стартовом матче было сложно. Да, ближе к концу игры болельщики Катара покидали стадион из-за плохого результата, но в первом тайме все было хорошо.

Вот только во второй день появились новые странности.

Матч Англия – Иран проходил на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. ФИФА на одной странице заявляет вместимость в 40 тысяч мест.

А на другой – в 45 857.

Сколько болельщиков присутствовало на игре? ФИФА пишет о количестве 45 334. То есть пустых мест должно быть около пятисот. Либо на стадионе было на пять тысяч больше заявленной вместимости.

Главный вопрос – по матчу Сенегала против Нидерландов. Игра проходила в Дохе на стадионе «Аль-Тумама». И опять расхождение на сайте ФИФА. 40 000 или 44 400?

Затем в протоколе матча мы видим 41 721.

И вспоминаем ТВ-картинку. Середина первого тайма – много пустых мест по центру (белые), слева (зеленые) и справа (красные).

Сиротливо центр смотрелся и во втором тайме.

И за воротами (места зеленого цвета).

И это только нижний сектор. Верхний не был виден на ТВ-картинке, но в соцсетях летают разные фотографии с пустыми рядами.

Та же история с посещаемостью матча США – Уэльс на игре «Ахмед Бин Али Стэдиум». На сайте ФИФА есть информация о вместимости: 40 тысяч на одной странице и 45 032 – на другой. Официальное число зрителей на матче – 43 418. Хотя пустые места видны по центру.

К ФИФА сразу несколько вопросов.

Первый вопрос: что за расхождение по цифрам вокруг первого матча, и как могут поместиться 67 тысяч человек на современном стадионе, если заявлена вместимость всего 60 тысяч? А если это ошибка, почему не исправлена до сих пор?

Второй: почему появились расхождения по вместимости стадионов на самом официальном сайте ФИФА на двух разных страницах? А в случае с первым стадионом – вообще на одной и той же странице?

Наконец, третий: почему нельзя четко организовать не самый сложный технический элемент?

Фото: REUTERS/Dylan Martinez

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