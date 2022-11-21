6:2 – так крупно Англия еще не стартовала! А моложе Беллингема с голом на ЧМ был лишь Оуэн
В общем топе Джуд не вошел и в десятку.
Англия уверенно разобрала Иран – 6:2. Этот матч вряд ли скоро забудется.
27 добавленных минут – рекорд чемпионатов мира! Из-за страшного столкновения вратаря Ирана и упертого судьи
• Для Англии это рекордно крупная стартовая победа на больших турнирах (ЧМ и Евро). И это всего второй раз, когда англичане забили 6 голов – в 2018-м столько же отгрузили Панаме (6:1).
• У Саутгейта 9 побед на крупных турнирах – рекорд тренеров сборной Англии. Для Гарета это третий такой турнир: на ЧМ-2018 команда дошла до полуфинала, на прошлогоднем Евро – проиграла в финале.
• Все авторы голов Англии прежде не забивали на чемпионатах мира. Это Джуд Беллингем, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш.
• Самый молодой из этой компании – 19-летний Джуд Беллингем. Он открыл счет на 35-й минуте: после аккуратного навеса Люка Шоу с левого фланга перевисел в воздухе защитников Ирана и технично переправил мяч головой в девятку.
В списке самых молодых английских бомбардиров на чемпионатах мира Беллингем (19 лет и 145 дней) второй после Майкла Оуэна, забившего на ЧМ-1998 в ворота Румынии в 18 лет и 190 дней.
В общем списке за всю историю ЧМ Джуд не входит даже в десятку. Первую тройку составили Пеле (17 лет и 239 дней), мексиканец Мануэль Росас (18 лет и 93 дня) и Оуэн. Дмитрий Сычев, кстати, 5-й – 18 лет 231 день.
На 10-й строчке расположился румын Константин Станчу (19 лет и 92 дня).
Как забивали потом?
• После гола Беллингема англичан прорвало. На 43-й минуте с ассиста Харри Магуайра (!) из штрафной забил Букайо Сака, а в компенсированное к первому тайму время Рахим Стерлинг замкнул прострел Харри Кейна.
• Во втором тайме феерия продолжилась. На 62-й минуте Сака в штрафной не заметил иранских защитников и аккуратно катнул в угол, сделав дубль. Вскоре Мехди Тареми отыграл один мяч, прошив Джордана Пикфорда.
• На 71-й минуте забил Маркус Рэшфорд, только-только вышедший вместо Сака – потратив на это всего 49 секунд. Третий самый быстрый гол в истории ЧМ для запасного.
• Шестой гол англичан организовали еще два резервиста: Каллум Уилсон пронесся по правому флангу и отдал на Грилиша, который замыкал уже в пустые ворота.
Такое празднование Джека было обещанием мальчику-фанату «Ман Сити», страдающему от церебрального паралича.
• Но и на этом события не закончились. Ко второму тайму главный арбитр Рафаэль Клаус добавил 10 минут – за это время иранцы ожили. Сначала Сердар Азмун попал в перекладину, а потом, уже на 10-й добавленной минуте, пришлось включиться ВАР – Клаусу подсказали, что в ворота сборной Англии стоит назначить пенальти. Все это растянулось еще на 3 минуты.
Это был просто бесконечный матч.
- Дата проведения
- 21 ноября, 16.00, «стадион Халифа»
- Голы:
- 1:0 – 35 Беллингем, 2:0 – 43 Сака, 3:0 – 45 Стерлинг, 4:0 – 62 Сака, 4:1 – 65 Тареми, 5:1 – 71 Рэшфорд, 6:1 – 89 Грилиш, 6:2 – 90, пенальти Тареми.
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Англия –
Пикфорд, Триппьер, Магуайр (Дайер, 70), Стоунз, Шоу, Райс, Маунт (Фоден, 71), Сака (Рэшфорд, 71), Беллингем, Кейн (Уилсон, 76), Стерлинг (Грилиш, 71).
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Иран –
Бейранванд (Хоссейни, 19), Мохаррами, Пуралиганджи, Чешми (Канаанизадеган, 46), Хоссейни, Мохаммади (Тораби, 63), Джаханбахш (Голизаде, 46), Хаджсафи, Карими (Эззатоллахи, 46), Нуроллахи (Азмун, 77), Тареми.
- Предупреждения:
- Джаханбахш (25), Пуралиганджи (48).
Фото: REUTERS/Carl Recine, Paul Childs; Gettyimages.ru/Ross Kinnaird /Allsport
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