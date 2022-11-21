6:2 – так крупно Англия еще не стартовала! А моложе Беллингема с голом на ЧМ был лишь Оуэн

В общем топе Джуд не вошел и в десятку.

Англия уверенно разобрала Иран – 6:2. Этот матч вряд ли скоро забудется.

• Для Англии это рекордно крупная стартовая победа на больших турнирах (ЧМ и Евро). И это всего второй раз, когда англичане забили 6 голов – в 2018-м столько же отгрузили Панаме (6:1).

• У Саутгейта 9 побед на крупных турнирах – рекорд тренеров сборной Англии. Для Гарета это третий такой турнир: на ЧМ-2018 команда дошла до полуфинала, на прошлогоднем Евро – проиграла в финале.

• Все авторы голов Англии прежде не забивали на чемпионатах мира. Это Джуд Беллингем, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш.

• Самый молодой из этой компании – 19-летний Джуд Беллингем. Он открыл счет на 35-й минуте: после аккуратного навеса Люка Шоу с левого фланга перевисел в воздухе защитников Ирана и технично переправил мяч головой в девятку.

В списке самых молодых английских бомбардиров на чемпионатах мира Беллингем (19 лет и 145 дней) второй после Майкла Оуэна, забившего на ЧМ-1998 в ворота Румынии в 18 лет и 190 дней.

В общем списке за всю историю ЧМ Джуд не входит даже в десятку. Первую тройку составили Пеле (17 лет и 239 дней), мексиканец Мануэль Росас (18 лет и 93 дня) и Оуэн. Дмитрий Сычев, кстати, 5-й – 18 лет 231 день.

На 10-й строчке расположился румын Константин Станчу (19 лет и 92 дня).

Как забивали потом?

• После гола Беллингема англичан прорвало. На 43-й минуте с ассиста Харри Магуайра (!) из штрафной забил Букайо Сака, а в компенсированное к первому тайму время Рахим Стерлинг замкнул прострел Харри Кейна.

• Во втором тайме феерия продолжилась. На 62-й минуте Сака в штрафной не заметил иранских защитников и аккуратно катнул в угол, сделав дубль. Вскоре Мехди Тареми отыграл один мяч, прошив Джордана Пикфорда.

• На 71-й минуте забил Маркус Рэшфорд, только-только вышедший вместо Сака – потратив на это всего 49 секунд. Третий самый быстрый гол в истории ЧМ для запасного.

• Шестой гол англичан организовали еще два резервиста: Каллум Уилсон пронесся по правому флангу и отдал на Грилиша, который замыкал уже в пустые ворота.

Такое празднование Джека было обещанием мальчику-фанату «Ман Сити», страдающему от церебрального паралича.

• Но и на этом события не закончились. Ко второму тайму главный арбитр Рафаэль Клаус добавил 10 минут – за это время иранцы ожили. Сначала Сердар Азмун попал в перекладину, а потом, уже на 10-й добавленной минуте, пришлось включиться ВАР – Клаусу подсказали, что в ворота сборной Англии стоит назначить пенальти. Все это растянулось еще на 3 минуты.

Это был просто бесконечный матч.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Paul Childs; Gettyimages.ru/Ross Kinnaird /Allsport