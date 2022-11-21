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6:2 – так крупно Англия еще не стартовала! А моложе Беллингема с голом на ЧМ был лишь Оуэн

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Мехди Тареми Мехди Тареми
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд
Харри Кейн Харри Кейн
Харри Магуайр Харри Магуайр
Букайо Сака Букайо Сака
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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В общем топе Джуд не вошел и в десятку.

Англия уверенно разобрала Иран – 6:2. Этот матч вряд ли скоро забудется.

27 добавленных минут – рекорд чемпионатов мира! Из-за страшного столкновения вратаря Ирана и упертого судьи

• Для Англии это рекордно крупная стартовая победа на больших турнирах (ЧМ и Евро). И это всего второй раз, когда англичане забили 6 голов – в 2018-м столько же отгрузили Панаме (6:1). 

• У Саутгейта 9 побед на крупных турнирах – рекорд тренеров сборной Англии. Для Гарета это третий такой турнир: на ЧМ-2018 команда дошла до полуфинала, на прошлогоднем Евро – проиграла в финале.

• Все авторы голов Англии прежде не забивали на чемпионатах мира. Это Джуд Беллингем, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш.

• Самый молодой из этой компании – 19-летний Джуд Беллингем. Он открыл счет на 35-й минуте: после аккуратного навеса Люка Шоу с левого фланга перевисел в воздухе защитников Ирана и технично переправил мяч головой в девятку.

В списке самых молодых английских бомбардиров на чемпионатах мира Беллингем (19 лет и 145 дней) второй после Майкла Оуэна, забившего на ЧМ-1998 в ворота Румынии в 18 лет и 190 дней.

В общем списке за всю историю ЧМ Джуд не входит даже в десятку. Первую тройку составили Пеле (17 лет и 239 дней), мексиканец Мануэль Росас (18 лет и 93 дня) и Оуэн. Дмитрий Сычев, кстати, 5-й – 18 лет 231 день.

На 10-й строчке расположился румын Константин Станчу (19 лет и 92 дня). 

Как забивали потом?

• После гола Беллингема англичан прорвало. На 43-й минуте с ассиста Харри Магуайра (!) из штрафной забил Букайо Сака, а в компенсированное к первому тайму время Рахим Стерлинг замкнул прострел Харри Кейна.

• Во втором тайме феерия продолжилась. На 62-й минуте Сака в штрафной не заметил иранских защитников и аккуратно катнул в угол, сделав дубль. Вскоре Мехди Тареми отыграл один мяч, прошив Джордана Пикфорда.

• На 71-й минуте забил Маркус Рэшфорд, только-только вышедший вместо Сака – потратив на это всего 49 секунд. Третий самый быстрый гол в истории ЧМ для запасного.

• Шестой гол англичан организовали еще два резервиста: Каллум Уилсон пронесся по правому флангу и отдал на Грилиша, который замыкал уже в пустые ворота.

Такое празднование Джека было обещанием мальчику-фанату «Ман Сити», страдающему от церебрального паралича.

• Но и на этом события не закончились. Ко второму тайму главный арбитр Рафаэль Клаус добавил 10 минут – за это время иранцы ожили. Сначала Сердар Азмун попал в перекладину, а потом, уже на 10-й добавленной минуте, пришлось включиться ВАР – Клаусу подсказали, что в ворота сборной Англии стоит назначить пенальти. Все это растянулось еще на 3 минуты.

Это был просто бесконечный матч.

Англия – Иран 6:2 (3:0, 3:2)
Дата проведения
21 ноября, 16.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Беллингем, 2:0 – 43 Сака, 3:0 – 45 Стерлинг, 4:0 – 62 Сака, 4:1 – 65 Тареми, 5:1 – 71 Рэшфорд, 6:1 – 89 Грилиш, 6:2 – 90, пенальти Тареми.
АнглияПикфорд, Триппьер, Магуайр (Дайер, 70), Стоунз, Шоу, Райс, Маунт (Фоден, 71), Сака (Рэшфорд, 71), Беллингем, Кейн (Уилсон, 76), Стерлинг (Грилиш, 71).
ИранБейранванд (Хоссейни, 19), Мохаррами, Пуралиганджи, Чешми (Канаанизадеган, 46), Хоссейни, Мохаммади (Тораби, 63), Джаханбахш (Голизаде, 46), Хаджсафи, Карими (Эззатоллахи, 46), Нуроллахи (Азмун, 77), Тареми.
Предупреждения:
Джаханбахш (25), Пуралиганджи (48).

Фото: REUTERS/Carl Recine, Paul Childs; Gettyimages.ru/Ross Kinnaird /Allsport

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