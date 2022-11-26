У Месси и тренера Мексики насыщенные отношения. Говорили, что Лео назначил Мартино в «Барсу» и влиял на состав

А еще Месси при нем уходил из сборной.

«Нужно помешать Месси. Постараемся, чтобы мяч не доходил до него, чтобы его передачи были длиннее и он не приближался к нашим воротам. Будет сложно», – рассказывал свой план по нейтрализации Лео тренер сборной Мексики Херардо «Тата» Мартино.

На первый взгляд банальные и дежурные слова. Но на самом деле Мартино как никто другой знает Месси, потому что они родились в Росарио, Тата тренировал его и в «Барселоне», и в сборной Аргентины (ни одному специалисту не удавалось этого).

Месси повлиял на назначение Мартино в «Барсу». Лео хвалил тренера

Мартино вырос в Росарио и стал там футбольной легендой. Большую часть игровой карьеры Тата провел в местном «Ньюэллс Олд Бойз» (там же 6 лет на детском уровне играл Месси). Он играл на позиции полузащитника и до сих пор остается рекордсменом клуба по матчам во всех турнирах. А в 2003 году в результате опроса его признали лучшим игроком «Ньюэллс» в истории.

Юный Лео просто не мог не слышать про Херардо. Но, по словам Мартино, они не были знакомы, несмотря на соседство. Говорят, что на прощальном матче за «Ньюэллс Олд Бойз» маленький Месси был на трибунах и стоя аплодировал. Еще в медиа писали, что папа Лео боготворил Херардо за его вклад в историю клуба из Росарио.

В 34 года Тата завершил карьеру игрока и стал тренером. В Аргентине его считают учеником Бьелсы: он отыграл два сезона в «Ньюэллсе» под руководством Марсело и впитал в себя его философию. Особенно мощно Мартино залетел в Парагвай, где четыре раза становился чемпионом (трижды с «Либертадом» и раз с «Серро Портеньо»). Успехи Таты заметили в родном «Ньюэллсе» и пригласили тренировать. Там он не подкачал и внезапно попал на радары «Барсы».

Июнь 2013-го. После ухода Гвардиолы роль тренера исполнял его бывший ассистент Тито Виланова, но из-за рака пришлось прервать карьеру (меньше чем через год Тито умер). Не самым очевидным фаворитом на пост тренера стал Мартино. Стилистически он подходил «Барсе»: уважал атакующий футбол, играл в быстрый пас. Но совсем не работал в Европе.

По мнению Таты, слово Месси сыграло свою роль. И правда, еще на этапе слухов Месси с восторгом говорил о Мартино: «Мне он нравится. Великий тренер, и он доказал это. Тата заставляет свои команды играть хорошо, и мы все его уважаем».

«Подробности того, как развивались события, мне неизвестны, но я не сомневаюсь, что Хорхе и Лионель определенным образом повлияли. Уверен, у них спросили мнение. И мы пришли к такому результату», – говорил тренер в 2013-м после назначения в «Барсу».

Слова Мартино живо разлетелись по медиа с горячими заголовками в духе «Месси повлиял на назначение Мартино», «Лео – ключ к назначению Таты». Из-за шумихи Месси пришлось вмешаться. Он сказал, что не имеет отношения к назначению, но в очередной раз назвал Херардо хорошим тренером и поприветствовал его переход в «Барселону».

Спортивный директор «Барсы» Антони Субисаррета тоже радикально все отрицал: «Месси не имеет отношения к решению о назначении Мартино. 10 дней назад я получил информацию о состоянии здоровья Вилановы. Тогда мы начали искать альтернативные варианты. Философия «Барсы» не подлежит обсуждению, и мы искали тренера, который сможет развивать и расширять ее».

Возможно, и правда не стоит сводить все к выбору Месси. Татой помимо «Барсы» интересовался «Реал». А президент каталонцев Сандро Росель был лично знаком с Мартино в течение многих лет. В автобиографии Росель отрицал, что семья Месси имела отношение к переходу тренера. Но точно одно: Месси и Мартино симпатизировали друг другу.

«Если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня». Писали, что Месси влиял на состав при Мартино и в «Барсе», и в сборной Аргентины

Мартино бодро стартовал в «Барсе» с разгрома «Леванте» 7:0 (Месси сделал дубль). Взял Суперкубок. В октябре каталонцы хлопнули «Реал» на «Камп Ноу» со счетом 2:1. А спустя три дня была победа над «Сельтой». И новый рекорд: Тата стал первым тренером в истории «Барсы», который не проиграл ни разу за 16 первых матчей. Даже Пепу не покорялось такое достижение.

Однако потом что-то сломалось. Суперкубок так и остался единственным трофеем Таты в клубе. Сам он спустя годы признал тотальный провал – как по игре, так и по результатам. Причины называли самые разные – закат той «Барсы» Гвардиолы, травмы, судьи и неудачные эксперименты Мартино. Так и не выиграв ничего, тренер покинул «Барсу» весной, а уже в августе возглавил сборную Аргентины.

И в «Барсе», и в Аргентине гуляли слухи, что Тата – марионетка Месси: влияет на состав и принимает решения. В сентябре 2020-го Субиссарета слегка поджег: «Мартино, работая в «Барсе», говорил Лео: «Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня. Но, черт возьми, не нужно показывать мне это каждый день. Я уже знаю об этом». Тата живо опроверг это. Ну, и на слухи про влияние Месси на состав тренер тоже жестко реагировал: «Я никогда не делал того, что говорил Месси. Кто-то создал этот миф, и многие говорили об этом. Но это опровергается фактами».

Доказательств влияния Месси на состав действительно не было, кроме того, что Лео не критиковал тактику Таты и якобы подходил к нему во время матчей, чтобы проинструктировать. Медиа намекали на напряженность, но нет ни одного факта конфликта Таты и Месси. Даже наоборот. Лео спокойно реагировал на замены (Мартино мог снять его за 20 минут до конца, когда команда комфортно вела), а Херардо говорил, что даже плохой матч в исполнении Месси будет хорошим для любого другого игрока.

При Мартино Лео ушел из сборной Аргентины

Помните громкий уход Месси из сборной Аргентины после поражения в финале Кубка Америки в 2016-м? Все это случилось при Мартино.

Тата вывел сборную в финал, но проиграл Чили по пенальти (именно Месси не забил пеналь в серии). Лео очень расстроился и объявил об уходе. На все это наложился конфликт Месси с федерацией (форвард злился из-за плохо организованных перелетов). Правда, и сам Мартино ушел в отставку через месяц.

Вины Мартино в уходе нет. Даже больше, за год до срыва Лео и на фоне критики Тата говорил: «Если бы я был Месси, я бы давно ушел из сборной и продолжил играть в «Барселоне».

***

После фэйлов в «Барсе» и сборной Аргентины Тата снова стал победителем. Сначала привел «Атланту» к первой победе в МЛС, а затем укатил в Мексику: выиграл с ней Золотой кубок КОНКАКАФ, вывел на ЧМ и показывает солидный результат в 64% побед.

Во вторник они с Месси встретятся снова, но уже будут по разные стороны.

Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, JUAN MABROMATA / AFP; REUTERS/John Sibley; commons.wikimedia.org