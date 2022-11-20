ФИФА запретила Кейну, Ван Дейку и капитанам еще 4 сборных повязки One Love. Грозили желтой на 1-й секунде

Думали, что будет только штраф.

В понедельник первый матч на ЧМ-2022 играет сборная Англия. Соперник – Иран.

Накануне игры одной из закулисных интриг было желание английского капитана Харри Кейна выйти с повязкой One Love. Она символизирует протест против всех видов дискриминации в обществе. О таком же намерении высказывались и другие европейские сборные – Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария.

Но ФИФА этот жест не одобрила.

В понедельник в The Telegraph появилась информация, что выход с такой капитанской повязкой приведет к «спортивным санкциям». Предполагалось, что речь об автоматической желтой карточке капитану на 1-й секунде – за нарушение правил ФИФА об экипировке.

Футбольная ассоциация Англии ожидала лишь штраф и готовилась к этой мере – новая информация стала сюрпризом и вынудила пересмотреть тактику.

В итоге за пару часов до первого матча дня сборные в совместном заявлении сообщили об отказе от акции: «Мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения. Наши игроки разочарованы и окажут поддержку другими способами».

«Мне не нравится играть, имея желтую карточку». Ван Дейк засомневался, а в Германии боялись бана Нойера

Чуть ранее вратарь сборной Германии Мануэль Нойер говорил, что планирует надеть повязку One Love, несмотря на возможное наказание. В Немецком футбольном союзе (DFB) опасались, что это приведет к дисквалификации. Нойера могли наказать желтой карточкой прямо перед первым матчем против Японии. За вторую желтую ему грозил бы одноматчевый бан на 3-й тур группы.

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассуждал в воскресенье: «Я собираюсь надеть повязку One Love на завтрашний матч. Ничего для нас не изменилось. Но если мне за это грозит предупреждение, то нужно будет все обсудить, потому что мне не нравится играть, имея желтую карточку».

С обычной повязкой точно выйдет вратарь сборной Франции Уго Льорис. Перед ЧМ Французская федерация футбола дважды обращалась в ФИФА с вопросом, разрешено ли капитану носить радужную повязку, но ответа так и не получила. В федерации решили не требовать от Льориса надевать повязку во вторник против Австралии и в целом на ЧМ-2022 в Катаре.

Перед ЧМ ФИФА презентовала свои повязки солидарности

В субботу организация представила альтернативные капитанские повязки. Они разные для каждого раунда, слоганы на них обобщенные. Дизайн включает и сердце из кампании One Love, но характерная радуга там отсутствует.

За что кампания One Love?

Изначально ее начала продвигать Футбольная ассоциация Нидерландов, которая хотела «способствовать объединению всех людей и в то же время высказаться против любой формы дискриминации».

Повязке One Love не выступает против конкретной формы дискриминации, но выкрашена в разные цвета и содержит слова «One Love» с цифрой 1 внутри.

Кампания началась перед Евро-2020, ее поддержали сборные Бельгии, Дании, Германии, Англии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Уэльса, Швеции и Швейцарии.

Что с правами ЛГБТ на ЧМ в Катаре?

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«Гомосексуальность по-прежнему запрещена в Катаре, однако представитель ФИФА сообщил, что символы, поддерживающие ЛГБТ (например, радужные флаги), могут быть размещены как внутри, так и снаружи стадионов.

«Все фанаты приветствуются, – говорит исполнительный директор оргкомитета Насер Аль Хатер. – Когда мы говорим о ЛГБТ-сообществе, это именно то [послание], которое мы даем и гетеросексуальному сообществу. Катар скромная страна – уважайте нормы, уважайте культуру».

Но публичного проявления чувств придется избегать. «В первую очередь нужно уточнить, идет ли речь о гей-паре или какой-то другой. Но публичное проявление привязанности не присуще нашей культуре», – сообщил генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан Аль-Тавади.

В то же время Катар не собирается преследовать болельщиков, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Как сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA), ей гарантировали, что однополые пары не накажут, если они будут держаться за руки или демонстрировать радужные флаги.

«Власти Катара дали абсолютно верные ответы на все наши вопросы. Мы даже спросили, будут ли разрешены радужные флаги на турнире. Да – до тех пор, пока кто-нибудь не повесит его рядом с мечетью. Именно такой пример нам привели. Такого рода неуважение проявлять будет нельзя. Они готовы проявлять терпимость и действовать в правильном направлении.

Катар заверил нас, что рад приветствовать на турнире всех, включая представителей ЛГБТ-сообщества», – сказал директор FA Марк Буллингем».

Фото: East News/IMAGO/Imago Sport and News; Gettyimages.ru/Alex Pantling; globallookpress.com/IMAGO/ULMER/Markus Ulmer, www.imago-images.de, Danilo Balducci/ZUMAPRESS.com