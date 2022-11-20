Репортаж с открытия ЧМ-2022: стадион посреди пустыни, танцы под «Катюшу» и иранец со значком ЦСКА

Денис Романцов и Ярослав Сусов – из Катара.

Раньше Катар не обладал сверхбогатствами. Центром торговли на севере Аравийского полуострова был Бахрейн, а Катар – скромным полуостровом без денег и природных ресурсов.

Русские путешественники писали про катарцев: «Население ввиду исключительной бедности жило морем». Местные жители ловили рыбу и жемчуг, а территория постоянно переходила от одного владельца к другому. Полуостров принадлежал Арабскому халифату, карматам, абассидам, Бахрейну, Оману, Османской империи, Португалии и Великобритании.

И такое существование здесь вели до начала XX века. В 1930-х в Катаре нашли нефть и газ, в 50-х начали добычу, а в 2010-х вышли на четвертое место в мире по объемам производства. Больше только у США, России и Ирана.

За несколько десятков лет Катар превратился из пустыни с верблюдами и бедуинами в пустыню с белыми мерседесами и шейхами-владельцами футбольных клубов .

Стадион «Аль-Байт» – лучшее место для демонстрации этого преображения Катара. Он находится в маленьком городке Аль-Хаур, который резко стал ультрасовременным и чересчур амбициозным.

Стадион открытия – самый далекий от Дохи, 35 километров (все остальные арены максимально компактные, в 40 минутах друг от друга). Путь до него – отдельное впечатление. Вокруг красивой новой дороги бескрайняя пустыня, недостроенные дома и торговые центры.

Пару тысяч лет назад в Аль-Хауре жили финикийцы. Они собирали раковины моллюсков иглянок и добывали из них краситель каштанового цвета, потом финикийцы ушли на север и собирали ракушки в Средиземном море ради пурпуного красителя. В нефтяные времена Аль-Хаур не стал супергородом как Доха, здесь живет примерно 30 тысяч человек. Но местный стадион – совсем другое дело. Это реально оазис посреди пустыни.

На «Аль-Байте» 60 тысяч человек (2 города!), стадион – в виде шатра с отсылкой к полукочевому прошлому, а вокруг этого шатра водопады, два больших поля с натуральным газоном и четыре – поменьше.

А еще сад с деревьями, которые завозили со всего мира: камальдульский Эвкалипт из Испании (его посадили в 2019-м), Фикус высочайший (приехал из Таиланда в 2021-м) и местный бенгальский Фикус.

Перед матчем в Эль-Хауре дружно веселились болельщик в майке Нобоа, итальянцы и сдержанные катарцы

Как во все это вписались чемпионат мира и болельщики? Вот так.

За три часа до матча Катар – Эквадор болельщиков у стадиона «Эль Байт» разогревал ливанец Daly Gana.

Он представил свои версии мировых хитов. Например, Hasta Siempre, Comandante.

Или Bella Ciao.

На ура зашла и «Катюша».

Болельщики тем временем охотно фотографировались.

Эти ребята из Тосканы решили, что новый провал Италии в отборе на ЧМ – не повод пропускать турнир в Катаре.

Тройка справа – болельщики «Эмелека» из Гуаякиля, первого по численности населения города Эквадора.

Узнав, что мы из России, ребята сразу похвастались, что их клуб – первый в карьере Кристиана Нобоа.

Лидер «Сочи» не играет за сборную с Кубка Америки-2021. Аргентинский тренер Густаво Альфаро, возглавивший Эквадор за месяц до старта отбора ЧМ, постепенно омолодил команду и отодвинул Криса, а на его месте раскрылся Мойсес Кайседо, которого тренер «Брайтона» Де Дзерби назвал одним из лучших полузащитников АПЛ.

Правда, присутствие Нобоа в Эль-Хауре все равно ощущалось.

И это не единственное напоминание об РПЛ в Эль-Хауре.

Посмотрите на Мухаммеда. С ним фотографировались американцы, катарцы и алжирцы.

Мухаммед – коллекционер значков из Ирана, невысокого роста, некоторые зубы уже выпали, но внимания – как у суперзвезды.

Пиджак и кожаная шляпа иранца усыпаны значками. Из Японии, США, Индии, Канады, Катара и даже России – из ЦСКА и какого-то курского спортивного общества.

Хедлайнером церемонии открытия стал Чонгук из BTS, исполнивший гимн чемпионата – песню Dreamers. Колорита его выступлению добавило появление катарского певца Фахада Аль Кубаиси.

Чуть раньше в одной из сцен церемонии открытия пообщались местный ютуб-блогер Ганим Аль-Муфтах и 85-летний актером Морган Фримен. Среди его посылов: «Земля – это палатка, в которой все мы живем».

Катарские болельщики расстроены: «У нас были очень высокие ожидания. Мы надеялись, что сборная хорошо начнет»

В матче открытия эквадорцы сразу показали, что сильнее.

Катарские болельщики выглядели максимально отстраненно. Шумел только фанатский сектор за воротами. Там люди в форме сборной Катара переживали и заряжали. Остальному стадиону было как будто все равно – сдержанно реагировали даже на отмененный из-за офсайда гол Эннера Валенсии.

После двух мячей Валенсии в первом тайме восемь из десяти катарских болельщиков отказались делиться впечатлениями от игры. Согласились эти двое:

Мохаммед, 29 лет

«У нас были очень высокие ожидания. Мы надеялись, что сборная хорошо начнет турнир. Но Эквадор забил два быстрых гола – это так шокировало. Все турниры Катар начинал с победы или хотя бы ничьей. А тут все немного… Разочаровывает.

Не верю, что федерация футбола или Катар мог как-то повлиять на игроков Эквадора. Мы в Катаре играем честно. Если проиграли, то проиграли. А еще нам нужно показать миру, как мы уважаем другие страны. Чтобы все видели, что в Катаре безопасно, чисто и хорошо.

Я играл в мини-футбол за «Аль-Лехвию», но профессионалом не стал, играл за молодежку. А сейчас работаю в телекоме, отвечаю за пиар. Уверен, каждый катарец скажет, что любит играть в футбол и вживую, и на приставке. Футбол у нас в крови.

Почему люди отказываются говорить об этом в интервью? Просто не все хотят говорить для медиа, боятся сказать что-то неправильное на английском. Они любят футбол!

Почему мы не болеем активно? Мы же все в традиционной торжественной одежде. Когда ты так одет, не слишком комфортно болеть и радоваться – шапка же слетит. Нужно формировать правильный имидж и быть сдержаннее».

Наиф Аль Наср, 25 лет

«Мы просто нервничали, потому что никогда не играли на чемпионате мира. У нас же еще два матча. Если честно, Эквадор – самый слабый соперник в группе. Чтобы выйти из группы, надо было выигрывать.

У нас в Катаре все дети любят футбол и играют. Я вот играл за сборную школы и всегда мечтал стать профессионалом. Как и все дети. Но поехал учиться – в университет Гринвич в Лондоне. Там поучился бизнесу и менеджменту, а теперь работаю в QNB, национальном банке Катара.

Почему стадионе не болют? У нас так принято. За воротами активные фанаты с барабанами, а все остальные просто хлопают. Так же лучше для команды. Нужно просто быть позитивным».

А после матча позитив источал тренер эквадорцев Густаво Альфаро, чья команда еще пару недель назад была на волоске от исключения из ЧМ.

«В начале матча отменили наш гол – это могло стать ударом для команды, – сказал Альфаро. – Но мы не остановились и проявили характер.

Валенсия – наш лидер. Он прошел через непростые времена, некоторые в нем сомневались, но я всегда знал, что в важный момент могу на него положиться. А это был как раз такой момент».