Расписание трансляций ЧМ-2022. Где смотреть матчи в прямом эфире?
Чемпионат мира-2022 стартует в Катаре в воскресенье, 20 ноября. В России игры будут транслироваться на «Матч ТВ».
Расписание трансляций группового этапа ЧМ-2022
Время московское.
20 ноября (воскресенье). Группа А. 18.45. Катар — Эквадор (Матч ТВ, комментаторы: Шнякин и Трушечкин)
21 ноября (понедельник). Группа B. 15.05. Англия — Иран (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Неценко)
21 ноября (понедельник). Группа А. 18.10. Сенегал — Нидерланды (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Шнякин)
21 ноября (понедельник). Группа B. 21.10. США — Уэльс (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Нагучев)
22 ноября (вторник). Группа С. 12.05. Аргентина — Саудовская Аравия (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Моссаковский)
22 ноября (вторник). Группа D. 15.10. Дания — Тунис (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Генич)
22 ноября (вторник). Группа С. 18.10. Мексика — Польша (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Минин)
22 ноября (вторник). Группа D. 21.10. Франция — Австралия (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Трушечкин)
23 ноября (среда). Группа F. 12.05. Марокко — Хорватия (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Жичкин)
23 ноября (среда). Группа E. 15.10. Германия — Япония (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Нагучев)
23 ноября (среда). Группа E. 18.10. Испания — Коста-Рика (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Шнякин)
23 ноября (среда). Группа F. 21.10. Бельгия — Канада (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Пирожков)
24 ноября (четверг). Группа G. 12.05. Швейцария — Камерун (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Жичкин)
24 ноября (четверг). Группа H. 15.10. Уругвай — Южная Корея (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Генич)
24 ноября (четверг). Группа H. 18.10. Португалия — Гана (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Шмельков)
24 ноября (четверг). Группа G. 21.10. Бразилия — Сербия (Матч ТВ/Матч Футбол 1, Трушечкин)
25 ноября (пятница). Группа B. 12.05. Уэльс — Иран
25 ноября (пятница). Группа А. 15.10. Катар — Сенегал
25 ноября (пятница). Группа А. 18.10. Нидерланды — Эквадор
25 ноября (пятница). Группа B. 21.10. Англия — США
26 ноября (суббота). Группа D. 12.05. Тунис — Австралия
26 ноября (суббота). Группа С. 15.10. Польша — Саудовская Аравия
26 ноября (суббота). Группа D. 18.10. Франция — Дания
26 ноября (суббота). Группа С. 21.10. Аргентина — Мексика
27 ноября (воскресенье). Группа E. 12.05. Япония — Коста-Рика
27 ноября (воскресенье). Группа F. 15.10. Бельгия — Марокко
27 ноября (воскресенье). Группа F. 18.10. Хорватия — Канада
27 ноября (воскресенье). Группа E. 21.10. Испания — Германия
28 ноября (понедельник). Группа G. 13.00. Камерун — Сербия
28 ноября (понедельник). Группа H. 15.10. Южная Корея — Гана
28 ноября (понедельник). Группа G. 18.10. Бразилия — Швейцария
28 ноября (понедельник). Группа H. 21.10. Португалия — Уругвай
29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Нидерланды — Катар
29 ноября (вторник). Группа А. 18.00. Эквадор — Сенегал
29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Иран — США
29 ноября (вторник). Группа B. 21.10. Уэльс — Англия
30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Саудовская Аравия — Мексика
30 ноября (среда). Группа С. 21.10. Польша — Аргентина
30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Тунис — Франция
30 ноября (среда). Группа D. 17.10. Австралия — Дания
1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Коста-Рика — Германия
1 декабря (четверг). Группа E. 21.10. Япония — Испания
1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Канада — Марокко
1 декабря (четверг). Группа F. 17.10. Хорватия — Бельгия
2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Камерун — Бразилия
2 декабря (пятница). Группа G. 21.10. Сербия — Швейцария
2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Южная Корея — Португалия
2 декабря (пятница). Группа H. 17.10. Гана — Уругвай
Расписание трансляций плей-офф ЧМ-2022
3 декабря (суббота). 1/8 финала. 18.00. 1-е место группы А — 2-е место группы В
3 декабря (суббота). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы С — 2-е место группы D
4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 18.00. 1-е место группы D — 2-е место группы C
4 декабря (воскресенье). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы B — 2-е место группы A
5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 18.00. 1-е место группы E — 2-е место группы F
5 декабря (понедельник). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы G — 2-е место группы H
6 декабря (вторник). 1/8 финала.18.00. 1-е место группы F — 2-е место группы E
6 декабря (вторник). 1/8 финала. 22.00. 1-е место группы H — 2-е место группы G
9 декабря (пятница). Первый четвертьфинал. 18.00
9 декабря (пятница). Второй четвертьфинал. 22.00
10 декабря (суббота). Третий четвертьфинал. 18.00
10 декабря (суббота). Четвертый четвертьфинал. 22.00
13 декабря (вторник). Первый полуфинал. 22.00
14 декабря (среда). Второй полуфинал. 22.00
17 декабря (суббота). 18.00. Матч за третье место
18 декабря (воскресенье). 18.00. Финал
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Фото: globallookpress.com/ULMER
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