Просто любят футбол.

В адрес Катара еще перед открытием ЧМ-2022 прилетело новое обвинение: организаторов чемпионата заподозрили в программе фальшивых болельщиков.

Несколько дней назад в сети появились кадры красочных фанатских парадов в Дохе – с участием болельщиков сборных Англии, Франции, Бразилии, Аргентины, Испании и других топ-команд.

Однако многие отреагировали скептически: предположили, что организаторы для красивой картинки просто заплатили мигрантам из Южной Азии, чтобы те выдали себя за болельщиков.

«Саутгейт – наш супертренер! Стерлинг – наша суперзвезда! Пикфорд – наш супервратарь», – так индийские «фанаты» встречали сборную Англии при въезде в отель.

А вот как шумно реагировали на Дидье Дешама и его команду.

Оливье Жиру удивился неожиданной поддержке – то ли с иронией, то ли всерьез форвард заявил: «Всегда приятно, когда тебя так встречают. Я не знал, что индийцы так поддерживают сборную Франции. Это серьезное дело, учитывая, что население Индии – миллиард человек».

Оргкомитет ЧМ-2022 отрицает версию с фэйковыми фанатами: «Многочисленные журналисты и комментаторы в социальных сетях сомневаются, настоящие ли это болельщики. Мы полностью отвергаем эти утверждения, которые одновременно разочаровывают и не вызывают удивления. Катар, как и весь мир, состоит из самых разных футбольных болельщиков, многие из которых эмоционально связаны с несколькими странами.

В разных уголках мира у болельщиков разные традиции, разные способы празднования, и хотя это может отличаться от того, к чему люди привыкли в Европе или Южной Америке, это не значит, что страсть к футболу не такая искренняя. Журналисты на местах, которые разговаривают и встречаются с этими болельщиками, видят, что все это реально».

Мы по фотографиям, конечно, можем только предполагать, так ли должны выглядеть болельщики Бразилии.

Или Аргентины.

The Guardian поговорил с несколькими болельщиками – и да, они тоже обижаются, когда их обвиняют в неискренней поддержке:

«Никто из нас не получает денег. Мы ярые фанаты сборной Англии. Моим любимым игроком был Дэвид Бекхэм, но теперь это Сака. Если бы кто-то предложил нам деньги за поддержку Англии, мы бы отказались. Мы искренние болельщики. Многие из нас выросли, наблюдая за Бекхэмом и Майклом Оуэном. Мы любим эту команду», – говорят ребята из такой толпы.

Вообще мигранты – это 90% населения Катара. Их в стране примерно два миллиона, большая часть – выходцы из Индии, Бангладеша, Непала, Пакистана и Филиппин.

Репортаж с открытия ЧМ-2022: стадион посреди пустыни, танцы под «Катюшу» и иранец со значком ЦСКА

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, John Sibley, Marko Djurica; globallookpress.com/IMAGO/Moritz Muellere