ЧМ-2022 захватили индийские фанаты чуть ли не всех сборных. Катар отрицает, что они – фэйк
Просто любят футбол.
В адрес Катара еще перед открытием ЧМ-2022 прилетело новое обвинение: организаторов чемпионата заподозрили в программе фальшивых болельщиков.
Несколько дней назад в сети появились кадры красочных фанатских парадов в Дохе – с участием болельщиков сборных Англии, Франции, Бразилии, Аргентины, Испании и других топ-команд.
Однако многие отреагировали скептически: предположили, что организаторы для красивой картинки просто заплатили мигрантам из Южной Азии, чтобы те выдали себя за болельщиков.
«Саутгейт – наш супертренер! Стерлинг – наша суперзвезда! Пикфорд – наш супервратарь», – так индийские «фанаты» встречали сборную Англии при въезде в отель.
А вот как шумно реагировали на Дидье Дешама и его команду.
Оливье Жиру удивился неожиданной поддержке – то ли с иронией, то ли всерьез форвард заявил: «Всегда приятно, когда тебя так встречают. Я не знал, что индийцы так поддерживают сборную Франции. Это серьезное дело, учитывая, что население Индии – миллиард человек».
Оргкомитет ЧМ-2022 отрицает версию с фэйковыми фанатами: «Многочисленные журналисты и комментаторы в социальных сетях сомневаются, настоящие ли это болельщики. Мы полностью отвергаем эти утверждения, которые одновременно разочаровывают и не вызывают удивления. Катар, как и весь мир, состоит из самых разных футбольных болельщиков, многие из которых эмоционально связаны с несколькими странами.
В разных уголках мира у болельщиков разные традиции, разные способы празднования, и хотя это может отличаться от того, к чему люди привыкли в Европе или Южной Америке, это не значит, что страсть к футболу не такая искренняя. Журналисты на местах, которые разговаривают и встречаются с этими болельщиками, видят, что все это реально».
Мы по фотографиям, конечно, можем только предполагать, так ли должны выглядеть болельщики Бразилии.
Или Аргентины.
The Guardian поговорил с несколькими болельщиками – и да, они тоже обижаются, когда их обвиняют в неискренней поддержке:
«Никто из нас не получает денег. Мы ярые фанаты сборной Англии. Моим любимым игроком был Дэвид Бекхэм, но теперь это Сака. Если бы кто-то предложил нам деньги за поддержку Англии, мы бы отказались. Мы искренние болельщики. Многие из нас выросли, наблюдая за Бекхэмом и Майклом Оуэном. Мы любим эту команду», – говорят ребята из такой толпы.
Вообще мигранты – это 90% населения Катара. Их в стране примерно два миллиона, большая часть – выходцы из Индии, Бангладеша, Непала, Пакистана и Филиппин.
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, John Sibley, Marko Djurica; globallookpress.com/IMAGO/Moritz Muellere
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