Пишут, что Катар подкупил 8 игроков Эквадора – этому можно верить?

Пробуем разобраться.

ЧМ-2022 еще не стартовал, а время возможных скандалов уже наступило. Пишут, что Катар подкупил игроков сборной Эквадора.

Об этом сообщил журналист и политический аналитик Амджад Таха. «Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч [открытия] (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.

Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», – написал Таха в твиттере.

Обвинение серьезное, поэтому стоит разобраться, что это за журналист и можно ли ему верить.

Таха постоянно разносит Катар: возможно, все из-за его ирано-бахрейнских корней

Амджад учился в Мидлсекском университете (северный Лондон), получил там степень бакалавра журналистики, СМИ и культурологии. Сейчас знает несколько языков и консультирует ряд высокопоставленных чиновников стран Персидского залива (ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран).

До этого Амджад успел поработать радиоведущим и репортером на британской радиостанции UNITY FM (расположена в Бирмингеме). Там он рассказывал британскому обществу об арабских делах. Таха уделяет особое внимание защите прав человека: даже переводил один из докладов ООН, когда обсуждали их несоблюдение в Иране.

Таха имеет ирано-бахрейнские корни, поэтому регулярно наезжает на Катар. В 2018-м он обвинил катарский режим в похищении гражданского самолета и терроре простого населения. Ранее об этом заявили в ОАЭ: истребители Катара перехватили один из их коммерческих самолетов, который совершал обычный рейс в столицу Бахрейна Манаму.

Напряжение между Катаром и Бахрейном идет аж с 1936 года. Тогда у них были территориальные споры по поводу нескольких островов. В 1996-м Бахрейн даже бойкотировал саммит ССАГПЗ, туда входят все страны Персидского залива. Решение объяснили тем, что последний саммит в Катаре был использован для подтверждения его территориальных претензий к другим странам. В июне 2017-го Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Катаром, но в начале 2021-го их все же восстановили.

Таха защищает не только Бахрейн. Еще журналист говорил, что Катар серьезно давит на египтян. По его словам, против Египта используют больше 23 тысяч аккаунтов в соцсетях: «Катар стремится наносить удары по египетской безопасности всеми средствами».

И вновь про Бахрейн: «Власти Катара продолжают не соблюдать соглашения [саммита в Аль-Ула], оскорбляя королеву Бахрейна, похищая рыбаков, пытая их и не выплачивая им компенсацию после освобождения [из тюрем]».

На ЧМ вряд ли сыграют договорной матч – особенно после новых мер от ФИФА

Официальные лица пока не отреагировали на инсайд. Но, как сообщает ESPN, ФИФА уже приняла меры для предотвращения договорных матчей на ЧМ-2022.

Издание сообщает, что швейцарская компания Sportradar, занимающаяся мониторингом ставок, выявила почти 600 футбольных матчей, который потенциального могли быть сфальсифицированы за первые 9 месяцев 2022 года.

Вместе с Интерполом, Международной ассоциацией честности ставок и ФБР швейцарцы войдут в рабочую группу по отслеживаю рынка ставок – они будут разбирать каждый матч чемпионата мира. Для этого Sportradar использует искусственный интеллект – он позволяет провести мониторинг 30 миллиардов данных из более чем 600 букмекерских контор по всему миру. В компании работает 35 офицеров разведки, обладающих опытом в борьбе с терроризмом и финансовым мошенничеством.

Пока инсайд Тахи выглядит безосновательным.

Фото: globallookpress.com/Xinhua/Lan Hongguang; REUTERS/Edgard Garrido; Twitter/amjadt25