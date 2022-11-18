300 метров между тренировочными полями и меньше 100 км в дороге – это самый компактный ЧМ в истории

Уникальная особенность ЧМ-2022 в Катаре – необычная близость всех игровых объектов. Матчи пройдут в пяти городах, а переезд от одной арены до другой займет не больше часа. Удобно для зрителей и точно приятно для сборных: теперь будет гораздо больше времени на восстановление и отдых.

Мы взяли восемь топ-сборных и сравнили расстояние, которое они покроют на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре, с передвижениями ЧМ-2018 в России.

Эти числа с погрешностью, так как для удобства посчитали прямое расстояние для каждой из сборных при двух переездах – с первого на второй матч и со второго на третий. В Катаре считали расстояние от стадиона до стадиона на наземном транспорте, а затем полный маршрут (из отеля на матч и обратно – и так три раза). В России – от города до города на самолете (то есть без учета отельных переездов, потому что таких данных нет).

Масштабы понятны.

Бразилия. Ей предстоит начать в Лусаиле, затем поехать в Доху на второй тур, а на третий – вернуться обратно в Лусаил. Между стадионами расстояние в 29,6 км. С учетом отелей Бразилия наездит 109 км.

На ЧМ-2018 она стартовала в Ростове-на-Дону, улетела в Санкт-Петербург, а оттуда – в Москву. Всего получилось 1541+635 = 2176 км.

Аргентина вообще первые две игры проведет в Лусаиле. Так что переезд в другую часть страны предстоит всего один. Между стадионами в Лусаиле и «974» в Дохе – 22,6 км. Всего Аргентину ждут 87,3 км (от отеля до стадиона в Лусаиле будет чуть больше семи километров).

В России нужно было лететь из Москвы в Нижний Новгород, а решать вопросы выхода из группы в Санкт-Петербурге. Получилось, кстати, не так много по сравнению с другими сборными: 401+897 = 1298 км.

Англия поездит больше южноамериканцев – из Дохи в Аль-Хаур, а затем в Аль-Райян. Общее расстояние между двумя стадионами не превышает сотню – 95,1 км. Но с учетом отелей – 263,1 км.

В России Англия ездила из Волгограда в Нижний Новгород, а потом Гарет Саутгейт дал отдохнуть основе в Калининграде. Но полетать пришлось: 849+1484 = 2333 км.

Франция будет путешествовать из Аль-Вакры в Доху, затем переберется в Аль-Райян. И полусотни километров не заняло бы от стадиона к стадиону – 49,2 км, так как первый путь составит всего 21,2 км, второй – 28 км. Но, учитывая отель, надо будет потратить 93,1 км.

На прошлом ЧМ Франция перебиралась из Казани в Екатеринбург, а потом улетела в Москву, чтобы провести там единственный безголевой матч турнира. 718+1418 = 2136 км. Стандартная сумма.

Германия начнет ЧМ в Дохе, а потом поедет на два матча в Аль-Хаур. Так бы предстояла лишь одна поездка длиной в 51,5 км. Но немцы расположились на севере страны почти дальше всех (об этом позже). Поэтому если они поедут на матч и затем вернутся в отель, то покроют расстояние примерно в 525,8 км.

Четыре года назад они отправились из Москвы в Сочи, затем порадовали корейцев в Казани. Всего вышло 2877 км (1362+1515).

Испания. Если бы ездили только между стадионами, то самая дальняя дорога выпала бы испанцам. Нужно из Дохи поехать в Аль-Хаур, а затем в Аль-Райян – итого 102,7 км. Но с учетом отеля вышло ненамного больше – 154,4 км.

Зато в России дальше всех из топ-команд катались именно испанцы. Из Сочи в Казань, затем в Калининград: 1515+1805 = 3320 км.

Бельгии было бы проще перемещаться от стадиона к стадиону: они сыграют сначала в Аль-Райяне, а затем вернутся туда в третьем туре из Дохи. Тогда было бы затрачено 52,1 км.

Но Бельгия находится далеко от всех остальных команд (об этом тоже ниже), поэтому каждый раз от отеля до стадиона нужно будет преодолевать около сотни километров. И всего выйдет 598,8 км.

Хотя и это не сравнится с тем, как в России нужно было лететь из Сочи в Москву, а затем и в Калининград: 1362+1089 = 2451 км.

Португалия с переездами из Дохи в Лусаил и затем в Аль-Райян потратила бы всего 38,8 км. Из-за отеля цифры взлетят, но не критично. Самый дальний переезд будет на первую игру, а самый ближний – на последнюю. И всего выйдет 176,7 км.

В России Португалия летела 1362 км из Сочи в Москву, а затем потратила еще 514 км, чтобы добраться до Саранска. Итого вышло 1876 км. То есть в десять раз больше, чем понадобится сейчас.

Особенность ЧМ – многие сборные тренируются на соседних полях. Бельгия и Германия – в изоляции от остальных

Еще один интересный момент – где располагаются сборные. У многих отели и тренировочные базы находятся рядом. Например, Катар будет тренироваться в 300 м от Ганы и в 750 м от Австралии. Примерно те же расстояния у Уэльса, Франции и Японии, так как все они используют один спортивный комплекс «Аль-Садда». Сербия примерно в 240 м от соперника по группе – Бразилии. Тунис и Южная Корея живут друг от друга в километре.

В радиусе 4,3 км – Марокко, Сенегал, Швейцария, Аргентина, Испания, Нидерланды. Причем от Марокко до Сенегала 130 м, от Испании до Нидерландов меньше километра, а от голландцев до аргентинцев – 650 м.

Дальше всех забрались бельгийцы, ближайшая сборная к ним только в 95,8 км – Саудовская Аравия. Далеко и немцы – Мексика в 70 км. Сами мексиканцы тоже расположились далеко – в 47,4 км ближняя только Канада. Немного в стороне Англия, но расстояния не те – Коста-Рика в 13 км.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Alexander Hassenstein; globallookpress.com/Pedro Fiuza/XinHua; REUTERS/John Sibley