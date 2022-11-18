Бразилия – чемпион, Месси – лучший, Роналду и Франция – провал? Прогнозируем ЧМ-2022

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В воскресенье в Катаре стартует чемпионат мира. Предсказать победителя на этот раз особенно трудно, но наши авторы сейчас попробуют. Вместе с чемпионом прогнозируем:

• Топ-4: финалисты, победитель и проигравший в матче за 3-е место (они есть на чемпионатах мира);

• Прорыв: сборная, которая удивит и заберется туда, где ее никто не ждал (кроме нас);

• Провал: топ-сборная, которая слишком рано полетит домой;

• Лучший игрок: обладатель «Золотого мяча» ЧМ – приза, который ФИФА вручает лучшему игроку по версии технического комитета и медиа;

• Лучший бомбардир: обладатель «Золотой бутсы»; если несколько человек забьют одинаковое количество голов, последовательно считают голы без пенальти, ассисты и количество голов на сыгранные минуты;

• Лучший вратарь: обладатель «Золотой перчатки» (до 2010 года – «Приз имени Льва Яшина»), определяется технической группой ФИФА;

• Лучший молодой игрок: победитель голосования на офсайте ЧМ, должен быть не старше 21 года;

• Месси или Роналду: вечный вопрос, но мы не могли его не задать – кто из них забьет больше и чья сборная пройдет дальше;

• Рандомный прогноз: авторы предсказывают что хотят.

Слава Палагин – триумф Месси и Аргентины, пенальти Роналду

Топ-4. У Аргентины уникальное сочетание: наконец-то оригинальные идеи от тренера не динозавра, исторических масштабов уверенность (идут на рекорд по беспроигрышной серии), компромиссная роль Месси на поле и сам Лео, подходящий к турниру в топ-форме. Должно сработать, несмотря на лютую сетку.

Бельгия – вера в магию КДБ. Прошлый Евро отыграл на уколах и все равно умудрился блеснуть, а к ЧМ подходит после лучшего года в карьере, в котором на топ-уровне исполнил сразу две роли (весной – внезапного завершителя, осенью – классического ассистента).

Бразилия – баланс самого сильного индивидуального мастерства на турнире и сильных тренерских идей Тите. Допускаю, что хватит даже для победы, но в полуфинале должна быть Аргентина, за которую у меня чуть больше аргументов.

Дания – эффект прошлого Евро, но с прогнозом, что Эриксен сделает их еще сильнее.

Прорыв – Сербия. Есть проблемы с игровой дисциплиной, но впечатляет разнообразие вариантов, от которых способны выиграть их топ-форварды. От Костича ждем традиционных кроссов, от Тадича – умных разрезающих передач, от Милинковича-Савича – подключений в штрафную.

Провал – Португалия. Слишком консервативный Сантуш и слишком токсичный Криштиану. Даже если покажут результат (не забываем, что выиграли Евро и Лигу Наций), все равно разочаруют игрой. Непростительно с такими исполнителями в полузащите.

Лучший игрок – Месси. Давно (возможно, вообще никогда) не было такого сильного Лео в сборной. Давно (и, возможно, со времен работы с Пепом) не было такой хорошей химии между Лео и его тренером. Слишком уникальная комбинация, чтобы не воспользоваться ей.

Лучший бомбардир – Лаутаро Мартинес. В последних 15 матчах за сборную 14 результативных действий. Все равномерно размазаны (ни одного матча с дублем или хет-триком – стабильность!), но в группе есть Саудовская Аравия, с которой реально оформить задел.

Лучший вратарь – Алиссон. По текущей форме, возможно, лучший игрок ЧМ. Предотвратил больше семи мячей за «Ливерпуль» только в АПЛ. Отрыв от Нойера (ближайший преследователь среди тех, кто сыграет в Катаре) – четыре мяча. Очередное вау и еще один аргумент в пользу Бразилии.

Лучший молодой игрок – Джамал Мусиала. Среди топовых тинейджеров стабильно играют только Педри, Гави и Беллингем. Джамал среди них – самый продуктивный по части завершения. В связке с Киммихом способен навести шороху даже в свои 19.

Месси или Роналду? Месси. Понимаю, что Криштиану питается негативом, и даже допускаю, что специально дал такое интервью, чтобы дополнительно зарядиться перед ЧМ. Но совсем не верю, что поможет. За Лео слишком много факторов – общее состояние сборной, индивидуальная форма и найденная роль, в которой плюсы явно перевешивают минусы. Криштиану не может поставить галочку ни по одному из этих пунктов.

Рандомный прогноз – Криштиану забивает пенальти Гане при счете 2:0 и празднует в стиле «заткну рот критикам». Не моя идея, но очень понравилась и кажется вполне в духе Роналду.

Артем Буторин – кислое лицо Роналду, бомбардир Гнабри

Топ-4. Простите, я гуманитарий, поэтому когда надо двигать стрелочки, чего-то высчитывать и подгонять результат по формуле – я вспоминаю свой школьный дневник с красивым Бекхэмом, который испортили двойки по алгебре. И мне становится больно – от ЧМ надо кайфовать, а не страдать.

В последнее время на крупных турнирах совсем мало диких сенсаций, поэтому и я не буду выпендриваться ставками на андердогов. Взял самых крутых: традиционно мощную Францию, стабильную Германию Флика, талантливые и голодные Нидерланды. И, конечно, «Манчестер Сити» среди сборных – Бразилию. Она и победит. Если не верите мне – прочитайте вот этот разбор. И вот этот пост.

Прорыв. Сербы прибавили – всего два поражения за два года: в товарняке от Японии и в Лиге наций от Норвегии (там забил киборг, так что не считается). У Сербии и ровные результаты, и четкая игра, и крутой состав. Считаем: «Фиорентина», «Севилья», «Лацио», «Порту», «Аякс», «Фулхэм», «Ювентус»!

Теперь по звездам: Влахович, Митрович, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Миленкович. Все настолько отлажено и стабильно, что нет ни одного мужчины без -ич на конце фамилии. Единое целое!

И группа вполне проходимая – будет рубка с Камеруном и экзамен со Швейцарией. Пока мне сербы кажутся фаворитами в борьбе за второе место – дальше либо Уругвай, либо Португалия с Ганой. Вполне победимо – тех же португальцев сербы отшлепали в отборе на этот самый ЧМ.

Провал. Криштиану Роналду по-прежнему лицо сборной Португалии. А когда лицо кислое, ничего хорошего не получается. Главная прима страны приехала на ЧМ в дурном настроении, а его влияние на раздевалку колоссальное (читали, как его интервью восприняли игроки «МЮ»?).

А видели, как его встретил Бруну, казалось бы, близкий друг по раздевалке? А как отпихнулся Канселу после странных заигрываний? Нет, в сборной Португалии точно не все в порядке с атмосферой, и это скажется на результате, который очень важен для Роналду – уж теперь это точно его последний ЧМ (да, Криш?).

Португалия будет биться о дисциплинированную Корею и душную Гану. Даже если проскочат в плей-офф, далеко не пройдут – команда слишком зависима от Криша, а он сейчас скорее суперзлодей, чем герой. Роналду психует, потому что это его последний шанс. Но пока Криштиану обострил только гастрит.

До матча, когда Роналду бросит на поле капитанскую повязку, осталось 3,2…

Лучший игрок. Моя логика простая – лучшим игроком обычно признают джентльмена из финала. Верю, что там сыграет Бразилия. Награду заберет ее самый статусный игрок – Неймар. Как бы к нему ни относились, он все-таки крутой – а больших индивидуальных наград у него нет. Ну заслужил, правда.

Неймар всегда предельно мотивирован и патриотичен во время ЧМ. Особенно сейчас, когда Бразилия действительно выглядит фаворитом. Неймар даже попросил сестру не рождаться в ноябре, чтобы ничего не отвлекало его от главной цели в жизни.

Лучший бомбардир. Лучшим бомбардиром ЧМ, как правило, становится тот, кто ярче всех оторвется в групповом этапе (да, Харри Кейн?). У Германии очень приятная группа, чтобы настрелять разницу. А в атаку Ханси Флика я верил всегда – даже несмотря на проблемы с центрфорвардами. Значит, будет забивать Гнабри, который ярок в «Баварии» и важен в сборной. Ассист Мюллера + удар Гнабри = гол. Эта формула будет часто повторяться на ЧМ.

Лучший вратарь. Тут у меня такая же логика, что и с лучшим игроком – им станет синьор из финала. Даже если Очоа и Навас опять будут тащить все (или найдется их свежий клон), Алиссон все равно сильнее всех – даже без финала. Он отдаст Эдерсону третий тур, когда Бразилия все решит в группе, и сыграет в остальных матчах.

Лучший молодой игрок. Прокатит, если я скажу, что больше никого не знаю? Ладно, знаю, но Испания вряд ли пройдет далеко, поэтому без Педри и Гави. Беллингему не даст сверкнуть унылая система Саутгейта, Пиняев вообще не приехал. А Мусиала сейчас очень кстати в сборной Германии, которая сразится за победу – для меня это важнейший фактор.

Месси или Роналду? Люблю обоих – каждый год мои предпочтения менялись. Сейчас за Месси: он хладнокровен, лучше и чаще играет, не смеется над лысиной Уэйна Руни. Лео готовится к ключевому турниру в карьере, а не эгоистично защищает личные интересы за неделю до ЧМ. За него хочется переживать, за Роналду – не сейчас.

Рандомный прогноз. Эдинсон Кавани опять выстрелит из лука и сильно ранит человека в плечо. Винисуис станцует у углового флага и выиграет шоу на ТНТ. Харри Кейн поприветствует капитана сборной США на английском, но тот ничего не поймет. Гарет Бэйл дойдет до лунки Ирана за 4 удара. Гранит Джака не получит красную карточку.

Тимур Боков – провал Франции, Месси лучший бомбардир, но не лучший игрок

Топ-4. Выиграет Бразилия. Команда Тите переукомплектована топ-игроками – и именно ротация сыграет определяющую роль на чемпионате мира посреди сезона. Сочетание проверенных ветеранов и молодых звездочек также поможет Бразилии оставаться свежей в плане тактики. Бразильцы могут проиграть только сами себе – где же еще в запасе сидят игроки вроде Эдерсона, Эдера Милитао и Фабиньо. Не забываем и про 100-миллионного Антони.

Второе место займет Германия – во многом из-за несложной сетки. Ставлю немцев на второе место в группе, что позволит не играть с Бразилией и Аргентиной на ранних стадиях – остальные команде Флика точно по силам. Есть ощущение, что Ханси заготовил что-то интересное – в Лиге наций немцы откровенно играли вполсилы и могут удивить.

Третье место отдам Аргентине. Впервые за долгие годы аргентинцы выглядят одними из главных претендентов на титул чемпионов мира. Фактор Месси также нельзя не учитывать. Аргентина точно высоко зайдет, но в моем прогнозе все-таки не справится с Бразилией в полуфинале. Англичане в матче за третье место не должны вызвать трудностей.

Команда Саутгейта давно не поражает в плане игры – однако за последние годы Англия приучила нас к медалям. Повторить результат 2018 года англичанам вполне по силам. Тем более что сетка также может сыграть за них.

Провал – Франция. Очевидный вариант, но выделять кого-то другого сложновато во многом из-за Дешама и деградации его тренерской идеи за последние годы. Французы везут на ЧМ не основной состав, но выходить из группы просто обязаны. Я поставлю на второе место за Данией и слет Аргентине в 1/8 финала.

Лучший игрок – Неймар. Бразилец – лидер и главная звезда сильной Бразилии. Неймар чудесно играет за «ПСЖ» и моментами настолько хорош в этом сезоне, что даже Месси отходит на второй план. Нею осталось всего два мяча до казавшегося вечным рекорда Пеле по голам за сборную – и он точно выложится на максимум.

Лучший бомбардир – Месси. Похоже, этот ЧМ для Лео – последний в карьере. Эта Аргентина мощна как команда – значит, нет никаких препятствий для клепания кучи голов. Аргентинцам попалась достаточно легкая группа и Месси сможет оторваться на условных саудитах. Хотя против сильных сборных этот Лео точно не потеряется. Аргентинцы едут после тусклой игры в России и должны сильно удивить.

Лучший вратарь – Алиссон. Бразилец невероятно мощно играет на старте сезона – и теперь ворота «Ливерпуля» снова защищает главный кипер планеты. За Алиссона говорит не только его крутость, но и конкуренты за эту награду – почти все топ-киперы сейчас в средней форме. Тибо Куртуа – исключение, но в моем прогнозе слишком рано вылетает вся Бельгия.

Лучший молодой игрок – Мусиала. У Германии серьезные трудности в центре нападения – после поочередного вылета Тимо Вернера и Марко Ройса там просто никого нет, хотя Карим Адейеми может удивить. Похоже, что на плечи 19-летнего Мусиалы упадет эта гигантская ноша – есть ощущение, что вундеркинд «Баварии» готов тащить. В прошлый раз немцы вылетели слишком рано и теперь могут далеко дойти за счет легкой сетки.

Месси или Роналду? Месси. Отдать предпочтение Лео хочется даже не из-за него самого – просто Роналду в этом сезоне разочаровывает. Сможет ли Криштиану настроиться на ЧМ-22 после такой осени – открытый и очень сложный вопрос. Надеюсь, что да – все же, это может быть последний крупный форум одного из лучших игроков в истории.

Рандомный прогноз. Сборная Катара вляпается в судейский скандал – и за счет этого даже выйдет из группы.

Артем Денисов – прорыв Сенегала и странный выбор Ван Гала

Топ-4 – Бразилия, Аргентина, Германия, Франция. Бразилия и Аргентина собрали полный набор: сильный состав, звезда в топ-форме и сыгранная команда. Бразилию оцениваю чуть выше только из-за минимального превосходства по силе состава.

У Германии недооцененное преимущество – атакующий костяк полностью собран из «Баварии». В условиях, когда участники ЧМ вообще не проводят нормальные сборы перед турниром, это очень важно. Почти все игроки еще и в очень хорошей форме (Мусиала, Киммих, Горетцка, Гнабри, Сане).

От Франции просто хочется шоу. Мощный состав, но много игроков на спаде или после травм, матчи в 2022-м сильно расстраивали, и Дидье Дешама справедливо много критикуют. Ожидаю драмы и внезапного (по меркам сборной, конечно) героя.

Прорыв – Сенегал. Да, даже после травмы Мане. И даже с опытом просмотра Кубка Африки, где Сенегал хоть и победил, но играл в классический кубкоафриканский футбол, в котором зачастую нет ни командной, ни индивидуальной магии. От команд-соседей Сенегал отличается относительным хладнокровием, а сетка позволяет мечтать о четвертьфинале.

Провал – Нидерланды. Не нравится заявка Луи ван Гала. Нет Марка Флеккена из «Фрайбурга», который проводит сильный сезон, умеет тащить на линии и отлично играет ногами. И странный выбор нападающих: однотипные столбы Люк де Йонг, Винсент Янссен и Ваут Вегорст. Отдельная грусть – из-за отсутствия Свена Ботмана, но он не играл и до ЧМ.

Формально Нидерланды в удобной позиции: группа приятная, при этом нет лишнего груза в виде статуса топ-фаворита турнира, и многие ждут похода а-ля ЧМ-2014. Не верится.

Лучший игрок – Джамал Мусиала. Был бы невероятный сюжет – 19-летний парень становится мегазвездой ЧМ. Уровень Мусиалы прямо сейчас таков, что он реально может рассчитывать на статус главного игрока турнира, а не просто открытия. Рядом – знакомые партнеры по «Баварии» и тренер, который дал шанс в большом футболе (пускай на реальный топ-уровень Джамал вышел с Нагельсманном, а не с Фликом).

Лучший бомбардир – Лионель Месси. Очевидный вариант, который подкрепляется потенциально длинным путем Аргентины на ЧМ и удачным соперником в группе – против Саудовской Аравии можно колотить. И пора бы впервые в карьере забить в плей-офф чемпионата мира.

Лучший вратарь – Алиссон. Он избежал лихорадки «Ливерпуля» и продолжает держать топ-уровень. Текущая форма для уникальных обстоятельств ЧМ-2022 критически важна. Очевидные бонусы: просто хорошие игроки перед ним, так обороняться всегда чуть проще.

Лучший молодой игрок – Джамал Мусиала. Чтобы обогнать Гави в этой категории, придется стать лучшим игроком всего ЧМ.

Месси или Роналду? – Месси. Лео смотрится выигрышнее и в сравнении сборных (Аргентина выглядит сильнее Португалии), и на индивидуальном уровне (космический уровень в «ПСЖ» против постоянных сложностей в «МЮ»). И интервью Лео как-то больше нравятся.

Рандомный прогноз – все фавориты групп (Нидерланды, Англия, Аргентина, Франция, Испания, Бельгия, Бразилия, Португалия) пройдут в плей-офф. Беспроигрышный вариант. Выйдут все фавориты – окажусь прав в рандомном прогнозе. Выйдут не все фавориты – драма уже на первой стадии турнира.

Денис Романцов – историческая справедливость, Киммих и Шмейхель

Топ-4. В пользу Германии у меня два аргумента: в последние 30 лет она не проваливала больше двух турниров подрядов. Максимум: неудачные ЧМ-98 и Евро-2000 после золота Евро-1996. И потом – финал ЧМ-2002. Думаю, сегодняшняя Германии израсходовала провалы в 2018-м и 2021-м, а теперь выступит на своем уровне.

Второй аргумент: по мне, Испания и Германия – лучшие сборные XXI века. При этом испанцы ощутимо впереди по титулам – 3:1. Соотношение 3:2 кажется мне более справедливым.

Голландия и ее главный тренер в последние лет семь пережили много неприятностей, так что теперь желаю им максимального (для их сборной) успеха.

Испания, думаю, выступит не хуже, чем на последнем Евро и выйдет в полуфинал, а там Флик или Ван Гал окажутся мудрее Луиса Энрике и победят.

Почему Бразилия? Я открыл их предварительный состав, а там столько нападающих, что наберется на целую команду. Это мне нравится, это настоящая Бразилия – хочется увидеть побольше их матчей. Правда, после полуфинала, скорее всего, будет игра за третье место – по-моему, Бразилия менее сбалансирована, чем в 1994-м и 2002-м: защита (в широком смысле) представляется несколько уязвимой.

Прорыв – Сербия. Возвращаюсь к рискованной теме справедливости в футболе. Разве нормально, что у Хорватии и бронза-1998, и серебро-2018, а сербы после распада Югославии даже в четвертьфинал ЧМ не совались?

Проблемы у стран плюс-минус одинаковые, а талантов много и там, и там: неспроста же сербы выигрывали в последние 10 лет Евро U19 и ЧМ U20. Короче, пора пошуметь на взрослом уровне. Жду команду Драгана Стойковича в четвертьфинале.

Провал – Франция. У Дешама – одна победа в шести последних матчах. Предчувствую, что Франция скорее рано вылетит (возможно, из-за внутреннего конфликта), чем дойдет хотя бы до четвертьфинала.

Лучший игрок – Киммих. Один из лучших игроков европейского сезона мощно выступит в Катаре. И получит поздравление от Дмитрия Скопинцева.

Лучший бомбардир – Неймар. У бразильца неплохая компания в атаке. Почему бы не забить больше, чем на домашнем ЧМ (4 мяча)?

Лучший вратарь – Каспер Шмейхель. У Дании прекрасная сборная, но вряд ли настолько, чтобы второй год подряд залететь в топ-4. Предположу, что проведут в Катаре 5 матчей, но Каспер успеет стать героем – скажем, серии пенальти в ⅛ финала.

Лучший молодой игрок – Кеннет Тайлор. Разносторонний игрок центра поля и капитан сборной Голландии, выигравшей в 2019-м Евро U17. Родился через полгода после того, как Ван Гал провалил отборочную кампанию ЧМ-2002, так что для него Луи в сборной – это только полуфинал-2014. Вот и поможет теперь Ван Галу забраться выше. В последнее время Тайлор в отличной форме: 2+1 в последней игре с «Эмменом» (3:3).

Месси или Роналду? Месси. ЧМ проходит в разгар сезона, так что нужно учитывать, кто в какой форме осенью. Если не ошибаюсь, у Месси тут некоторое преимущество. Думаю, и сыграет, и забьет он в Катаре поболе Роналду.

Рандомный прогноз – Томас Мюллер догонит Герда Мюллера по голам на ЧМ. Из-за травмы Вернера Томас, видимо, снова заиграет в центре нападения – как и в группе ЧМ-2014, когда Мюллер начал с трех голов Португалии. Так чего бы не догнать великого однофамильца? Осталось 4 мяча – а там и до Клозе недалеко.

Павел Тихонов – Катар в плей-офф, причем без судей

Топ-4. Можно случайно ткнуть на 4 команды из 10 первых в линиях букмекеров, а можно попытаться выбрать логически. Шансы угадать – одинаковые. Бразилия, потому что у нее богатейший выбор во всех линиях и есть Винисиус на пике. Аргентина – крепкий состав, который сплотится вокруг Месси, тем более что победа на Копа Америка сняла психологический груз. Германия, потому что у нее крепчайший старт, который почему-то недооценивают, и Ханс-Дитер Флик (Лев в молодости). Считается, что Францию разорвут внутренние скандалы, но вряд ли. Дидье Дешам лично наблюдал, как Раймон Доменек доверяет тренировки звездочету, а заявку собирает по знакам цивилизации Майя. Разве нынешний тренер повторит прежние ошибки? Тем более тот, кто может испортить атмосферу, не сыграет в Катаре.

Прорыв – Катар. Конечно, я не видел ни одного полного матча Катара, но верю в систему. Возможно, вы ждете карикатурную ближневосточную сборную, которую за большие деньги тренируют Гус Хиддинк в паре с Диком Адвокатом, а консультирует их Ральф Ранггник. Нет, Катар готовился к этому чемпионату мира с середины нулевых – на базе местной академии Эспайр. Их тренер Феликс Санчес (кстати, знаете такого?) работает в Катаре с 2006-го! Прошел все ступени: от той самой Эспайр до главной команды через U19 и U20. Первый результат уже есть – Кубок Азии в 2019-м. На ЧМ-2022 они попали в группу с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами – из такой вполне реально выйти. Более того, в 1/8 могут выйти на кого-то из четверки Англия/Иран/США/Уэльс. В общем, четвертьфинал пока выглядит фантастикой, но если приглядеться, это вполне реально.

Провал – Англия. Вокруг Англии атмосфера так себе. На Харри Магуайра столько всего свалилось – в Англии только и ждут его ошибок, чтобы распаковать заготовленные мемы. Гарет Саутгейт решит, что делает как лучше, но в итоге превратит Магуайра в бегающую мишень – и рано или поздно в нее попадут. В общем, повторить успех ЧМ-2018 Англии вряд ли удастся.

Лучший игрок – Мбаппе. Разве есть другие варианты?

Лучший бомбардир – Митрович. В АПЛ больше серба забили только Холанд, Кейн и Айвен Тоуни. Почему бы теперь не пошуметь на ЧМ? Например, за счет хет-трика Камеруну.

Лучший вратарь – Алиссон. Чтобы вратаря признали лучшим, его сборная должна пройти максимально далеко. У Бразилии наивысшие шансы для этого. Ну и главное: Алиссон – лучший в мире по совокупности вратарских параметров.

Лучший молодой игрок – Гави. У Гави есть главное, что нужно 18-летнему игроку на ЧМ – доверие тренера. Полузащитник «Барселоны» в 2022-м пять раз вышел в старте сборной Испании, наверняка получит шанс на ЧМ. У него есть шансы сверкнуть при любом исходе: в случае провала он будет «единственным светлым пятном», в случае успеха – гением, который затащил.

Месси или Роналду? Месси. Причина одна: чем старше Роналду, тем сильнее ему мешает несдержанность. Его интервью – большая ошибка. Если раньше партнеры ему заглядывали в рот, то сейчас, кажется, он их немного бесит. С таким настроем не выигрываются чемпионаты мира.

Дмитрий Долгих – космос Месси, земля Нойера

Топ-4. Не думаю, что сейчас кто-то может точно определить разницу в уровне между Аргентиной, Германией, Францией, Испанией, Бразилией и Англией. Более того – не думаю, что она существенна. Уверен, что судьбу первых мест решит цепочка случайностей, которая может привести к титулу любую из этих и еще пару других команд со звездами в составе.

В этих условиях спрогнозирую просто красивый сюжет – повторится финал-2014, только на этот раз вместо Игуаина будет Мартинес, и все закончится триумфом Аргентины. Она кажется вполне готовой. Лионелю Скалони, самому молодому тренеру турнира, удалось то, что не удалось 10 его более звездным предшественникам, – выиграть трофей, сбалансировать команду и сделать счастливым Месси. Сказочный для Лео сюжет перебросит его на новую орбиту – у людей, оспаривающих его величие, не останется рациональных аргументов.

Прорыв – Южная Корея. Совсем не уверен, что кто-то из андердогов заползет в 1/4, так что прорывом будем считать уже выход из группы.

От ЮК и так не ждали ничего особенного, а тут еще и проблемы у Сона – в Лиге чемпионов в буквальном смысле пострадало лицо корейского футбола.

Однако главная сила этой сборной – в пуленепробиваемой обороне из четырех Кимов во главе с Ким Мин Чжэ из «Наполи».

Автобусы на больших турнирах часто заезжают далеко – даже у топ-сборных не всегда хватает инструментов, чтобы их вскрыть. Португалия похожа на идеальную жертву. На прошлом ЧМ корейцы выбили Германию, но остались третьими в группе – пришло время сделать шаг вперед.

Провал – Португалия. Классический пример, когда целое меньше суммы его частей. По именам португальцы как минимум не уступают никому на турнире, но сделать из них мощную команду так, чтобы звезды друг другу не мешали, – задача, пожалуй, не для нынешнего Фернанду Сантуша. Особенно когда у главной звезды такие проблемы.

Лучший игрок – Месси. Логично, если лучший игрок будет из команды-чемпиона. Если решили, что выиграет Аргентина, то придется выбрать аргентинца – и вряд ли им станет Науэль Молина. Месси становился MVP и когда Аргентина не выигрывала. Только на этот раз все будет вполне заслуженно, а не по привычке.

У Скалони получилось создать для Лео комфортную обстановку и на поле, и за его пределами. Месси теперь не надо в одиночку тащить команду – у него есть удобная позиция под нападающими и мощная поддержка полузащиты.

Лучший бомбардир – Месси. Стартовый матч с Саудовской Аравией дает возможность мощно разогнаться, ну а дальше, даже если не пойдет с игры, помогут штрафные и пенальти.

Лучший вратарь – Мес... нет, Нойер. Мануэль снова в топ-форме и готов протащить Германию сквозь еще один (возможно, последний) большой турнир. Флик играет с очень высокой линией обороны, так что у Нойера будет возможность особенно ярко блеснуть фирменными выходами. По пути к финалу наверняка случится и хотя бы одна серия пенальти, которую выиграет кипер «Баварии».

Лучший молодой игрок – Гави. Почти наверняка эту награду разыграют между собой Педри, Гави, Мусиала и Беллингем. Англичанин не дойдет до полуфинала, немец, например, останется в тени баварских партнеров, а Педри, возможно, и будет полезнее, но не так ярок. Гави уже взял две мощные награды молодым игрокам – вполне может добавить и третью.

Месси или Роналду? – Вы не поверите.

Рандомный прогноз – Мексика вылетит в 1/8 финала. Да, в 8-й раз подряд. Должно же на этой планете еще быть что-то постоянное.

Руслан Копылов – сказка Канады и Мусиалы продолжается, Роналду и Хорватии – заканчивается

Топ-4. Очевидный фаворит – Бразилия, а к остальным командам всегда можно найти вопросы. У Германии нет основного центрфорварда (Вернер травмирован, поехали Фюллькруг и Мукоко с 0 матчей за сборную на момент оглашения заявки) – зато есть костяк из «Баварии». У Франции выпал центр Погба-Канте, но слишком хороший состав, чтобы сильно провалиться.

А Нидерланды... Просто повторю Вадима Лукомского: за Луи ван Гала хочется поболеть.

Прорыв – Канада, провал – Хорватия. Взял прорыв и провал из одной группы – поэтому причины взаимосвязаны. Хочу, чтобы сказка сборной Канады продолжалась, а для этого Хорватии нужно не выйти из группы. Да, наверняка для Канады все закончится в первом же матче плей-офф. Но разве этого мало?

Лучший игрок – Неймар. Ней проводит космический сезон и в «ПСЖ»: много забивает и создает, а еще пашет без мяча. В сборной обычно мы видим Неймара x2 – тем более бразилец собрался заканчивать в сборной после этого ЧМ. Можно сделать это максимально красиво.

Лучший бомбардир – Кейн. В России Харри забил 6 – пять из них в группе. Вряд ли схема поменяется в 2022-м, разве что вместо Туниса и Панамы (с Бельгией он не играл) Кейн забьет Ирану, США и Уэльсу.

Лучший вратарь – Алиссон. Бразилец – идеальный вратарь для открытых команд. В квалификации к ЧМ-2022 Алиссон пропустил всего 11 мячей за 24 игры, 15 раз уходил с сухарем. Тем более Маркиньос и Силва живы-здоровы.

Лучший молодой игрок – Мусиала. Молодой немец уже все видел (или почти все) с «Баварией», а в сборной максимальная концентрация своих: тренер из «Баварии» и шесть игроков на соседних позициях (центр поля и нападение), с которыми налажены связи в клубе.

Месси или Роналду? Месси. Дело не только в реакции на интервью Криша – точнее, не только моей реакции. Кажется, даже некоторые партнеры в сборной офигели от того, что наговорил их капитан. А сам Роналду через Пирса Моргана отправил посыл, что на чемпионате мира докажет все хейтерам. С таким настроем можно прогореть – или поплавить команду.

Рандомный прогноз – Роналду опять швырнет капитанскую повязку после вылета из плей-офф.

Андрей Клещенок – иррациональная вера в Эквадор и логичный выбор в Куртуа

Топ-4. Не сказать, чтобы эта аргентинская сборка была самой сильной и звездной даже за последние годы, но она точно максимально собранная и удачливая. Учитывая качество состава и наконец созданную строгую стилистическую идентичность, этого должно хватить, чтобы забраться повыше.

Испанцы берут атипичным для сборных уровнем постановки игры – как и прежде, в этом им нет равных. Помешать может разве только привычная нехватка безошибочного завершителя.

Прошедшая пик Бельгия не тянет на одного из фаворитов, но способность Куртуа творить чудеса уже принесла одной из его команд крупнейший международной кубок – и теперь снова может стать решающим фактором.

Французы слишком беспомощны в последние полгода, поэтому должны заползти повыше вопреки всему.

Прорыв – Эквадор и Сербия. Сербы привезли в Катар настолько крепкий состав, что называть потенциальный выход в четвертьфинал сенсацией даже как-то неловко. Эта команда и может, и должна удивить.

В вере в Эквадор нет ничего рационального – просто память о симпатичной команде середины 2000-х, способной пробежать марафон сразу после сложного матча.

Провал – Португалия. На каждом турнире обязательно большое разочарование. Португальцы с тренером, неспособным развернуть весь потенциал атакующей линии, и скандалами Роналду кажутся неплохим претендентом на это звание. К тому же и соперник в первом же раунде плей-офф должен быть непростым.

Лучшим игроком назовут Лео Месси – потому что кого же еще, если аргентинцы дойдут до финала. Реально лучшим, скорее было, будет полузащитник, который организует игру своей сборной и доберется достаточно далеко – Родри или Тчуамени.

Лучший бомбардир. Лаутаро обладает раздражающей способностью существовать отрезками: в один месяц он играет один против всего мира и превращает в голы удары с минимальным xG, в другой стабильно порет с нескольких моментов. Но в хорошие дни он один из лучших завершителей мира. Если настроение совпадет с календарем ЧМ, Лаутаро вполне по силам забрать приз лучшему бомбардиру.

Лучший вратарь. Раз мы исходим из того, что бельгийцы доберутся до полуфинала, то лучшим кипером логично прогнозировать Тибо Куртуа – без его спасений это вряд ли получится.

Лучшим молодым назовут Педри, но если Паредес соизволит сломаться, реально сильнейшим станет Энцо Фернандес из Аргентины.

Андрей Васильев – швейцарская система, бельгийское давление, катарские протесты

Топ-4. Чемпионат мира, к которому можно готовиться всего неделю, будет турниром демонстрации скиллов, и выиграет наконец-то не самая сыгранная, обученная или строгая команда, а просто лучшая по сумме всего того, что она умеет. Все сработает, конечно, за счет атаки и Алиссона, особенно если Тите грамотно будет загружать стариков Дани Алвеса с Тиаго Силвой.

У Аргентины очень удобная для разгона группа, там два Лионеля (еще главный тренер Скалони) сориентируются в точечных настройках, и Месси доведет команду до финала. Испания будет одной из самых ярких чисто по игре, поэтому выиграет все матчи, кроме полуфинала, а Англия снова заберется далеко, но на последней неделе затормозит из-за тренера.

Прорыв – Швейцария. Когда вышел в четвертьфинал Евро и выбил действующего чемпиона мира, новое появление на этой стадии как будто уже и не прорыв. Но речь даже не о самом результате, просто швейцарцы будут как раз самой системной командой турнира, четко разберутся с сербами-камерунцами, навяжут больше всех борьбы Бразилии, а потом пройдут Португалию/Уругвай.

Провал – Бельгия. Слишком много упущенных шансов выиграть хоть что-то = слишком большое давление на это поколение с посылом про последний шанс. Бельгия и так не сильно справлялась с тоннами ожиданий, а теперь рискует получить большие проблемы уже при выходе из группы, на старте плей-офф – уж точно.

Лучший игрок – Месси. Лео убедит партнеров, что нужно работать не на него, а на команду ради него – с одной стороны, не придется тащить везде самому, потому что есть кому помогать, с другой – если Аргентина дойдет до финала, выбор Месси станет очевидным. Особенно в сценарии, когда Бразилия забирает титул, тут даже Неймар наверняка будет не против поделиться такой утешительной наградой в Модрич-стиле.

Лучший бомбардир – Мбаппе. У Франции слишком приятная группа, уже там Килиан закинет минимум три, в плей-офф добавит еще – а даже пяти голов вполне должно хватить для «Золотой бутсы». Единственное, что может пойти не так – слишком злой и заряженный Карим Бензема рядом, для которого это первый ЧМ в таком прайме и наверняка последний в карьере.

Лучший вратарь – Алиссон. Редкий случай, когда самый надежный игрок Бразилии и чуть ли не самая бесспорная по качеству звезда состава – вратарь. У Алиссона уже есть опыт ЧМ-2018, а ведь он там был еще до «Ливерпуля», есть нереально бодрящая конкуренция от Эдерсона, к тому же защита наверняка организует пространство для суперспасений. А в них бразилец этого сезона очень хорош, доказано проблемным «Ливерпулем».

Лучший молодой игрок – Педри. Да, слишком очевидно, но нет никого более важного для команды по внутренней роли и настолько же опытного, несмотря на возраст. Луис Энрике отлично знает, как использовать Педри, все отработано в том числе на Евро – редко когда у 19-летнего игрока есть такой бонус.

Месси или Роналду? Слишком очевидно: Месси. У Роналду и так почти не было оснований для сильного личного перфоманса, а теперь этот фрукт еще и сам себя закопал.

Рандомный прогноз. Тотал больше 4,5 протестных акций – слишком уж много поводов. Права человека в Катаре, ЛГБТ в Катаре и вообще, нефтедоллары и взятки, экология, Россия с Украиной. Причем стоит ждать не только от фанатов, но и от футболистов.

Илья Васильев – шоу Магуайра и Эквадора, битва философий

Топ-4. Сроки подготовки сильно сужают критерии для победы в турнире. Евро-2020 дал надежду, что футбол сборных станет более смелым, а звезды большинства топ-сборных позволяют безболезненно перейти через этот атакующий рубикон. Но ЧМ вполне может превратиться в битву философий и школ (Германия, Испания) против дисциплинированных и вязких сборных, которые могут добавить на стандартах (Англия, Португалия).

Из-за специфики турнира кажется, что затащат полуавтобусы, способные засушить игру в плей-офф, и сборные, которые могут построить атаку на фантазии звезд. Из-за этого отдал одну половину сетки явным прагматикам (Англия и Португалия) и моему личному латиноамериканскому полуфиналу мечты (Месси против Неймара).

Банально, но у Бразилии шикарные шансы на титул. Тите уже давно лепит сборную, которая похожа на европейский клуб: много топ-звезд с рабочей, а не карнавальной ментальностью, есть необходимая строгость, баланс, разнообразие, успешный опыт на разных Кубках Америки (сбой только против Аргентины ) и в отборе. Уверен, что оборонительные лидеры обеспечат спокойствие сзади (Алиссон, Каземиро, Силва), а звезды вроде Неймара, Винисиуса, Жезуса, Ришарлисона и Рафиньи обеспечат качественную атаку под разные топ-сборные в решающих матчах.

Прорыв – Эквадор. Перед каждым крупным турниром ищу смелую команду среди тех, кто не претендует на что-то серьезное. В отборе больше эквадорцев забили только Бразилия и Аргентина: команда разыгрывала мяч, не стеснялась длинных передач, создала гораздо больше соперников, лидировала по угрозе со стандартов – надеюсь, все получится и на чемпионате мира.

Провал – Тунис. Мой личный критерий провала – скучнейшая игра. Прекрасно понимаю, что африканская команда попала в личную группу смерти, но Тунис с трудом продрался в Катар благодаря шальному голу, а всего двое игроков в стыковых матчах касались мяча на чужой половине чаще, чем на своей. Стилистически есть вопросы к Ирану, Польше и Коста-Рике, а по адекватности вокруг сборной – к Камеруну.

Лучший игрок – Месси. Лео заберет огромную долю внимания на турнире. Это объяснимо: скорее всего, для него это последний ЧМ, он шикарно начал сезон, в Аргентине отличная атмосфера и она лидер своего отбора по атакующим показателям. Есть шансы зажечь уже на групповом этапе: Саудовская Аравия не так сильна в обороне, Польшу можно взломать, Мексика ищет страйкера (лучший бомбардир отбора забил все три гола с пенальти). В плей-офф станет сложнее, но это последний шанс урвать титул – уверен, что он будет творить.

Лучший бомбардир – Кейн. Харри стабильно забивает за сборную при Саутгейте: положил 6 голов на ЧМ в России и 4 – в плей-офф на Евро. Он очень классный страйкер с большим функционалом: спускается в глубину, создает и реализует моменты – он точно станет одной из главных девяток турнира.

Лучший вратарь – Алиссон. Он из того типа вратарей, которые в состоянии выиграть для команды титул. У него все в порядке с игрой ногами и он классно читает эпизоды. Учитывая, что у многих появились вопросы к обороне Бразилии (мне кажется, что по именам все окей: Маркиньос, Силва и Милитао – сильные защитники, хотя на флангах ситуация сложнее) и возможному перекосу в нападении, Алиссон может спасти от пары ожидаемых мячей и в нужный момент подтащить бразильцев дальше.

Лучший молодой игрок – приз отдадут Беллингему, но лучшим станет Мусиала. Борьба развернется между топ-талантами, которые уже на виду и чьи сборные пройдут далеко. Явные кандидаты: Гави, Педри, Джамал Мусиала, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Ансу Фати. Потенциальные открытия: эквадорец Мойсес Кайседо из «Брайтона» и американец Юнус Муса из «Валенсии».

Реально награда зависит от пиара и пути сборной на ЧМ. Наиболее популярны в последнее время таланты из «Барсы»: Энрике почти при первой возможности вызывал Педри и мгновенно обратил внимание на Гави. Индивидуально нравятся Мусиала и Фати, но пока велика вероятность, что Англия пройдет максимально далеко, тогда все шансы на награду у Беллингема.

Роналду или Месси? Роналду забьет больше, но Месси будет полезнее. Однако Португалия пройдет дальше Аргентины.

Игровое влияние Месси на игру ощутимее, чем у Роналду: Лео вовлечен и в созидание, и в завершение, тогда как Криш будет рубиться в штрафной площади. Скорее всего, на гол-другой Роналду забьет больше, тем более, что Португалия кажется более прагматичной машиной, которая может зажечь еще и на стандартах, и побежать на мотивации капитана, а Месси выиграет по «гол+пас».

Португалия прагматичнее и мощнее как команда – это может стать решающим на турнире, где в плей-офф на фоне скомканной подготовки нужно сушить игру. Я бы хотел финал Аргентины и Португалии, но Аргентина – железный претендент на четвертьфинал, а Португалия кажется на шаг сильнее. Если Аргентина пройдет еще дальше, то это будет заслуга Месси.

Рандомный прогноз. Автогол Магуайра выведет соперника Англии в финал ЧМ – идеальный финал любви болельщиков к защитнику. Перед чемпионатом мира прочитал массу удивленных отзывов про Харри в заявке на ЧМ и по его появлению в основном составе. В последние годы Магуайр – один из главных мемов футбольного тиктока. Юзеры стабильно делают нарезки и забавные подборки после его неуклюжих действий, но в скучной, стабильной и понятной системе Саутгейта он может играть стабильнее. Будет забавным, если гол Харри выведет Англию в полуфинал или финал, но я не фанат сегодняшней сборной, поэтому совершенно не против, чтобы шоу продолжалось.

Ярослав Сусов – новый «Золотой мяч» и чемпионство Месси, хоть какая-то награда для англичан

Топ-4. Всегда ставлю Аргентину на первое место, чтобы Месси наконец выиграл чемпионат мира. Может, хоть в этот раз получится.

С остальными сложнее. В верхней части сетки будет настоящая мясорубка – Аргентина, Нидерланды, Франция, Германия, Бразилия и Португалия. Думаю, выберутся Аргентина (если не отлетит от Нидерландов) и Бразилия.

В нижней части сетки все немного спокойноее. Из трио Португалия-Бельгия-Испания до полуфинала дойдут испанцы, а в битве Англии, Франции, Польши и Эквадора выползти может кто угодно. Поставлю на Англию из-за ультракрепкого состава без скандалов с Бензема и Мбаппе, хотя подняться может и Польша. В любом случае эту команду ждет четвертое место.

Прорыв – Польша! У поляков очень любопытный состав и хорошие шансы выйти из группы – Мексика уже не та, а Саудовская Аравия вряд ли сейчас сможет доставить солидные неудобства. Левандовски в отличной форме (для него это тоже, возможно, последний ЧМ), Зелиньски – тоже, Шиманьски и Залевски вообще могут стать открытиями чемпионата.

Провал – Франция. У французов объективно несложная группа. Они – одни из главных фаворитов турнира с Мбаппе, Бензема и компанией. Но уже второй турнир подряд у них что-то идет не так перед стартом. Споры вокруг радужной повязки Льориса (он отказался ее надевать, уважая Катар), оскорбления Камавинга в соцсетях, травмы Погба, Канте и Нкунку. Для такой Франции достойный результат – финал или победа. У Франции-2022 этого не будет.

«Золотой мяч» – Месси. Ну, просто потому что все «Золотые мячи» уходят Месси. А реальной звездой станет Коди Гакпо, лучший в сборной Нидерландов.

Лучший бомбардир – Митрович. Три гола Камеруну, один – Бразилии и один – в плей-офф

Лучший вратарь. «Золотую перчатку» получит Алиссон или Мартинес, но все же знают, что лучший (и самый недооцененный топ-вратарь) – Ян Зоммер

Лучший молодой игрок – Джуд Беллингем. Все будут ждать топ-перформанса от Мусиалы, Педри и Гави. Все они – молодцы, но Джуд – уже сейчас абсолютный топ. У испанцев и немцев многое зависит от результата, а Беллингем будет хорош, даже если Англия провалится.

Месси или Роналду? Сборная Аргентины явно заберется высоко – спасибо за прогноз EA Sports. Месси и Роналду забьют одинаково.

Рандомный прогноз – у Нидерландов будет две волевые победы на последних минутах! Уже не терпится посмотреть, как на 85-й Луи ван Гал выпустит сразу Вегхорста, Люка де Йонга и Янссена, чтобы штурмовать ворота Катара и Эквадора.

Никита Киселев – манифест Сербии, первый гол Месси в плей-офф

Топ-4. Бразилия – фаворит ЧМ по куче версий: букмекеров, болельщиков и самих бразильцев. По моей тоже. Мощный состав, хорошая форма костяка (Алиссон, Каземиро, Неймар), долгосрочная работа Тите – неполный список оснований.

Из европейцев больше всего верю в Испанию. Энрике поражает уверенностью и системностью: не все выбранные им футболисты играют в основе клубов, но Луис будто точно знает, что ему надо.

Испания была в четверке сильнейших на трех турнирах с ним: Евро-2020 и два сезона Лиги наций.

Прорыв – Сербия. «Мы старались играть в хороший футбол – современный, быстрый, атакующий. Это помогло нам в квалификации», – слова тренера Сербии Драгана Стойковича похожи на манифест. И, надеюсь, анонс. Яркий подбор игроков в атаке обещает что-то нескучное. По здоровью Митровича есть вопросы, но тренер, кажется, на них ответил: «Даже если ему отрубят голову, если он лишится ноги, то все равно поедет на ЧМ-2022».

Провал – Португалия. Самое громкое интервью в карьере и провальный сезон не оставляют Криштиану Роналду выбора: ему как никогда нужен сильный ЧМ. Он же для него последний – и все сюжеты вокруг Португалии необратимо сплетаются в Последний танец Криштиану. Не факт, что такая концентрация на центральной фигуре сыграет в плюс. Нынешний подбор игроков у Португалии кажется гораздо ярче того, что строит вокруг Криштиану тренер Фернанду Сантуш.

Лучший игрок – Неймар. Ней проводит необычайно хороший сезон в «ПСЖ». Клубная форма отлично накладывается на статистику в сборной: Неймар напрямую причастен к 16 голам Бразилии в квалификации. Суперзвезда с таким влиянием в атаке главного фаворита – это стояшая заявка на MVP. Нею важно избежать травм: в 2014-м он не играл после четвертьфинала, а в 2019-м пропустил победный Кубок Америки.

Лучший бомбардир – Лионель Месси. Футбол Месси в «Париже», зависимость Аргентины от него и все большие сюжеты ведут к тому, что Лео блеснет на ЧМ. И пора бы наконец забить в плей-офф.

Лучший вратарь – Алиссон. Чемпионы обычно мало пропускают: в 2010-м Испания прошла плей-офф без пропущенных, Италия-2006 за весь турнир пропустила дважды (автогол и пенальти), Германии-2014 в матчах на вылет Алжир и Бразилия забили поздние, мало что значащие голы. Всего за 6 последних чемпионатов (1998 – 2018) у чемпионов в 24 матчах плей-офф набралось 17 сухих матчей.

Алиссон – тот, кто может с этим помочь. Его клубная форма восхищала: бразилец спасал Ливерпуль» от еще больших проблем и по xG-метрикам предотвратил больше 7 пропущенных мячей (с огромным отрывом лучший результат среди вратарей АПЛ).

Лучший молодой игрок – Джамал Мусиала. Абсурдно хорош за «Баварию» и может стать важной фигурой в новой Германии Флика, где главные звезды сконцентрированы не среди профильных нападающих.

Рандомный прогноз – громкий социально-политический протест/выступление. К концу 2022 года чемпионат мира в Катаре кажется очень подходящей площадкой.

Глеб Чернявский – Мукоко, Мбаппе и Абаскаль + судейский скандал

Топ-4. Здесь все просто: Франция и Бразилия – две самые сильные команды, Англия и Бельгия – две мои любимые. Так что прогнозирую одновременно и разумом, и сердцем!

Прорыв – Сербия. У сербов какое-то очень крутое поколение, а Митрович просто царь. Если он восстановится хотя бы к концу группового этапа, может протащить Сербию куда-нибудь в четвертьфинал.

Провал – Аргентина. Выбираю Аргентину, потому что очень не хочется, чтобы в соревновании Месси и Криша появился победитель. Если Месси после интервью Роналду выиграет еще и чемпионат мира, то будет совсем грусть. Пусть лучше провалится!

Лучший игрок – Мбаппе. Не понимаю, как он провалил Евро-2020. На ЧМ-2022 не вижу игрока сильнее (Холанд же не играет), поэтому Мбаппе должен затащить.

Лучший бомбардир – Мбаппе. И, конечно, больше всех забить!

Лучший вратарь – Алиссон. Бразилия должна дойти высоко, а у Алиссона будет много матчей, чтобы себя проявить. Не сомневаюсь, что проявит и дотащит своих парней минимум в полуфинал.

Лучший молодой игрок – Мукоко. Почему бы не бросить в бой человека 2004 года рождения? Абаскаль так делает с Мелешиным – и вообще отлично получается.

Месси или Роналду? Роналду. Я буду болеть и верить в Роналду даже после того, как узнал, что он фрукт!

Рандомный прогноз – Катар выйдет из группы. Мечтаю, чтобы Катар вышел из группы с каким-нибудь судейским скандалом, а все потом обсуждали теорию заговора и деньги шейхов. Веселье же!

Вадим Лукомский – комфорт Месси, вопросы к Дешаму, ответы Неймара

Топ-4. ЧМ – турнир огромной непредсказуемости. 7-8 практически равных фаворитов, чей статус колеблется из-за формы, выясняют отношения через плей-офф с одним матчем. Даже ЛЧ такое не снилось. В общем, я без понятия, как прогнозировать ЧМ – это просто попытка угадать без претензий.

Бразилия кажется фаворитом именно за счет соотношения факторов (состав, текущая форма, стадия цикла развития, уровень тренера). Могут справиться с любым соперником, но нельзя исключать внезапный вылет.

В финале у меня Испания. На самом деле Германию оцениваю примерно настолько же высоко. Но из-за сетки кто-то из них может весьма рано попасть на Бразилию.

Нидерланды Луи ван Гала в самом здоровом состоянии со времен…эээ…Луи ван Гала. Вероятно, им придется пройти Аргентину для выхода в полуфинал. Тонкий выбор. Дилемма между гениями – тренерским ЛВГ и игровым Лео. Я тут не полностью объективен – извините (но оба ответа кажутся уместными).

Дания в моих раскладах проходит из-за относительно удачной сетки, которая предполагает, что они сначала опережают Францию в группе. Верю в это, хотя понимаю, что смелый заход.

Прорыв – Канада/Уругвай. Дерзкая контратакующая Канада может наказать предпенсионные сборные Хорватии и Бельгии (одну из них). В выходе из группы не уверен. Это станет совсем большой сенсацией. А вот яркого впечатления и зрительских симпатий жду.

Уругвай обладает потенциалом дойти до четвертьфинала. Новое поколение во главе с Феде Вальверде плюс опыт проверенных ветеранов. И, кажется, это даже удалось сбалансировать тактически. Важная оговорка: многое будет зависеть от здоровья Роналда Араухо (он в заявке, но, вероятно, будет не сразу готов) – очень важный для баланса защитник.

Провал – Франция. Команда Дешама всегда была завязана на индивидуальных талантах. Потеряла важнейшего футболиста: Поль Погба за сборную всегда играл мощно – и ему не видно прямой замены. Также много вопросов по схеме (Дешам в последний момент решил вернуться к четверке защитников) и максимизации талантов игроков атаки (Мбаппе любит играть с Жиру, а будет, вероятно, с Бензема).

Лучший игрок и лучший бомбардир – Неймар. Эти пункты сильно перекликаются с общим прогнозом. Количество матчей и итоговая победа сильно повышают шансы на эти награды. Если исходить из удачного турнира Бразилии, логично выбрать Неймара. Его яркость и полезность идет рядом с командными успехами. Скрытым героем вижу Каземиро или Алиссона.

Лучший вратарь – Алиссон. Кипер «Ливерпуля» вписывается и в общий прогноз с хорошим турниром Бразилии, и стилистически получает фору (у Бразилии хорошая оборона), и к турниру подходит в отличной форме. Все так хорошо сходится, что прямо точно будет кто-то другой. Но вводные у Алиссона очень приятные.

Лучший молодой игрок – Педри. Кажется оптимальным по балансу индивидуального таланта, потенциала команды и последовательности с общим прогнозом (ух, многое на нем завязано). Задачу сильно упростило то, что Винисиус слегка не подошел по возрасту.

Месси или Роналду? Месси никогда еще не чувствовал себя так комфортно в сборной. Болельщики его окончательно приняли в роли мессии, Скалони классно адаптировался тактически, психологический барьер первого трофея разбит. У Роналду в последние годы (и последние недели) дела идут явно хуже.

Рандомный прогноз – Роналду не начнет в старте все матчи Португалии (то есть присядет на лавку – и не из-за ротации). Думаю, неудачный тайминг скандального интервью отразится и на отношениях в сборной. Вместе с побочными факторами (высокий уровень атакующих игроков, тактический баланс) приведет к трудному решению. Вопрос: не будет ли слишком поздно?

Влад Воронин – скука Англии, новый лидер Испании, идеальная комбинация Месси и Аргентины

Топ-4. Естественно, я пошел в симулятор турнирной сетки ЧМ-2022 и проставил результаты всех 64 матчей турнира. Увидев, какой у меня вырисовывается финал, сам обомлел. Слишком киношно, запредельно легендарно, непозволительно красиво, но как есть: Месси против Роналду в финале своего последнего чемпионата мира. Если это случится, нам будут завидовать все люди далекого будущего.

Ну а если чуть серьезнее: мне очень нравятся составы Аргентины и Португалии. У них много очень крепких игроков, близких к карьерному пику, больше сбалансированности, чем у других звездных сборных, больше гибкости. Допускаю, что вместо Франции в полуфинале будет кто-нибудь другой – уж слишком неубедительно до старта ЧМ выглядит полузащита.

Прорыв. На крупных турнирах стараюсь поддерживать именно Нидерланды – и очень многого жду от Гакпо. Все еще верю, что Луи ван Гал с нового захода в сборную порадует не только милейшими откровенными пресс-конференциями и объяснениями тактики на бутылках колы.

Провал. ЧМ в Катаре проходит в удивительных обстоятельствах: мы не представляем реальные возможности ни одной команды прямо сейчас, турнир начнется без сборов. Так вот по общему впечатлению всех последних времен: Англия так же скучна, только теперь менее стабильна, чем на Евро. От команды такого статуса ждешь большего. Буду рад разочароваться в своем прогнозе.

Лучший игрок. Аргентина видится самой сбалансированной командой, а Месси – особый игрок в лучшей за долгое время форме. Стартово комбинация выглядит идеально.

Лучший бомбардир. Неймар, как и Месси, в прекрасной форме, безумно хочет стать героем – вижу все шансы.

Лучший вратарь. Если уверенность Мартинеса времен Кубка Америки никуда не денется («Смотри, как я тебя схаваю. Запомни: я схаваю тебя», – говорил он игроку сборной Колумбии Мине в серии пенальти), все так и будет.

Лучший молодой игрок. Смотреть на игру Гави – большое удовольствие, очень умный игрок. И явно чувствует себя все увереннее: получил Golden Boy, стал самым молодым игроком сборной Испании в заявке на ЧМ (18 лет исполнилось только в августе) и тут же амбициозно взял девятку. Жду рождения лидера Испании на долгие годы.

Рандомный прогноз. Общественно-политический скандал вокруг прав человека в Катаре выглядит неизбежным – уж очень много напряжения вокруг, в англоязычных медиа все эти вопросы обсуждаются не меньше футбола.

Халиль Гайнутдинов – дилемма Лео/Криш как главный импульс эволюции

Топ-4. Краткосрочные чемпионаты сборных с одноматчевым плей-офф – турниры с запредельной энтропией, обуздать которую могут только настоящие звезды. Их тут в достатке.

Главный футбольный Гарри Поттер вытащит Аргентину сразу в финал. Неймар будет источать волшебство, несмотря на попытки его сломать. Левандовски по легкой сетке дотащит Польшу до медалей. А Мората… Ок, у Испании более системные козыри. Чемпионы мира из Франции с лучшей атакой мира, но без полузащиты (да, у них там двое из «Реала», но ни один из них не Кроос и не Модрич) – дешамовцы в пролете. Германия по баварским лекалам с новым табуном пластичной мощи под капотом должна лупить всех.

Гарантировать тут можно только, что Россия выступит не хуже действующих чемпионов Европы. А финал видится и просится трагичным: Лео не забивает пенальти, лишний раз напоминая, что значит Argentum.

Прорыв – Канада. Если присмотреться к мелочам, тут все очевидно. Матч первый: Бельгия. У Азара широкая кость. Когда садишься на обезбурженную диету, при нагрузках да на жаре гликоген падает до критических значений. В такие моменты готов съесть Лукаку – но Эден просто без сил падает на Ромелу, который вообще-то и сам не в форме. В итоге некому замкнуть идеальный прострел Де Брюйне.

Матч второй. У Модрича очередной криз на фоне развившегося комплекса после промаха по пустым воротам «Кадиса» и троллинга Анчелотти. Провал хорватов неминуем.

Ну и третий: декабрьским вечером многократным олимпийским чемпионам по хоккею не составит труда разобраться с Марокко. Свой Макдэвид у Канады есть и в футболе: Альфонсо Дэвис порвет всех даже без клюшки.

Провал – Бразилия. Футбол – это ведь по сути не самое веселое зрелище: лица одного пола с номерами на одинаковой униформе под видеонаблюдением перемещаются на размеченном ограниченном пространстве. Но когда на поле «селесао» всегда вспыхивает праздник и радуга в чужой штрафной. Тите собрал фантастический состав (не Роналдо, Ривалдо, Рональдиньо, Кака, но все же). Железобетонный тыл и крылья жар-птицы атаки. Пиковый и осознанный Неймар, добавивший к своему творческому экстремуму каторжной пахоты. И как же больно будет увидеть, что какой-нибудь Флик со штанген-циркулем вымерит всю эту красоту и парой расчетливых замен посреди овертайма прикнопит жогу-бонитушку к кульману.

Лучший игрок – Месси. Давно понятно, что Лео – инопланетянин. Другие тратят нечеловеческие усилия, чтобы допрыгнуть до его орбиты, где он просто обитает, рассекая звездную пыль и вычерчивая незабываемые аналеммы. Даже на позиции ложного либеро его легкого усердия будет достаточно, чтобы ураганным танго провести нацию своих земных собратьев в главный матч всей карьеры. И к главной драме жизни.

Если Месси возьмет Кубок, то он навсегда станет непререкаемым идолом. Окуклившимся тотемом на стене: чуть выше Марадоны, рядом с распятием. Мечта? Безусловно. Но там он покроется пылью и липким слоем слащавых легенд. А вот боль незабитого пенальти останется незаживающим шрамом на сердце – не только у него, но вообще у всех жителей планеты. Боль, которая будет отзываться в пульсе, каждую секунду. И Лео там будет живым, любимым героем.

Лучший бомбардир – Роналду. Криштиану нацелен снова доказать свое величие. Вот, вроде бы уже вся статистика – его? Лучший бомбардир в официальных матчах. Лучший голеадор в истории сборных. Лучший, лучший, лучший… Но что не дает ему спокойно спать по ночам? Заставляет будить криком Джорджину, срывать сеточку для волос и вскакивать с кровати в холодном поту?..

Олег.

Олег Саленко и его 5 мячей Камеруну в книге рекордов Гиннеса. Вот она – миссия, достойная сверхчеловека. По хет-трику в каждом из таймов в матче с Ганой – и Роналду обеспечит новую строфу блистательному реноме. Повторить что-то подобное против опытного Уругвая или роботизированной Южной Кореи уже вряд ли получится, но даже без плей-офф португальская прима возьмет золотую бутсу.

Лучший вратарь – Унаи Симон. Или кто там сейчас на воротах у Испании? Луису Энрике (как и Карпину) больше нужен 11-й полевой, чем надежный кипер, так что никто бы не удивился, если вдруг Песьяков при удачном паспорте стал бы чемпионом мира. Унаи, конечно, сам весьма неплох: высоко и уверенно играет Нойер-стайл, постоянно на подхвате у защиты, создавая ценное численное преимущество в билдапе. Правда по чисто рефлекторным метрикам уступает многим амплуа-коллегам – непосредственно в воротах на куда более элитном уровне играет человек 15 на турнире (и это мы еще не посчитали Сергея). Но как-то же испанцы дошли с ним до виртуального финала! И вы видели, как он потащил пенальти от Месси?! То-то.

Лучший молодой игрок – Педри. Если бы у Хави и Иньесты был внебрачный сын, то это был бы он – главный мотор и композитор атак «Красной Фурии». Педри уже склеивает и тащит на себе рассыпающуюся от звезд «Барселону». В системе Луиса Энрике его роль не менее значима. Каталонец будет отдавать и забивать.

Месси или Роналду? Божественный дар или адский труд? Лунный инь или огненный ян? Чистая вкусовщина: кому-то ближе образ молящегося отшельника из ашрама, кого-то вдохновляет победный крик тарзана перед зеркальным иконостасом. Волевой выбор одного единственного героя похож на попытку разом снять диалектические противоречия основ мироздания и решить вечный спор метафизики. Пожалуй, сложнее разве что выбрать в самолете рыбу или курицу. Вот только смысл? Как сказал бы мудрый Джоуи, Put your hands together! И правда, зачем выбирать, когда созерцание этой футбольной дихотомии дает нам узреть полноту картины во всей красе палитры и прочувствовать ее неизбывную конгруэнтность. Но если все же прям так надо определиться, то, конечно, Лео – он сыграет в сто раз круче, вообще без вариантов, пф-ф.

Рандомный прогноз – Катар подкупит Мбаппе и выйдет в четвертьфинал.

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Кто забьет больше на ЧМ-2022 – Месси или Роналду?

Графика: Халиль Гайнутдинов. Фото: Gettyimages.ru/