«Барса» обогнала «Баварию» по игрокам на ЧМ, каждый шестой футболист – из АПЛ. Откуда едут в Катар?

МЛС идет сразу после топ-5 лиг.

Мы знаем составы сборных на ЧМ-2022 – они еще могут меняться из-за травмированных, но общая картина понятна. Изучим, сколько футболистов делегировали разные лиги и клубы.

Для начала – расклад по чемпионатам.

• АПЛ лидирует с большим отрывом. Из чемпионата Англии уехало аж 136 футболистов – больше 16% от всех на турнире. То есть примерно каждый шестой игрок на ЧМ выступает в Премьер-лиге.

• Неудивительно, что 5 лучших лиг мира отправили на турнир наибольшее количество футболистов. Представителей АПЛ (16,1%), Ла Лиги (10%), Бундеслиги (9,4%), Серии А (8,1%) и Лиги 1 (6,7) набралось аж 417 – это чуть больше половины от всех участников (50,3%).

• Отметим Чемпионшип, который направил 26 футболистов. Больше вторых по рангу дивизионов в списке нет.

А теперь посмотрим на клубы.

• На первом месте «Барселона» – рекордные 17 футболистов. Сыграют Эрик Гарсия, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Ансу Фати, Алекс Бальде (все – Испания), Мемфис Депай, Френки де Йонг (оба – Нидерланды), Усман Дембеле, Жюль Кунде (оба – Франция), Роберт Левандовски (Польша), Андреас Кристенсен (Дания), Марк-Андре тер Штеген (Германия), Рональд Араухо (Уругвай), Рафинья (Бразилия).

Все изменилось в последний момент: пару дней назад лидером была «Бавария». Но из-за травмы Мане (вылетел на три-четыре месяца) представительство сократилось до 16, а у «Барселоны», наоборот, увеличилось с 16 до 17, поскольку из заявки Испании вывели Хосе Гайя («Валенсия») и пригласили Алексе Бальде.

• «Бавария» теперь делит второе место c «Ман Сити» – по 16. Сразу за ними идет катарский «Аль-Садд» – 15 футболистов (13 из них в сборной Катара).

• Учитывая прошлую графику, логично, что доминируют клубы из АПЛ. Как минимум 10 футболистов отправили «Арсенал» (10), «Тоттенхэм» (11), «Челси» (12), «Юнайтед» (14) и «Сити» (16).

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina