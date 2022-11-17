На ЧМ-2018 играли 15 легионеров из РПЛ. Теперь – всего лишь два

На ЧМ-2018 в Россию поехали 736 футболистов. 36 игроков – из РПЛ, 15 – легионеры из других стран.

Спустя четыре года в Катар едет 831 футболист, так как заявки расширены. Из РПЛ – лишь два.

Вот как грустно это выглядит в сравнении.

Кто на этот раз едет от РПЛ: один играл против России в квалификации, у другого уже есть медаль за сборную в этом году

Деян Ловрен наиграл 72 матча за Хорватию. В квалификации на ЧМ провел шесть игр из десяти, в их числе и обе ключевых против России. Но в 2022-м хорваты обходились без него – всего один старт в Лиге наций, поскольку Ловрен долго восстанавливался от травмы. После нее он вернулся в основу «Зенита» и сборную.

Муми Нгамале – новичок «Динамо» в этом сезоне. У него 41 матч за сборную Камеруна. В отборочном турнире регулярно выходил на поле, но важнейшие игры против Алжира обидно пропустил из-за травмы. Зато он полноправный участник команды, выигравшей бронзовые медали на домашнем Кубке Африки. Причем в матче за третье место отметился и ассистом, и забитым послематчевым пенальти.

В «Динамо» Нгамале неплохо освоился к отъезду на ЧМ – забил по голу в двух из трех последних матчей РПЛ.

Как легионеры выступили на прошлом ЧМ? Почти все вылетели на групповом этапе

А именно – 11 из 15.

Исландия вытащила ничью с Аргентиной, но проиграла два других матча: Сигурдссон трижды выходил в стартовом составе, Сигурдарсон – три раза на замену, а у Ингасона – один старт и один выход на замену.

Иран боролся за выход в плей-офф до последних минут, но остался третьим. Азмун провел три полных матча, Эзатолахи дважды выходил в старте, Мохаммади – два раза на замену.

Иванович и Рыбус провели по два матча за Сербию и Польшу соответственно, Фарфан однажды вышел в старте за Перу и еще раз – на замену. За Нигерию дважды забивал Муса (исландцам), все три матча сыграл Идову.

В 1/8 финала с Португалией вылетел Фернандеш – в конце именно этого матча он впервые появился на ЧМ-2018.

В четвертьфинале были побеждены шведы, за которых регулярно играли Гранквист и Классон. В первой игре турнира против Кореи на двоих соорудили гол – Гранквист реализовал пенальти, заработанный Классоном. Потом у первого был еще один забитый пенальти, у второго – два ассиста.

Дальше всех забрался Чорлука – финалист ЧМ вместе с Хорватией. Хотя и провел всего один полный матч (ничего не решавший в группе против Исландии), но в плей-офф выходил на замену – в четвертьфинале и полуфинале.

Сколько легионеров было раньше? ЧМ-2018 – рекорд, но много было и на турнире ЮАР

ЧМ-2018 с 15 легионерами самым богатым на легионеров из РПЛ.

В 1994 году легионеров от России для ЧМ еще быть не могло, а в 1998-м поехал торпедовец Эгуавон из Нигерии. Еще через четыре года на турнир отправились игроки «Локомотива» Лекхето, Мнгуни (оба – ЮАР) и Обиора (Нигерия).

На ЧМ-2006 делегация расширилась. Португальцы Коштинья и Манише пока еще числились в «Динамо», поехали сразу четыре чеха – Мареш, Ковач, Йиранек и Кински. Йоп представлял Польшу, Олич – Хорватию, Гусин и Калиниченко – Украину.

Спустя четыре года – уже 14 человек на ЧМ-2010, причем в самых разных сборных. Яркая география: от португальца Данни до чилийца Гонсалеса, от словенца Илича до словака Якубко, от японца Хонды до северокорейца Хона. Другие: Сибайя, Одемвингие, Кейта, Одиа, Ким, Уилкшир, Лазович и Красич.

На ЧМ-2014 число уменьшилось до 11. Витсель и Ломбертс поехали в Бельгию, хорваты Плетикоса и Чорлука играли против бразильского Халка, теоретически это могли бы сделать и Рабиу с Вакасо из Ганы против Нету из Португалии. Дополнили комплект легионеров Уренья (Коста-Рика), Нобоа (Эквадор) и Муса (Нигерия).

Фото: globallookpress.com/SF via www.imago-images.de/www.imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Streeter Lecka ; РИА Новости/Александр Вильф