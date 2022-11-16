Король Филипп на тренировке дает указания Де Брюйне – это очаровательный разогрев бельгийцев к старту ЧМ-2022

Оригинально!

Чтобы повеселить болельщиков перед стартом ЧМ-2022 в Катаре, Королевская бельгийская футбольная ассоциация выпустила доброе и невероятно красивое видео, главным героем которого неожиданно стал король Бельгии – Филипп.

Ролик начинается с того, что главного тренера Роберто Мартинеса приглашают пройти на прием к Филиппу.

Роберто некоторое время ждет короля и обращает внимание на атрибутику сборной Бельгии, которой заполнен весь кабинет. Среди вещей тренер находит блокнот со схемами – и внимательно его изучает.

В это время в кабинете появляется король, замечает, что Мартинес уставился блокнот, и окликает тренера. «Это просто предложение, но я знаю, почему вы здесь. Пришло время «дьяволов»!» – восклицает Филипп, отсылая к прозвищу сборной Бельгии.

Следующее место действий – тренировка бельгийцев, которой руководит Филипп. Естественно, со свистком во рту.

В какой-то момент Филипп подзывает Кевина де Брюйне и дает ему тактические указания.

А также демонстрирует, как правильно бить головой.

Затем король хвастается перед тренерским штабом своей татуировкой на предплечье – тут все ясно без комментариев.

Мартинес и Тьерри Анри, кажется, оценили!

После такого ролика захотелось поболеть за Бельгию, не так ли?

Путь Бельгии на ЧМ-2022 стартует 22 ноября матчем с Канадой. После этого бельгийцы сыграют с Марокко и Хорватией – у команды Роберто Мартинеса не самая простая группа.