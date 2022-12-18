Величайшие моменты в истории ЧМ. Теперь здесь Месси

Каждый чемпионат мира оставляет воспоминания, и некоторые из них не тускнеют в памяти ни через 10, ни через 20, ни через 50 лет.

Величайшие моменты в истории чемпионатов мира – давайте их вспомним. Сегодня коллекция пополнилась.

Месси – чемпион мира

В 35 лет, с пятой попытки, вероятно, на своем последнем чемпионате мира Лионель Месси все-таки выиграл главный трофей в карьере. Лео не стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 (7 мячей, у Мбаппе 8), но вряд ли сильно переживает.

Рука бога Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986

На 51-й минуте Марадона, борясь в штрафной Англии на втором этаже с вратарем Питером Шилтоном, переправил мяч кулаком в ворота. Тунисский арбитр Али Бин Нассер не заметил нарушения и засчитал гол.

Гол века Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986

Четыре минуты спустя после гола рукой Марадона забил после роскошного слаломного прохода и вывел сборную в полуфинал ЧМ.

Сэйв века от Гордона Бэнкса на ЧМ-1970

В матче группового этапа ЧМ-1970 между Бразилией и Англией случилось величайшее спасение в истории чемпионатов мира – Гордон Бэнкса с ленточки идеально потащил удар Пеле.

Роже Милла на ЧМ-1990

38-летний камерунский нападающий стал самым колоритным персонажем на ЧМ-1990 – довел свою сборную до четвертьфинала, где Камерун уступил англичанам.

Празднование Бебето на ЧМ-1994

Бебето в четвертьфинале ЧМ-1994 против Нидерландов забил второй гол бразильцев и сразу после этого начал качать импровизированную люльку. К нему присоединились Мазиньо и Ромарио, а празднование стало культовым.

Пента-трик Саленко в матче с Камеруном на ЧМ-1994

В матче группового этапа ЧМ-1994 со сборной Камеруна нападающий сборной России Олег Саленко забил пять мячей. Российская команда разгромила соперника со счетом 6:1, но тот успех все равно не позволил пробиться в плей-офф.

Гол Ван Перси испанцам на ЧМ-2014

На ЧМ-2014 Робин ван Перси забил один из красивейших голов в истории чемпионатов мира – рыбкой нырнул за подачей Дэйли Блинда и головой переправил мяч в ворота, вернув Нидерланды в игру в матче с Испанией.

Бразилия 1:7 Германия на ЧМ-2014

Германия в полуфинале ЧМ-2014 нанесла Бразилии самое серьезное унижение в ее истории. Немцы хладнокровно уничтожили хозяев турнира, а затем в финале одержали победу над Аргентиной.

Сэйв Суареса в четвертьфинале ЧМ-2010 с Ганой

Шли последние секунды овертайма четвертьфинала ЧМ-2010 Уругвай – Гана. Мяч летел в пустые ворота уругвайцев, Луис Суарес оказался рядом, на раздумья была всего доля секунды, а на кону – полуфинал чемпионата мира. Луис выставил руку и ценой удаления спас страну от гола. Все было не зря – в серии пенальти уругвайцы вырвали победу и прорвались в полуфинал.

Гол Роналдиньо Англии на ЧМ-2002

На 50-й минуте четвертьфинала против Англии молодой Роналдиньо забил фантастический гол – бразилец, воспользовавшись ошибкой Дэвида Симэна, закрутил мяч со штрафного по невероятной траектории.

Прическа Роналдо на ЧМ-2002

Чтобы отвлечь внимание журналистов от травмы, Роналдо перед полуфиналом ЧМ-2002 с Турцией сделал самую нелепую прическу, которую только можно представить. И это сработало: Бразилия выиграла тот турнир, а Роналдо в финале с немцами сделал дубль.

Финт Кройффа на ЧМ-1974

На 24-й минуте матча группового этапа ЧМ-1974 между Нидерландами и Швецией Йохан Кройфф впервые исполнил свой известный финт, которые позже назовут «разворот Кройффа». Благодаря простоте, эффективности и непредсказуемости разворот Кройфа остается одним из наиболее часто встречающихся финтов в современном футболе.

Зидан и Матерацци на ЧМ-2006

Один из самых драматичных моментов в истории футбола произошел на 110-й минуте финала ЧМ-2006 между Францией и Италией. Тогда капитан французов Зинедин Зидан неторопливо подошел к защитнику итальянцев Марко Матерацци, который за несколько мгновений до этого что-то ему сказал, и ударил головой в грудь. Зидану дали красную, а Италия, вдохновленная удалением лидера французов, выиграла в серии пенальти.

Поцелуй Икера Касильяса и Сары Карбонеро после финала ЧМ-2010

Вратарь сборной Испании после победы над Нидерландами в финале не сдержал эмоций и страстно поцеловал журналистку, бравшую у него интервью. Позже выяснилось, что на тот момент они уже находились в отношениях

Пеле и Бобби Мур на ЧМ-1970

Фото мило общающихся героев мирового футбола того времени стало одним из главных символов ЧМ-1970.

Победа Уругвая над Бразилией в решающем матче ЧМ-1950

Перед решающим матчем ЧМ-1950 многие заочно отдавали победу Бразилии – тем более, что игра проходила на «Маракане», куда пришли почти 200 тысяч зрителей. Однако Уругваю удалось выиграть со счетом 2:1, сотворив одну из главных сенсаций в истории мирового футбола.

«Чудо Берна» на ЧМ-1954

В финале ЧМ-1954 сборная ФРГ обыграла Венгрию со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2 – этот титул стал для немцев первым в истории. Матч вошел в историю под названием «Чудо Берна» – не только из-за волевой победы, но и из-за того, что тогда Венгрия считалась гораздо более сильной командой.

Фото: globallookpress.com/SVEN SIMON, Juha Tamminen/AFLO, Francois Xavier Marit/Pool, Varley Media via imago-images.de, Schirner Sportfoto, Koll/dpa; The Telegraph; Gettyimages.ru/Carl Recine, Henri Szwarc/Bongarts, Beate Mueller/Bongarts, Jeff Gross, Julian Finney, Michael Steele; East News/Patrick HERTZOG / AFP, IMAGO/Moritz Mueller