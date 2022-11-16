Общая таблица ЧМ за всю историю: 1-я – Бразилия, в тройке Германия и Италия, СССР – 15-й, Россия – 36-я

Разглядываем.

Чемпионаты мира по футболу проводятся с 1930 году – за всю историю сыграли 21 турнир. Если вам всегда было интересно, кто лидирует в общем зачете матчей на ЧМ и как там распределены места, то этот пост для вас.

Мы составили сводную таблицу, в которой есть все команды, которые когда-либо участвовали в ЧМ. В этом рейтинге за победу начисляется три очка, за ничью – одно, за поражение – ноль. Если матчи заканчивались только в серии пенальти, то командам присуждается ничья.

Так выглядит полная таблица:

•‎ Первое место у Бразилии – это единственная сборная, не пропустившая ни одного турнира. Бразильцы оторвались от второго места на 16 очков и накопили разницу мячей 229:105. В ближайшее время догнать южноамериканскую сборную будет очень нелегко.

•‎ В тройку также входит Германия и Италия – у немцев тоже очень приличный отрыв от итальянцев. На четвертом и пятом местах расположились Аргентина и Франция.

•‎ В первой десятке есть Уругвай и Швеция – сборные, которые были очень сильны в первой половине XX века.

•‎ Сборная СССР занимает в рейтинге 15-е место с 51 набранным очком: на два балла отстает от Польши и на пять – от Югославии. Вскоре советская сборная опустится еще ниже – португальцы отстают лишь на три очка.

•‎ Россия 36-я из 82 – за недолгую историю россияне набрали на чемпионатах мира 16 очков и теперь находятся в компании с Болгарией, Турцией и Ганой.

Что вас удивило в общем рейтинге? Пишите в комментариях.