Катар-2022. В группу Е поместились Испания с Германией, а также Япония и Коста-Рика

Изучаем квартет E.

Испания

Как вышли. Уверенно заняли первое место в отборочной группе, опередив Швецию на 4 очка, а Грецию – на 9.

Тренер. Луис Энрике. Экс-тренер «Барсы» возглавил сборную летом 2018-го, сменив на этом посту Фернандо Йерро. Вы помните: Йерро экстренно подхватил команду за день до старта ЧМ-2018, когда федерация уволила Хулена Лопетеги за вскрывшийся контракт с «Реалом». Успехом для испанцев это не закончилось: команда дошла до 1/8 финала, где уступила России.

На пути к Евро-2020 Энрике пережил семейную трагедию – смерть 9-летней дочки. Тренер ушел из сборной, оставив ее Роберту Морено, с которым он проработал больше десяти лет. Оправившись, Энрике вернулся в сборную – хотя это стоило ему дружбы с Морено, который вывел команду на Евро и уходить не очень хотел. Федерация все же поддержала Энрике – и в полуфинал чемпионата Европы испанцев выводил уже он.

Год спустя повторить успех будет непросто.

Как играют. 4-3-3 и владение мячом – Энрике здесь вряд ли изменит себе. В официальной игре испанцы в последний раз владели мячом меньше 60% в сентябре 2020-го – тогда было 59% в матче с Германией (1:1).

В центре поля Энрике использует разные сочетания: каталонские Педри-Бускетс-Гави меняются на Солер-Родри-Коке – иногда пробуется что-то смешанное. Позиция Мораты на острие кажется незыблемой, а вот по краям атаки есть варианты: Асенсио, Уильямс, Торрес, Фати, Ольмо.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.1, победа в турнире – 10.

Потери. Микель Оярсабаль и Жерар Морено ездили на Евро-2020, но на этот раз игрокам помешали травмы. Оярсабаль выбыл еще в марте, порвав кресты.

Но больше травм обсуждались тренерские решения Энрике, который отцепил от турнира звезд в хорошей форме – Серхио Рамоса, Давида де Хеа и Кепу Аррисабалагу, который успевал восстановиться от повреждения. Впрочем, с тройкой вратарей Симон-Санчес-Райя тренер определился давно, поэтому большой неожиданностью это решение не стало .

3 главные звезды. Бускетс, Педри, Альваро Мората – по именам сборная Испании уже далеко не такая грозная, как 10 лет назад. Но в прошлом году это не помешало испанцам забрать третье место на Евро.

Цитата. Педри верит в успех: «Надеюсь, мы хорошо выступим в Катаре. Почему бы не выиграть чемпионат мира? Думаю, что после чемпионата Европы у нас очень сильная сборная и неплохая группа. Все называют фаворитами Бразилию и Аргентину, но ехать не в статусе фаворита не так уж и плохо. На Евро мы тоже не были фаворитами, но выступили очень хорошо. Пусть будет так».

Луис Энрике уважителен к соперникам: «Из второй корзины Германия была самой сильной. Мощная команда, а после прихода топ-тренера они стали еще лучше. Мы не очень хорошо знаем Японию – будет сложно. Но мы – другая сила, седьмая в мире [в рейтинге ФИФА], у нас есть желание покорить мир, и это не изменится. Легких матчей не будет, тем более таковым не будет первый на турнире».

Как играют в последнее время. В этом году испанцы провели 8 матчей: 5 побед, две ничьих и сентябрьское поражение от Швейцарии в Лиге наций (1:2). Зато три дня спустя Мората на 88-й минуте принес испанцам победу над Португалией. В четверг у команды Энрике товарняк с Иорданией, после чего уже старт ЧМ.

Календарь. 23 ноября: Испания – Коста-Рика, 27 ноября: Испания – Германия, 1 декабря: Япония – Испания

Германия

Как вышли. Немцы прошли отбор еще более уверенно: финишировавшие на втором месте македонцы отстали аж на 9 очков.

Тренер. Ханс-Дитер Флик. Многолетний помощник Йоахима Лева в сборной Германии впервые едет на крупный турнир в должности главного. Но перед этим Флик крайне успешно отработал в «Баварии»: за два сезона выиграл 7 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и дважды Бундеслигу.

Как играют. При Флике немцы выстраиваются в 4-2-3-1, что стилистически еще больше приближает их к «Баварии». Центр поля в основе практически полностью мюнхенский – с добавлением Гюндогана, который будет бороться за попадание в старт с Горетцкой. На роль атакующего полузащитника претендуют ветеран Мюллер и юный Мусиала, а вместо классической «девятки» выбор наверняка будет сделан в пользу Кая Хавертца. Хотя во вчерашнем товарняке с Оманом (1:0) Флик попробовал и 17-летнего Мусиалу, и 29-летнего Фюллькруга (бомбардир «Вердера» в итоге вышел на замену и забил победный в первой же игре за сборную – не сезон, а сказка!).

Эксперименты связаны с кризисом немцев на позиции центрфорварда – в заявку на ЧМ попали лишь двое, с нулем матчей за сборную (как раз Мукоко и Фюллькруг). В роли наконечника наверняка был бы не против оказаться Мюллер – до бессмертного рекорда Клозе ему не хватает 6 голов (Мирослав с 16 голами лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, у Томаса пока 10 мячей). Как минимум можно настроиться на повторение отметки Герда Мюллера, у которого 14 голов на ЧМ.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.13, победа в турнире – 11.

Потери. Травмы получили Тимо Вернер и бедный Марко Ройс .

3 главные звезды. Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Джамал Мусиала – к опытнейшим легендам добавилась разрывающая молодежь. У 19-летнего Мусиалы в этом сезоне 9+7 в 14 матчах Бундеслиги. Он уже самый дорогой игрок сборной по версии Transfermarkt – 100 млн евро.

Цитата. Джамал говорит о самых высоких амбициях: «У нас есть все необходимое, чтобы всерьез претендовать на титул. Мы едем на турнир с мыслью о том, что можем выиграть трофей».

Флик пока думает о решении первостепенных задач: «Будет нелегко, но у нас большие цели. Яркая, интересная группа для всех нас. Мы не должны упускать свое. Япония – завсегдатай чемпионатов мира. У них многие играют в Бундеслиге, а значит, они обладают высоким мастерством.

С Коста-Рикой мы играли в матче открытия ЧМ-2006, и от той игры [4:2] остались приятные воспоминания. Никто из сборных не стоит на месте, все прибавляют, у всех есть что-то особенное. А нам просто нужно выйти во второй раунд».

Как играют в последнее время. Заранее решив все вопросы, немцы в этом году заметно расслабились. Ну или просто сконцентрировались на подготовке к ЧМ: только три победы в девяти матчах, две из которых в товарняках с Израилем (2:0) и Оманом (1:0). В сентябре Германия проиграла Венгрии 0:1, а все остальные игры завершились вничью. Но соперники были крепкими: дважды Англия (1:1 и 3:3), Италия, Нидерланды и снова Венгрия (все со счетом 1:1). Единственную победу в официальном матче команда Флика отпраздновала, разгромив в июне Италию (5:2).

Календарь. 23 ноября: Германия – Япония, 27 ноября: Испания – Германия, 1 декабря: Коста-Рика – Германия

Япония

Как вышли. В третьем раунде азиатского отбора японцы финишировали вторыми в группе, отстав на одно очко от Саудовской Аравии. Ничего страшного, ведь второе место тоже дало прямую путевку на ЧМ.

Тренер. Хадзимэ Мориясу. 54-летний экс-тренер олимпийской сборной Японии пришел в главную команду в 2018-м – помогать Акире Нисино на ЧМ в России. Там команда единственной из азиатских сборных вышла в плей-офф, но после турнира Нисино ушел в отставку, а его место занял Мориясу. При нем японцы уже дошли до финала Кубка Азии-2019, где уступили Катару (1:3).

Как играют. На ЧМ-2018 японцы выстраивались в 4-2-3-1 – ожидается, что эта схема станет базовой для сборной и в Катаре.

«Мы использовали Эндо, Мориту и Камаду в системе 4-2-3-1, чтобы увидеть, как можем выявить лучшее из каждого отдельного игрока», – сказал Мориясу после сентябрьской победы над США (2:0).

В атаке у японцев очень хороший выбор: трио Ито-Камада-Кубо японцы могут заменить почти без потери качества на Митома-Минамино-Доан.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 5.5, победа в турнире – 500.

Потери. Представители Бундеслиги Ватару Эндо, Ао Танака и Такума Асано пока числятся травмированными, но, похоже, скоро восстановятся, так как на ЧМ их заявили.

3 главные звезды. Даити Камада, Такуми Минамино, Такехиро Томиясу – эти фамилии уже известны в Европе. 26-летний Камада выдает классный сезон в «Айнтрахте»: 7+4 в 13 матчах Бундеслиги, а еще 3 гола в ЛЧ и 2 в Кубке. Минамино сейчас далеко не так успешен в «Монако» (1+3), но обычно хорош в сборной. Томиясу же пытается прорваться в основу лидера АПЛ. В сборной он обычно играет в центре обороны, а не с краю.

Еще есть Дзюнь Ито из «Реймса», который стал ключевым игроком сборной в решающем раунде квалификации. Взрывной вингер забил в четырех победных играх подряд, две из которых завершились со счетом 1:0.

Цитата. Минамино планирует набрать первые очки уже в стартовом матче с Германией: «Играть на чемпионате мира всегда было моей детской мечтой. Конечно, наша группа нелегкая, и первая игра чемпионата мира, безусловно, самая важная. У немцев очень сильная команда, и они одни из фаворитов, но мы сосредоточены на том, чтобы расстроить их и выиграть нашу первую игру».

Как играют в последнее время. В этом году японцы проиграли лишь один матч из восьми – в товарищеской игре с Бразилией все решил гол Неймара с пенальти.

После бразильцев сборная провела еще два товарняка с участниками ЧМ: обыграли 2:0 американцев и сыграли по нулям с Эквадором. В азиатской квалификации к ЧМ в начале года Япония обыграла по 2:0 крепкие сборные Китая, Саудовской Аравии и Австралии.

Календарь. 23 ноября: Германия – Япония, 27 ноября: Япония – Коста-Рика, 1 декабря: Япония – Испания

Коста–Рика

Как вышли. Заняли четвертое место в третьем раунде североамериканского отбора и отправились в стыки с с победителем зоны Океания. В матче за выход на ЧМ коста-риканцы прошли Новую Зеландию 1:0.

Тренер. Луис Суарес – спокойно, это колумбийский Суарес, который всю игровую карьеру провел на родине (в 80-х по разу выиграл чемпионат и Кубок Либертадорес).

Во время тренерской карьеры Суарес уже активно поездил по соседним странам, но единственный трофей пришелся на родную Колумбию – в 1999-м он выиграл чемпионат. Однако главного тренерского успеха Суарес добился со сборной Эквадора, которую не только вывел на ЧМ-2006, но и вытащил в плей-офф турнира: там эквадорцев выбил только гол Бекхэма.

Как играют. Строгость в обороне и надежда на контратаки – вот план Коста-Рики на ЧМ. За надежность отвечает крепкая пара защитников Дуарте-Кальво, а впереди за мячи будут бороться Кэмпбелл и Контрерас. В возрастной команде скорости и динамизма ждут от 18-летнего вингера Беннетте, который в августе перешел в «Сандерленд», а в сентябре забил первые голы за сборную (дубль в ворота Южной Кореи, 2:2).

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 8.5, победа в турнире – 750.

Потери. Нет

3 главные звезды. 35-летний Кейлор Навас, 37-летний Брайан Руис, 30-летний Хоэль Кэмпбелл – у коста-риканцев в бой идут знаменитые старики. Этих мужчин вы наверняка помните не только по играм в Европе, но и по чемпионатам мира в 2014-м и 2018-м.

Цитата. «Я чувствую себя хорошо, но именно «Профессор» решит, сколько он может использовать меня в рамках плана, который у него есть, – уважительно высказывается о тренере Суаресе опытнейший капитан сборной Брайан Руис. – Я уверен, что смогу внести большой вклад. Но тренер знает меня лучше, чем кто-либо еще, чтобы понять, когда я могу помочь».

Как играют в последнее время. В этом году коста-риканцы идут без поражений: 6 побед и ничья в квалификации к ЧМ, а также осенние товарняки с Южной Кореей (2:2), Узбекистаном (2:1) и Нигерией (2:0). Перед ЧМ приятную серию еще может прервать Ирак – контрольный матч в четверг.

Календарь. 23 ноября: Испания – Коста-Рика, 27 ноября: Япония – Коста-Рика, 1 декабря: Коста-Рика – Германия

Графика: Марина Семенова.