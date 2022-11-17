ЧМ-2022 в Катаре
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Катар-2022. В группу Е поместились Испания с Германией, а также Япония и Коста-Рика

Даити Камада Даити Камада
Альваро Мората Альваро Мората
Кейлор Навас Кейлор Навас
Такуми Минамино Такуми Минамино
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Педри Педри
Гави Гави
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Томас Мюллер Томас Мюллер
Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик
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Изучаем квартет E.

Испания

Как вышли. Уверенно заняли первое место в отборочной группе, опередив Швецию на 4 очка, а Грецию – на 9. 

Тренер. Луис Энрике. Экс-тренер «Барсы» возглавил сборную летом 2018-го, сменив на этом посту Фернандо Йерро. Вы помните: Йерро экстренно подхватил команду за день до старта ЧМ-2018, когда федерация уволила Хулена Лопетеги за вскрывшийся контракт с «Реалом». Успехом для испанцев это не закончилось: команда дошла до 1/8 финала, где уступила России.

На пути к Евро-2020 Энрике пережил семейную трагедию – смерть 9-летней дочки. Тренер ушел из сборной, оставив ее Роберту Морено, с которым он проработал больше десяти лет. Оправившись, Энрике вернулся в сборную – хотя это стоило ему дружбы с Морено, который вывел команду на Евро и уходить не очень хотел. Федерация все же поддержала Энрике – и в полуфинал чемпионата Европы испанцев выводил уже он.

Год спустя повторить успех будет непросто.

Как играют. 4-3-3 и владение мячом – Энрике здесь вряд ли изменит себе. В официальной игре испанцы в последний раз владели мячом меньше 60% в сентябре 2020-го – тогда было 59% в матче с Германией (1:1).

В центре поля Энрике использует разные сочетания: каталонские Педри-Бускетс-Гави меняются на Солер-Родри-Коке – иногда пробуется что-то смешанное. Позиция Мораты на острие кажется незыблемой, а вот по краям атаки есть варианты: Асенсио, Уильямс, Торрес, Фати, Ольмо.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.1, победа в турнире – 10.

Потери. Микель Оярсабаль и Жерар Морено ездили на Евро-2020, но на этот раз игрокам помешали травмы. Оярсабаль выбыл еще в марте, порвав кресты.

Но больше травм обсуждались тренерские решения Энрике, который отцепил от турнира звезд в хорошей форме – Серхио Рамоса, Давида де Хеа и Кепу Аррисабалагу, который успевал восстановиться от повреждения. Впрочем, с тройкой вратарей Симон-Санчес-Райя тренер определился давно, поэтому большой неожиданностью это решение не стало.

3 главные звезды. Бускетс, Педри, Альваро Мората – по именам сборная Испании уже далеко не такая грозная, как 10 лет назад. Но в прошлом году это не помешало испанцам забрать третье место на Евро.

Цитата. Педри верит в успех: «Надеюсь, мы хорошо выступим в Катаре. Почему бы не выиграть чемпионат мира? Думаю, что после чемпионата Европы у нас очень сильная сборная и неплохая группа. Все называют фаворитами Бразилию и Аргентину, но ехать не в статусе фаворита не так уж и плохо. На Евро мы тоже не были фаворитами, но выступили очень хорошо. Пусть будет так».

Луис Энрике уважителен к соперникам: «Из второй корзины Германия была самой сильной. Мощная команда, а после прихода топ-тренера они стали еще лучше. Мы не очень хорошо знаем Японию – будет сложно. Но мы – другая сила, седьмая в мире [в рейтинге ФИФА], у нас есть желание покорить мир, и это не изменится. Легких матчей не будет, тем более таковым не будет первый на турнире».

Как играют в последнее время. В этом году испанцы провели 8 матчей: 5 побед, две ничьих и сентябрьское поражение от Швейцарии в Лиге наций (1:2). Зато три дня спустя Мората на 88-й минуте принес испанцам победу над Португалией. В четверг у команды Энрике товарняк с Иорданией, после чего уже старт ЧМ.

Календарь. 23 ноября: Испания – Коста-Рика, 27 ноября: Испания – Германия, 1 декабря: Япония – Испания

Германия

Как вышли. Немцы прошли отбор еще более уверенно: финишировавшие на втором месте македонцы отстали аж на 9 очков.

Тренер. Ханс-Дитер Флик. Многолетний помощник Йоахима Лева в сборной Германии впервые едет на крупный турнир в должности главного. Но перед этим Флик крайне успешно отработал в «Баварии»: за два сезона выиграл 7 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и дважды Бундеслигу.

Как играют. При Флике немцы выстраиваются в 4-2-3-1, что стилистически еще больше приближает их к «Баварии». Центр поля в основе практически полностью мюнхенский – с добавлением Гюндогана, который будет бороться за попадание в старт с Горетцкой. На роль атакующего полузащитника претендуют ветеран Мюллер и юный Мусиала, а вместо классической «девятки» выбор наверняка будет сделан в пользу Кая Хавертца. Хотя во вчерашнем товарняке с Оманом (1:0) Флик попробовал и 17-летнего Мусиалу, и 29-летнего Фюллькруга (бомбардир «Вердера» в итоге вышел на замену и забил победный в первой же игре за сборную – не сезон, а сказка!). 

Эксперименты связаны с кризисом немцев на позиции центрфорварда – в заявку на ЧМ попали лишь двое, с нулем матчей за сборную (как раз Мукоко и Фюллькруг). В роли наконечника наверняка был бы не против оказаться Мюллер – до бессмертного рекорда Клозе ему не хватает 6 голов (Мирослав с 16 голами лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, у Томаса пока 10 мячей). Как минимум можно настроиться на повторение отметки Герда Мюллера, у которого 14 голов на ЧМ.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.13, победа в турнире – 11.

Потери. Травмы получили Тимо Вернер и бедный Марко Ройс.

3 главные звезды. Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Джамал Мусиала – к опытнейшим легендам добавилась разрывающая молодежь. У 19-летнего Мусиалы в этом сезоне 9+7 в 14 матчах Бундеслиги. Он уже самый дорогой игрок сборной по версии Transfermarkt – 100 млн евро.

Цитата. Джамал говорит о самых высоких амбициях: «У нас есть все необходимое, чтобы всерьез претендовать на титул. Мы едем на турнир с мыслью о том, что можем выиграть трофей».

Флик пока думает о решении первостепенных задач: «Будет нелегко, но у нас большие цели. Яркая, интересная группа для всех нас. Мы не должны упускать свое. Япония – завсегдатай чемпионатов мира. У них многие играют в Бундеслиге, а значит, они обладают высоким мастерством.

С Коста-Рикой мы играли в матче открытия ЧМ-2006, и от той игры [4:2] остались приятные воспоминания. Никто из сборных не стоит на месте, все прибавляют, у всех есть что-то особенное. А нам просто нужно выйти во второй раунд».

Как играют в последнее время. Заранее решив все вопросы, немцы в этом году заметно расслабились. Ну или просто сконцентрировались на подготовке к ЧМ: только три победы в девяти матчах, две из которых в товарняках с Израилем (2:0) и Оманом (1:0). В сентябре Германия проиграла Венгрии 0:1, а все остальные игры завершились вничью. Но соперники были крепкими: дважды Англия (1:1 и 3:3), Италия, Нидерланды и снова Венгрия (все со счетом 1:1). Единственную победу в официальном матче команда Флика отпраздновала, разгромив в июне Италию (5:2).

Календарь. 23 ноября: Германия – Япония, 27 ноября: Испания – Германия, 1 декабря: Коста-Рика – Германия

Япония

Как вышли. В третьем раунде азиатского отбора японцы финишировали вторыми в группе, отстав на одно очко от Саудовской Аравии. Ничего страшного, ведь второе место тоже дало прямую путевку на ЧМ.

Тренер. Хадзимэ Мориясу. 54-летний экс-тренер олимпийской сборной Японии пришел в главную команду в 2018-м – помогать Акире Нисино на ЧМ в России. Там команда единственной из азиатских сборных вышла в плей-офф, но после турнира Нисино ушел в отставку, а его место занял Мориясу. При нем японцы уже дошли до финала Кубка Азии-2019, где уступили Катару (1:3).

Как играют. На ЧМ-2018 японцы выстраивались в 4-2-3-1 – ожидается, что эта схема станет базовой для сборной и в Катаре. 

«Мы использовали Эндо, Мориту и Камаду в системе 4-2-3-1, чтобы увидеть, как можем выявить лучшее из каждого отдельного игрока», – сказал Мориясу после сентябрьской победы над США (2:0).

В атаке у японцев очень хороший выбор: трио Ито-Камада-Кубо японцы могут заменить почти без потери качества на Митома-Минамино-Доан.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 5.5, победа в турнире – 500.

Потери. Представители Бундеслиги Ватару Эндо, Ао Танака и Такума Асано пока числятся травмированными, но, похоже, скоро восстановятся, так как на ЧМ их заявили. 

3 главные звезды. Даити Камада, Такуми Минамино, Такехиро Томиясу – эти фамилии уже известны в Европе. 26-летний Камада выдает классный сезон в «Айнтрахте»: 7+4 в 13 матчах Бундеслиги, а еще 3 гола в ЛЧ и 2 в Кубке. Минамино сейчас далеко не так успешен в «Монако» (1+3), но обычно хорош в сборной. Томиясу же пытается прорваться в основу лидера АПЛ. В сборной он обычно играет в центре обороны, а не с краю.

Еще есть Дзюнь Ито из «Реймса», который стал ключевым игроком сборной в решающем раунде квалификации. Взрывной вингер забил в четырех победных играх подряд, две из которых завершились со счетом 1:0. 

Цитата. Минамино планирует набрать первые очки уже в стартовом матче с Германией: «Играть на чемпионате мира всегда было моей детской мечтой. Конечно, наша группа нелегкая, и первая игра чемпионата мира, безусловно, самая важная. У немцев очень сильная команда, и они одни из фаворитов, но мы сосредоточены на том, чтобы расстроить их и выиграть нашу первую игру».

Как играют в последнее время. В этом году японцы проиграли лишь один матч из восьми – в товарищеской игре с Бразилией все решил гол Неймара с пенальти.

После бразильцев сборная провела еще два товарняка с участниками ЧМ: обыграли 2:0 американцев и сыграли по нулям с Эквадором. В азиатской квалификации к ЧМ в начале года Япония обыграла по 2:0 крепкие сборные Китая, Саудовской Аравии и Австралии. 

Календарь. 23 ноября: Германия – Япония, 27 ноября: Япония – Коста-Рика, 1 декабря: Япония – Испания

Коста–Рика

Как вышли. Заняли четвертое место в третьем раунде североамериканского отбора и отправились в стыки с с победителем зоны Океания. В матче за выход на ЧМ коста-риканцы прошли Новую Зеландию 1:0.

Тренер. Луис Суарес – спокойно, это колумбийский Суарес, который всю игровую карьеру провел на родине (в 80-х по разу выиграл чемпионат и Кубок Либертадорес). 

Во время тренерской карьеры Суарес уже активно поездил по соседним странам, но единственный трофей пришелся на родную Колумбию – в 1999-м он выиграл чемпионат. Однако главного тренерского успеха Суарес добился со сборной Эквадора, которую не только вывел на ЧМ-2006, но и вытащил в плей-офф турнира: там эквадорцев выбил только гол Бекхэма.

Как играют. Строгость в обороне и надежда на контратаки – вот план Коста-Рики на ЧМ. За надежность отвечает крепкая пара защитников Дуарте-Кальво, а впереди за мячи будут бороться Кэмпбелл и Контрерас. В возрастной команде скорости и динамизма ждут от 18-летнего вингера Беннетте, который в августе перешел в «Сандерленд», а в сентябре забил первые голы за сборную (дубль в ворота Южной Кореи, 2:2).

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 8.5, победа в турнире – 750.

Потери. Нет

3 главные звезды. 35-летний Кейлор Навас, 37-летний Брайан Руис, 30-летний Хоэль Кэмпбелл – у коста-риканцев в бой идут знаменитые старики. Этих мужчин вы наверняка помните не только по играм в Европе, но и по чемпионатам мира в 2014-м и 2018-м.

Цитата. «Я чувствую себя хорошо, но именно «Профессор» решит, сколько он может использовать меня в рамках плана, который у него есть, – уважительно высказывается о тренере Суаресе опытнейший капитан сборной Брайан Руис. – Я уверен, что смогу внести большой вклад. Но тренер знает меня лучше, чем кто-либо еще, чтобы понять, когда я могу помочь».

Как играют в последнее время. В этом году коста-риканцы идут без поражений: 6 побед и ничья в квалификации к ЧМ, а также осенние товарняки с Южной Кореей (2:2), Узбекистаном (2:1) и Нигерией (2:0). Перед ЧМ приятную серию еще может прервать Ирак – контрольный матч в четверг.

Календарь. 23 ноября: Испания – Коста-Рика, 27 ноября: Япония – Коста-Рика, 1 декабря: Коста-Рика – Германия

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Графика: Марина Семенова.

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