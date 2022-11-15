«Мэтт, горжусь тобой». Трогательные послания игрокам США от Теда Лассо – на билбордах по всей стране

Мотивация к ЧМ.

Красивая история из США, вдохновленная хитовым сериалом «Тед Лассо» (повествует о тренере по американскому футболу, который внезапно возглавил английский футбольный клуб «Ричмонд»). Он стал так популярен, что персонаж Лассо мотивирует американскую сборную перед ЧМ-2022.

В разных уголках США появились билборды с письмами Лассо игрокам команды. Это трогательные обращения в стиле персонажа, которого играет Джейсон Судейкис. Письма разместили в важных для игроков городах и штатах. Поскольку в текстах много локальных отсылок и непереводимой игры слов, мы постарались донести суть обращений Теда.

Вот, например, письмо полузащитнику «Сельты» Луке де ла Торре: «Лука, должно быть, в Сан-Диего есть что-то, что делает его самым счастливым городом на планете. Может быть, это солнце, серфинг или дух культовых людей, рожденных здесь. В этом городе на свет появились легендарный скейтбордист, легендарный детский поэт, легендарный ведущий и, конечно же, легендарный футболист – Лука де ла Торрифик.

Я не ученый и не сандиегоист, но мои исследования показывают, что этот город во время крупнейшего турнира становится самым счастливым в мире. Надеюсь, ты еще поулыбаешься им с подиума».

А вот обращение к голкиперу «Арсенала» Мэтту Тернеру: «Мэтт, горжусь тобой. Ты занимался футболом, чтобы поддерживать форму для занятий баскетболом и бейсболом, но со временем именно футбол стал твоей главной страстью. Чух-чух-чух, следующая остановка – всем играм игра. Бейся до победного!»

Кэмерон Картер-Викерс из «Селтика» удостоился самого забавного письма: «Кэмерон, давай поговорим начистоту. Твой папа – гражданин Франции, который встретил твою маму в Греции, а потом вырастил тебя в Эссексе. Потом ты приехал в Батон-Руж, а сейчас играешь за сборную США. Если это не самая американская вещь, которую я когда-либо слышал, то не знаю, что это тогда».

Серджиньо Деста из «Милана» Тед уколол из-за места рождения: «Серджиньо, ты появился на свет на родине ветряных мельниц и тюльпанов, но нам нравится, что ты никогда не появишься на табло в графе голландской стороны. Если ты так быстр, как все говорят, то я уверен, что ты оставишь все остальные сборные в пыли. Не важно, победишь ты или проиграешь, я знаю, ты будешь стараться изо всех сил».

Прекрасная мотивация.