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Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Гари Невилл Гари Невилл
Уэйн Руни Уэйн Руни
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Пирс Морган
Футбол Футбол

До ЧМ неделя, но Криштиану Роналду нашел способ, как сконцентрировать внимание на себе. Ночью вышли отрывки из его большого интервью Пирсу Моргану, полная версия которого выйдет в среду. Однако уже то, что появилось в сети, сжигает мосты между клубом и полузащитником. Роналду вряд ли когда-нибудь еще наденет форму «Манчестер Юнайтед». Ниже – цитаты из тизера интервью. 

«МЮ» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед» не только в этом, но и в прошлом сезоне».

«Если ты [Ральф Рангник] даже не тренер, как ты собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»? Я никогда [раньше] даже не слышал о нем».

«Я не знаю, почему Руни так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».

«Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя».

«Прогресс «МЮ» – нулевой. С тех пор как ушел сэр Алекс [Фергюсон], я не увидел эволюции в клубе. Ничего не изменилось [в лучшую сторону]. Не только джакузи, бассейн, даже тренажерный зал. Даже некоторые технологические моменты, кухня, повара – которых я ценю, они прекрасные люди! Все это замерло во времени, что меня очень удивило.

Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я привык видеть в 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило

• Фергюсон знает лучше, чем кто-либо, что клуб идет не тем путем, которого заслуживает. Он это знает. Да и все знают. Люди, не видящие этого… Это происходит из-за того, что они не хотят видеть. Они слепы.

Думаю, болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришел в «Манчестер Юнайтед». Но некоторые вещи внутри [клуба] мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в «Ман Сити», «Ливерпуле» и даже в нынешнем «Арсенале». Клуб такого калибра [как «МЮ»], должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет.

Cэр Алекс сказал мне: «Ты не можешь перейти в «Манчестер Сити», и я ответил: «Хорошо, босс».

Нужно разрушить все и выстроить [все] заново, и если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое».

«То, что сказал Роналду, – абсолютный позор». Пока у Роналду минимум сторонников, его не поняли и партнеры

В «Манчестер Юнайтед», разумеется, недовольны интервью Криштиану Роналду. Но речь не только о руководстве и тренере. По информации Sky Sports, партнеры португальца тоже крайне разочарованы стилем и моментом публикации этого интервью. Они узнали о его выходе, когда готовились возвращаться из Лондона после матча с «Фулхэмом» (2:1). Они не понимают, почему Роналду сказал все это.

Члены команды считают, что Криштиану таким образом проявил неуважение не только к тренеру и клубу, но и к ним. 

В медиа суперзвезду тоже не поняли. 

Джейми Каррагер уже отреагировал на пестрящие фразы и написал в соцсетях: «Роналду под руководством Эрика тен Хага: объявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, ушел со скамейки и до финального свистка покинул стадион. 99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, что показывает, насколько плохо Роналду справляется с этим. А 1% болельщиков, поддерживающих Роналду, – это Рой [Кин], Патрис [Эвра] и Рио [Фердинанд]...».

Журналист The Athletic Лори Уитвелл добавил: «Напоминаю: Криштиану Роналду пытался уйти из «МЮ» прошлым летом, но ни один клуб из Лиги чемпионов не смог/не захотел позволить его. Голевой рекорд в этом турнире был одной из мотиваций Роналду для трансфера: у Месси уже 4 гола в этом сезоне – он в 11 мячах от Роналду».

Гари Невилл, ранее поддерживавший португальца, отшутился: «То, что сказал Роналду, – абсолютный позор. И я действительно не думаю, что «Арсенал» выигрывает лигу. Я все еще считаю, что у «Ман Сити» больше сил. Я знаю, что это интервью Роналду не очень хорошо выглядит для «Манчестер Юнайтед», но Бен Уайт все еще должен доказать мне свою ценность в «Арсенале».

Даррен Бент отреагировал кратко, но емко: «Вау, Роналду стреляет во всех, кто связан с «МЮ».

Ждем реакцию сестры! 

Роналду уже публично грубил тен Хагу, но потом они вроде бы помирились

Эрик тен Хаг еще в самом начале работы в «МЮ» четко обозначил, что даже Роналду не гарантировано место в составе. 

Португальцу это не нравилось: он начинал в запасе одну игру за другой и дошло до того, что отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0), а после этого ушел с «Олд Траффорд» еще до окончания матча. За это главный тренер отстранил Роналду от тренировок с общей группой «МЮ».

Тогда вновь пошли слухи о возможной продаже Криштиану: по информации The Guardian, тен Хаг мог одобрить уход Роналду зимой, а директор «МЮ» Ричард Арнольд поддержал бы в этом тренера. Однако потом все подутихло: Эрик тен Хаг дал футболисту время подумать, затем публично поддержал и спустя один матч включил его в заявку на матч с «Шерифом» в Лиге Европы. Даже выпустил в старте – португалец отплатил забитым мячом.

Еще после конфликта из-за замены бывший вратарь сборной Англии сказал: «Роналду сжег все мосты. Спасибо большое за все, звони теперь в Америку и в МЛС. Этот развод получился некрасивым, но тен Хаг ждал этого момента. Я сомневаюсь, что Роналду еще будет играть за «Манчестер Юнайтед», и это здорово для тен Хага».

Мы создали идеальный клуб для Роналду! Выбрали тренера, игроков, босса, лигу и даже город

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, James Gill

Роналду прав?
1853 голосa
Да!
25%
Криштиану Роналду
Нет
51%
Эрик тен Хаг
Я завидую ему из-за внешности
24%
Уэйн Руни

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