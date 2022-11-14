До ЧМ неделя, но Криштиану Роналду нашел способ, как сконцентрировать внимание на себе. Ночью вышли отрывки из его большого интервью Пирсу Моргану, полная версия которого выйдет в среду. Однако уже то, что появилось в сети, сжигает мосты между клубом и полузащитником. Роналду вряд ли когда-нибудь еще наденет форму «Манчестер Юнайтед». Ниже – цитаты из тизера интервью.

• «МЮ» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед» не только в этом, но и в прошлом сезоне».

• «Если ты [Ральф Рангник] даже не тренер, как ты собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»? Я никогда [раньше] даже не слышал о нем».

• «Я не знаю, почему Руни так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».

• «Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты меня не уважаешь, я никогда не буду уважать тебя».

• «Прогресс «МЮ» – нулевой. С тех пор как ушел сэр Алекс [Фергюсон], я не увидел эволюции в клубе. Ничего не изменилось [в лучшую сторону]. Не только джакузи, бассейн, даже тренажерный зал. Даже некоторые технологические моменты, кухня, повара – которых я ценю, они прекрасные люди! Все это замерло во времени, что меня очень удивило.

Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я привык видеть в 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило

• Фергюсон знает лучше, чем кто-либо, что клуб идет не тем путем, которого заслуживает. Он это знает. Да и все знают. Люди, не видящие этого… Это происходит из-за того, что они не хотят видеть. Они слепы.

Думаю, болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришел в «Манчестер Юнайтед». Но некоторые вещи внутри [клуба] мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в «Ман Сити», «Ливерпуле» и даже в нынешнем «Арсенале». Клуб такого калибра [как «МЮ»], должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет.

• Cэр Алекс сказал мне: «Ты не можешь перейти в «Манчестер Сити», и я ответил: «Хорошо, босс» .

• Нужно разрушить все и выстроить [все] заново, и если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое».

«То, что сказал Роналду, – абсолютный позор». Пока у Роналду минимум сторонников, его не поняли и партнеры

В «Манчестер Юнайтед», разумеется, недовольны интервью Криштиану Роналду. Но речь не только о руководстве и тренере. По информации Sky Sports, партнеры португальца тоже крайне разочарованы стилем и моментом публикации этого интервью. Они узнали о его выходе, когда готовились возвращаться из Лондона после матча с «Фулхэмом» (2:1). Они не понимают, почему Роналду сказал все это.

Члены команды считают, что Криштиану таким образом проявил неуважение не только к тренеру и клубу, но и к ним.

В медиа суперзвезду тоже не поняли.

Джейми Каррагер уже отреагировал на пестрящие фразы и написал в соцсетях: «Роналду под руководством Эрика тен Хага: объявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, ушел со скамейки и до финального свистка покинул стадион. 99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, что показывает, насколько плохо Роналду справляется с этим. А 1% болельщиков, поддерживающих Роналду, – это Рой [Кин], Патрис [Эвра] и Рио [Фердинанд]...».

Журналист The Athletic Лори Уитвелл добавил: «Напоминаю: Криштиану Роналду пытался уйти из «МЮ» прошлым летом, но ни один клуб из Лиги чемпионов не смог/не захотел позволить его. Голевой рекорд в этом турнире был одной из мотиваций Роналду для трансфера: у Месси уже 4 гола в этом сезоне – он в 11 мячах от Роналду».

Гари Невилл, ранее поддерживавший португальца, отшутился: «То, что сказал Роналду, – абсолютный позор. И я действительно не думаю, что «Арсенал» выигрывает лигу. Я все еще считаю, что у «Ман Сити» больше сил. Я знаю, что это интервью Роналду не очень хорошо выглядит для «Манчестер Юнайтед», но Бен Уайт все еще должен доказать мне свою ценность в «Арсенале».

Даррен Бент отреагировал кратко, но емко: «Вау, Роналду стреляет во всех, кто связан с «МЮ».

Ждем реакцию сестры!

Роналду уже публично грубил тен Хагу, но потом они вроде бы помирились

Эрик тен Хаг еще в самом начале работы в «МЮ» четко обозначил, что даже Роналду не гарантировано место в составе.

Португальцу это не нравилось: он начинал в запасе одну игру за другой и дошло до того, что отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0), а после этого ушел с «Олд Траффорд» еще до окончания матча. За это главный тренер отстранил Роналду от тренировок с общей группой «МЮ».

Тогда вновь пошли слухи о возможной продаже Криштиану: по информации The Guardian, тен Хаг мог одобрить уход Роналду зимой, а директор «МЮ» Ричард Арнольд поддержал бы в этом тренера. Однако потом все подутихло: Эрик тен Хаг дал футболисту время подумать, затем публично поддержал и спустя один матч включил его в заявку на матч с «Шерифом» в Лиге Европы. Даже выпустил в старте – португалец отплатил забитым мячом.

Еще после конфликта из-за замены бывший вратарь сборной Англии сказал: «Роналду сжег все мосты. Спасибо большое за все, звони теперь в Америку и в МЛС. Этот развод получился некрасивым, но тен Хаг ждал этого момента. Я сомневаюсь, что Роналду еще будет играть за «Манчестер Юнайтед», и это здорово для тен Хага».

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, James Gill