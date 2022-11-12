Гути критикует, Анчелотти не верит.

«Реал» потерял первое место в Ла Лиге перед перерывом на ЧМ-2022 – возможно, дело в отсутствии травмированного Карима Бензема. Обладатель «Золотого мяча» пропустил пять из шести последних матчей.

«Все понимают, что такое когда-то должно было случиться, – недоволен Гути. – Но я не знаю, почему в «Реале» до сих пор не придумали хоть какие-то альтернативы. Я не понимаю Карима (видимо, это намек на отказ от участия в матчах, чтобы сберечь себя к ЧМ – Sports.ru). Месси играет за Париж, а Левандовски помогает «Барселоне» выйти на первое место. Нужно понять, что есть риск получить травму перед ЧМ – однако это не значит, что ты можешь подводить клуб. Никто не захочет пропускать такой важный турнир, но Бензема стоит правильно расставить приоритеты»

RMC Sport пишет, что в «Мадриде» тоже недовольны – клуб раздражает, что Карим выбыл так надолго из-за проблем с мышцами бедра левой ноги.

Но главный тренер Карло Анчелотти публично защищает игрока и не верит в теорию самоустранения.

«Я не обязан ничего говорить этим людям. В первую очередь хуже всего самому Кариму – он приедет на турнир, не сыграв достаточного количества минут, чтобы быть в лучшей форме. Не поверю в такое и считаю это вздором. Это не серьезная проблема», – защищает своего игрока Анчелотти.

Меня не беспокоит вся эта ситуация. Бензема не сможет помочь команде, но он пытался. Он не смог вернуться в команду из-за дискомфорта. Просто не успел. В этом нет ничего страшного».

Карим никогда не щадил себя ради «Реала»

Бензема такая версия задела, пишет журналист Хосе Луис Санчес. Карим считает, что за 13 лет в Мадриде уже давно всем все доказал.

Замечали белую повязку на правой руке Карима? Ее Бензема носит из-за травмы, которую он получил около трех лет назад – в январе 2019-го в конце первого тайма игры с «Бетисом» столкнулся с Марком Бартрой и приземлился на мизинец максимально неудачно.

Тогдашний тренер «Реала» Сантьяго Солари подтверждал перелом, но уже через шесть дней Бензема восхитил, выйдя играть с «Севильей» в чемпионате. Пропустил только игру Кубка с «Леганесом» – его помощь там и не потребовалась.

«Он демонстрирует великодушие и помогает команде, играя со сломанным пальцем и превозмогая боль. Решение по дате операции будет принято в течение недели, а возвращение некоторых игроков даст Кариму время на реабилитацию, – говорил Солари.

Но он отложил операцию – все для того, чтобы помочь клубу в тяжелом графике. Французу сделали специальный бандаж, который позволил играть без дискомфорта. В таком состоянии он выходит и по сей день – говорит, что восстановление займет какое-то время, а от его присутствия на поле зависит слишком многое. Теперь палец Бензема выглядит так.

Конечно, Карим давно мог исправить проблему, но повязка на руке уже стала частью его имиджа. Например, вот так adidas отмечал получение французом «Золотого мяча»:

На ЧМ-22 тоже поедет с ней.

Дешам верит, что Карим сыграет с Австралией. Это не точно

Во Франции про возвращение Бензема говорят максимально осторожно. После объявления итоговой заявки на турнир тренер сборной Дидье Дешам лишь подтвердил – пока никто не знает точные сроки окончательного восстановления Карима:

«Бензема будет с нами, несмотря на повреждение. Травма – следствие того, что он отыграл слишком много матчей за настолько короткий срок. Этот график не мог на него не повлиять. Верю в то, что он сделает все возможное, чтобы быть готовым к игре с Австралией».

А вот Get French Football News пишет, что в тренерском штабе сборной Франции не верят, что Бензема восстановится к первому матчу в группе. Издание Revelo уточняет, что форвард точно не будет готов на 100% – однако выйти на поле все-таки сможет.

У Карима осталось чуть больше недели.

Фото: REUTERS/Juan Medina; globallookpress.com/Alex Gottschalk/DeFodi.eu