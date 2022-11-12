«Дерьмовый турнир». Гетце уничтожал себя за ЧМ-2014 – до победного гола в финале

Мрачно.

Ханси Флик показал заявку сборной Германии на предстоящий ЧМ-2022 в Катаре.

Возможно, главный сюрприз – приглашение 30-летнего Марио Гетце. Последние два месяца он не вылезает из основы «Айнтрахта» и получает комплименты от Флика: «Все знают, что Марио — блестящий футболист. У него случаются вспышки вдохновения. Сейчас он играет на очень высоком уровне».

Гетце не играл за сборную почти пять лет – с 14 ноября 2017-го. Тогда Марио вышел на замену на 65-й минуте товарищеского матча с Францией и даже сделал голевой пас. С того момента сборная изменилась, а сам Гетце съездил в ПСВ и перезапустил карьеру в Нидерландах.

Катар – новый шанс когда-то золотого мальчика немецкого футбола напомнить о себе. Прошлый заход на ЧМ получился историческим.

Гетце вышел в финале ЧМ-2014 только на замену. Лев мотивировал сравнением с Месси

Гетце – тот самый человек, который в 2014-м сделал Германию чемпионом мира. Хотя до финального матча с Аргентиной про него почти никто не говорил – в группе Марио забил только один гол Гане, а в плей-офф играл критически мало.

За минуту до выхода на замену в финале Марио услышал от Йоахима Лева: «Ну а теперь покажи всему миру, что ты лучше Месси и можешь все решить». Гетце появился лишь на 88-й минуте, но никто не сомневался – будет дополнительное время. Счет 0:0 держался очень долго.

«Перед финалом стоял вопрос – Марио Гетце или Миро Клозе. Месси был главной персоной, поскольку мог решать матчи, – позже объяснял Лев. – Вот почему мы решили, что игроком, который решит исход финала, станет новый Месси. Посыл фразы был именно таким».

«Я не был готов к таким ожиданиям, – вспомнил Гетце. – В прессе раздули цитату Йоахима Лева про Месси. Тогда я не проникся этим. Я был слишком сосредоточен на тактике и на том, что нужно сделать на поле. Я не услышал тех слов Лева».

А дальше – уже история.

На 113-й минуте Гетце исполнил акробатический этюд и принес Германии титул чемпионов мира. Тренер просто забрасывал Марио комплиментами: «Я всегда верил в Гетце. Он стал нашим золотым, чудесным мальчиком».

Бутсы, в которых Марио забил решающий гол, продали на благотворительном аукционе за 2 миллиона евро. Тогда любовь к Гетце была безгранична.

Позже Марио говорил, что ожидания, которые свалились на него после решающего гола ЧМ-2014 и сравнений с Месси, оказались слишком тяжелыми. Гетце не нашел себя в «Баварии» и потерялся даже в родной «Боруссии» после возвращения. Плюс мешали постоянные травмы и даже проблемы с метаболизмом.

«Есть миллион сценариев, где я не забиваю победный гол». Суровая рефлексия Гетце

В 2019-м Марио записал большой монолог для The Players Tribune – и финал ЧМ-2014 занимает в тексте особое место:

«Жизнь – странная штука.

Все говорят о том ЧМ и моем голе в финале, но забывают, что для меня это был дерьмовый турнир. Все забывают о том, что в перерыве против Алжира меня заменили. Но я не забыл. Меня не оказалось в стартовом составе на четвертьфинал. Я не играл в полуфинале против Бразилии. Вообще не играл.

Я принимал это по-взрослому, при этом был самым грустным человеком на свете. Не мог найти никаких положительных моментов. Перед финалом я был подавлен. Было невозможно предсказать, что меня ждет.

Гол – следствие решения, которое я принял в своем гостиничном номере – не впадать в депрессию из-за того, как идут дела, и сосредоточиться на тренировках. Я забил тот гол отчасти благодаря везению.

Тренер мог не выпустить меня на замену – у него было много других вариантов.

Андре Шюррле мог не отдать передачу в ту зону – он едва видел меня.

Мяч мог отскочить от газона немного по-другому – метр влево или вправо.

Голкипер мог спасти Аргентину.

Есть миллион различных сценариев, в которых Гетце – не тот, кто забивает победный гол в финале чемпионата мира на «Маракане».

Тот гол – больше, чем просто мечта. Но больше я наслаждаюсь тем фактом, что незадолго до матча я был на дне карьеры, а затем стал героем и чемпионом мира. Меня вдохновляет именно процесс преодоления проблем».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/osnapix, Li Ming/XINHUA, Qi Heng/XINHUA, firo Sportphoto/Sebastian El-Saq, imago sportfotodienst