10 красных (7 на поле), матч закончили раньше времени – безумие в финале «Боки». Были провокация, грубость и жест «судья куплен»

Аргентинский боевик.

В конце октября в Аргентине завершился регулярный чемпионат . Но Южная Америка подарила нам еще одно безумство. С валом красных карточек.

Просто взгляните на протокол.

Сейчас объясним, как все это сложилось.

Что это вообще за матч, если сезон уже кончился?

Сезон в Аргентине завершается Трофеем чемпионов: чемпион играет с победителем Кубка лиги. Оба турнира выиграла «Бока Хуниорс», и чтобы найти ей соперника

для определения соперника организовали мини-финал между серебряным призером чемпионата «Расингом» и финалистом Кубка лиги «Тигрес». «Расинг» победил 3:2 и вышел на еще одну игру с «Бокой».

Ее провели в Сан-Луисе, городе в 800 километрах от Буэнос-Айреса. Далее – про сам футбольный пожар.

Победа «Расинга» 2:1 и десять (!) красных карточек, из них семь футболистам «Боки», пять – полевым игрокам.

Откуда столько красных? Почему раздавали до 130-й минуты?

Самое интересное началось на 95-й минуте при 1:1. Игра двигалась к дополнительному времени, но вдруг возникла потасовка. Так судья выдал первые две красные – Себастьяну Вилле («Бока») и Хоану Карбонеро («Расинг»), обоим – за саму стычку на поле.

На 110-й минуте Алан Варела из «Боки» удалился после опасного подката и оставил команду вдевятером – это третья красная суммарно, ведем подсчет.

И это даже не середина спектакля. На 117-й за «Расинг» забил Карлос Алькарас (не теннисист). Он не просто снял футболку, чтобы отпраздновать с уже полученной заранее желтой, решил еще и покрасоваться прямо перед фанатами «Боки», забил как раз в ближние к ним ворота.

Алькарас позировал перед трибуной полуобнаженным и, кажется, только наслаждался гневом, который спровоцировал.

Конечно, продолжалось недолго – тут же налетели игроки «Боки», чтобы ему навалять.

Эта потасовка превратилась в массовую, главный судья долго разбирался, кого именно потом наказывать – в итоге нашел пятерых виновных. Алькараса удаляли бы в любом случае, как минимум за вторую желтую при снятой футболке – в итоге прямая красная. Еще из «Расинга» выгнали Катриэля Кабельосу. В «Боке» получили Луис Адвинкула на поле (осталось восемь полевых), а также Карлос Самбрано и Диего Гонсалес со скамейки.

Казалось, судья на этом и закончит, но он добавил 10 минут, из них оставалось провести еще две-три – туда уместились оставшиеся красные. Франк Фабра из «Боки» очень уж злился из-за предыдущих эпизодов и выместил все на сопернике в центре поля – красная за фол.

А Дарио Бенедетто прямо на камеру показал рукой как будто держит шелестящие купюры – жест в стиле «судье занесли».

Судьи на поле не увидели сразу, им подсказали ВАР-помощники – главный пересмотрел хайлайт на мониторе и выгнал пятого полевого игрока «Боки» за это.

Сразу после этого матч завершился – если у одной из команд остается меньше семи игроков, матч по правилам прерывается . Так и вышло: после красной Бенедетто у «Боки» осталось всего шесть полевых.

«Расинг» вел и так, у соперника почти не оставалось времени на ответный мяч – в итоге игру фактически и не возобновили после жесткого фола Фабры, просто судья выгнал у «Боки» еще двоих, и игра завершилась раньше времени, автоматически.

Главный судья – спец по карточкам. Недавно удалял троих

Факундо Тельо считается одним из лучших судей Южной Америки, он с 2019-го в списке ФИФА.

Этот арбитр щедро раздает карточки: за 118 матчей чемпионата Аргентины раздал 612 желтых и 45 красных – в среднем 5,5 за игру!

В сентябре, например, аргентинец судил матч «Расинг» – «Атлетико Платенсе», показал шесть желтых карточек и удалил трех игроков.

Факундо Тельо в списке судей ЧМ-2022 в Катаре. Он уже работал на чемпионатах Южной Америки U20 и судил Иорданию с Марокко на Кубке арабских наций-2021.

А только что прошел один из главных стресс-тестов перед чемпионатом мира.

Фото: eastnews.ru/RAMIRO GOMEZ / TELAM / AFP; Gettyimages.ru/Marcelo Endelli