«Реал» бесит судейство: Анчелотти недоволен «придуманным пенальти», гол Родриго отменили. А у Крооса первая красная в карьере

Ничья – и «Барселона» ближе.

«Реал» второй раз в сезоне потерял очки дома – на «Сантьяго Бернабеу» сыграли вничью с «Жироной» (1:1). Но мадридский клуб считает, что на результат повлияли неоднозначные судейские решения.

Давайте разберемся, какие могут быть вопросы.

Пенальти в ворота «Реала» за игру рукой: спорная трактовка, отскок от груди, истерика «Реала»

Чемпион Испании не мог вскрыть защиту гостей из Каталонии до 70-й минуты – тогда Винисиус замкнул прострел Феде Вальверде.

Вели недолго: через несколько минут мяч попал в руку Серхио Асенсио в штрафной, а судья Марио Мелеро Лопес после подсказки ВАР и пересмотра момента поставил пенальти – его реализовал Кристиан Стуани.

Споры провоцирует сам факт игры рукой и интерпретация арбитра. Судя по повтору, мяч прилетает в грудь Асенсио, а потом попадает ему же в поднятую на уровне плеча левую руку.

Сначала четко в грудь.

Уже потом – касание руки.

С одной стороны, был рикошет, но в пользу решения арбитра говорит неестественное положение руки Марко и то, что рука помешала мячу отлететь к кому-то из игроков «Жироны». При желании можно даже разглядеть микроскопическое движение в сторону мяча.

Именно этот момент особенно взбесил «Реал». На официальном сайте клуба отчет о матче (как правило, в этом формате сухие выдержанные тексты) вышел с заголовком «Спорное судейство отобрало у нас победу» . Возмутился даже спокойный обычно тренер.

«Обычно я не говорю про судейство, но сегодня скажу, – кипел Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции. – По-моему, первая ситуация очень простая: мяч не попадал в руку Асенсио. Я с ним говорил, мяч попал в грудь. Его рука действительно была в странной позиции. Если бы он использовал левую руку, могло быть сомнение. Но он не использовал. Пенальти просто выдумали».

Забавно, но Тибо Куртуа ссылается на другие показания самого Асенсио:

«Марко сказал, что мяч прилетел сначала в грудь, а потом в руку, – объяснял вратарь в интервью Movistar. – Странно. Из объяснения судей перед стартом сезона я помню, что это не пенальти, если в руку рикошетит от другой части тела. Но иногда за это дают пенальти, иногда не дают. В Лиге чемпионов такой бы не поставили».

Возмущение игроков «Реала» поддержал эксперт Marca, экс-судья Альфонсо Перес Бурруль: «Думаю, что этот момент не предусматривает назначения пенальти. Мяч попадает сначала в грудь, а затем в руку Асенсио».

Отмененный гол Родриго: рука вратаря на мяче, Анчеллотти готов спорить – но не так сильно

«Реал», понятное дело, продолжил искать моменты – и на 90-й минуте Родриго все-таки забил второй мяч. С третьей попытки затолкал в ворота после прострела Мариано Диаса. Но судья отменил, даже без пересмотра у монитора.

На повторе видно, что решающее добивание происходит в момент, когда вратарь Пауло Гассанига положил руку на мяч.

Это уже фиксация.

А это действие, которое форвард в такой ситуации уже не может себе позволить.

В правилах четко описан этот случай: «Мяч считается зафиксированным вратарем, если находится между рук или между рукой и какой-либо поверхностью (например, землей или собственным телом). Или если вратарь трогает мяч любой частью руки, кроме случая, если мяч отбит вратарем или вратарь только что сделал сэйв».

Здесь видно, что Гассанига сначала прижал мяч к земле и начал притягивать мяч к себе, когда Родриго ударил по нему. Забавно, что в прошлом туре в очень похожей ситуации отменили гол самой «Жироны».

Впрочем, тут «Реал» не особенно спорил:

«То, что у Гассаниги был контроль над мячом – вопрос спорный, – считает Карло Анчелотти. – Тут на ваше усмотрение: можно засчитать гол, можно не засчитывать. Меня все равно больше удивил пенальти».

«Если рука вратаря была на мяче, то это фол», – спокойное мнение Дани Карвахаля.

Удаление Тони Крооса – первое в карьере. В 32 года, после 700 с лишним матчей!

Этот момент не столько спорный, сколько удивительный. Немецкий полузащитник сорвал атаку «Жироны» в добавленное время и получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. И это первое удаление в карьере Крооса!

Да, Тони ни разу не получал красную за более чем 700 матчей взрослой карьеры. Единственное удаление случилось еще когда немец играл за молодежку «Баварии» в 2007-м. Соперником тогда была молодежная команда «Фрайбурга» с Омером Топраком, Деннисом Калиджури и тренером Кристианом Штрайхом. Вот это времена!

Забавно, что даже в 32 года у выигравшего все трофеи Крооса еще могут быть моменты, когда с ним что-то происходит впервые.

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«Реал» сыграл вничью и чуть ухудшил положение в Ла Лиге – теперь отрыв от «Барселоны», которая идет второй, всего одно очко. Но поражений у «Мадрида» по-прежнему нет, в целом у команды все под контролем.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; REUTERS/Isabel Infantes