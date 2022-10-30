«Ньюкасл» первым сделал 6 замен в АПЛ – при пяти возможных. Как так?
Вошли в историю.
«Ньюкасл» дома разгромил «Астон Виллу» (4:0) и закрепился в топ-4 – команда Эдди Хау пока уверенно держится в зоне ЛЧ. В каком-то смысле матч можно назвать беспрецедентным, потому что впервые в истории АПЛ одна из команд произвела шесть замен за игру.
Стоп, а как же правило пяти замен?
На 35-й минуте голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес столкнулся с партнером по команде Тайроном Мингсом – после этого аргентинца сняли с игры с подозрением на сотрясение мозга.
Зимой 2021 года в АПЛ ввели правило, согласно которому обе команды получают по дополнительной замене в случае сотрясений. Если команда заменила игрока из-за травмы, то соперник также получит возможность произвести замену. Пользоваться этим правилом можно дважды за матч.
«Ньюкасл» выжал максимальную выгоду из ситуации. На 71-й минуте вместо Джо Уиллока и Свена Ботмана вышли Джейкоб Мерфи, на 82-й минуте места Фабиана Шера и Бруно Гимараэша заняли Джамал Ласселс и Джонджо Шелви, а на 86-й минуте вместо Мигеля Альмирона и Каллума Уилсона на поле появились Аллан Сен-Максимен и Крис Вуд.
«Астон Вилла» же не воспользовалась положением и сделала лишь пять замен.
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер (Ласселс, 82), Ботман (Таргетт, 71), Берн, Бруно Гимараэс (Шелви, 83), Лонгстафф, Уиллок (Мерфи, 71), Альмирон (Сен-Максимен, 86), Уилсон (Вуд, 86), Жоэлинтон.
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Астон Вилла –
Мартинес (Ольсен, 35), Кэш (Динь, 69), Мингз, Конса, Янг, Дендонкер (Макгинн, 69), Буэндиа (Коутиньо, 61), Дуглас Луис, Ингз, Уоткинс, Бэйли (Рэмзи, 61).
В АПЛ вводят дополнительную замену из-за сотрясений мозга. Бывшие футболисты гораздо чаще страдают от деменции
Фото: REUTERS/LEE SMITH, SCOTT HEPPELL; Gettyimages.ru/Stu Forster
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