Шупо-Мотинг – новый топ-форвард «Баварии»? У него 6+3 по гол+пас за пять матчей

«Бавария» зажгла против «Майнца» – эффектный разгром 6:2.

Один из героев – нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Его месту в основе уже не удивляешься, он стартовал в последних пяти матчах «Баварии». Тут тоже начал с первых минут и оформил 1+1 по гол+пас.

Сначала сыграл в стенку с Джамалом Мусиалой и записал голевую передачу.

Потом забил и сам: прошил Робина Центнера с передачи Кингсли Комана.

На счету Шупо-Мотинга 9 (!) результативных действий за последние пять матчей. Считаем результативные действия и загибаем пальцы – их еле хватает:

• «Бавария» – «Фрайбург (5:0)»: гол + ассист;

• «Аугсбург» – «Бавария» (2:5): 2 гола + ассист;

• «Хоффенхайм» – «Бавария» (0:2): гол;

• «Барселона» – «Бавария» (0:3): гол;

• «Бавария» – «Майнц» (6:2): гол + ассист.

Шупо-Мотинг прорвался в основу после травмы Томаса Мюллера и игровых сложностей Садьо Мане в центре нападения. Теперь пробуют варианте с Шупо-Мотингом на острие и Мане на левом фланге. Мане тоже комфортно: 2+2 в последних двух матчах.

Садьо – один из фанатов Эрика-Максима: «Какой игрок, какой игрок! Он много борется, выигрывает почти все свои дуэли и хорошо владеет мячом». Юлиан Нагельсманн тоже хвалил Шупо-Мотинга и говорил, что по игровым качествам он скорее похож на десятку, просто способен сыграть и в нападении.

А Серж Гнабри раскрыл шуточную причину невероятной серии Шупо-Мотинга: «Все дело в волосах. С тех пор, как он покрасил волосы, у него все идет хорошо».

Шупо-Мотинг настолько впечатлил руководство «Баварии», что клуб готов продлить с ним контракт, истекающий в конце сезона. Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщал, что стороны намерены начать переговоры после ЧМ-2022.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич пока не торопит события: «Давайте позволим Шупо немного поиграть сейчас. Пока него все хорошо».

Издание SportBild давало инсайд, что боссы «Баварии» верили в камерунца еще до начала сезона. Его сравнивали с Сашей Калайджичем из «Вулверхэмптона» (тогда был в «Штуттгарте»), и решили, что того не стоит покупать – Шупо-Мотинг не сильно уступает в классе.

Чемпионат мира уже меньше через месяц. У Шупо-Мотинга остаются еще четыре матча до турнира: «Интер» в Лиге чемпионов, и «Герта», «Вердер» и «Шальке» в Бундеслиге. Прекрасная возможность, чтобы упрочить позиции перед переговорами о новом контракте. Возможно, даже всерьез застолбить место в основе – сложно убрать в запас игрока, который забивает и отдает ассисты в каждом матче.

Фото: REUTERS/MICHAELA REHLE