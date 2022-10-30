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Шупо-Мотинг – новый топ-форвард «Баварии»? У него 6+3 по гол+пас за пять матчей

Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг
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Бавария Бавария
Футбол Футбол

«Бавария» зажгла против «Майнца» – эффектный разгром 6:2.

Один из героев – нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Его месту в основе уже не удивляешься, он стартовал в последних пяти матчах «Баварии». Тут тоже начал с первых минут и оформил 1+1 по гол+пас.

Сначала сыграл в стенку с Джамалом Мусиалой и записал голевую передачу.

Потом забил и сам: прошил Робина Центнера с передачи Кингсли Комана.

На счету Шупо-Мотинга 9 (!) результативных действий за последние пять матчей. Считаем результативные действия и загибаем пальцы – их еле хватает:

• «Бавария» – «Фрайбург (5:0)»: гол + ассист;

• «Аугсбург» – «Бавария» (2:5): 2 гола + ассист;

• «Хоффенхайм» – «Бавария» (0:2): гол;

• «Барселона» – «Бавария» (0:3): гол;

• «Бавария» – «Майнц» (6:2): гол + ассист.

Шупо-Мотинг прорвался в основу после травмы Томаса Мюллера и игровых сложностей Садьо Мане в центре нападения. Теперь пробуют варианте с Шупо-Мотингом на острие и Мане на левом фланге. Мане тоже комфортно: 2+2 в последних двух матчах.

Садьо – один из фанатов Эрика-Максима: «Какой игрок, какой игрок! Он много борется, выигрывает почти все свои дуэли и хорошо владеет мячом». Юлиан Нагельсманн тоже хвалил Шупо-Мотинга и говорил, что по игровым качествам он скорее похож на десятку, просто способен сыграть и в нападении.

А Серж Гнабри раскрыл шуточную причину невероятной серии Шупо-Мотинга: «Все дело в волосах. С тех пор, как он покрасил волосы, у него все идет хорошо».

Шупо-Мотинг настолько впечатлил руководство «Баварии», что клуб готов продлить с ним контракт, истекающий в конце сезона. Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщал, что стороны намерены начать переговоры после ЧМ-2022.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич пока не торопит события: «Давайте позволим Шупо немного поиграть сейчас. Пока него все хорошо».

Издание SportBild давало инсайд, что боссы «Баварии» верили в камерунца еще до начала сезона. Его сравнивали с Сашей Калайджичем из «Вулверхэмптона» (тогда был в «Штуттгарте»), и решили, что того не стоит покупать – Шупо-Мотинг не сильно уступает в классе.

Чемпионат мира уже меньше через месяц. У Шупо-Мотинга остаются еще четыре матча до турнира: «Интер» в Лиге чемпионов, и «Герта», «Вердер» и «Шальке» в Бундеслиге. Прекрасная возможность, чтобы упрочить позиции перед переговорами о новом контракте. Возможно, даже всерьез застолбить место в основе – сложно убрать в запас игрока, который забивает и отдает ассисты в каждом матче.

Бавария – Майнц 6:2 (3:1, 3:1)
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гнабри, 2:0 – 28 Мусиала, 3:0 – 43 Мане, 3:1 – 45 Видмер, 4:1 – 58 Горетцка, 5:1 – 79 Тель, 5:2 – 82 Ингвартсен, 6:2 – 86 Шупо-Мотинг.
БаварияУльрайх, Мазрауи, Упамекано, де Лигт (Павар, 46), Дэвис, Горетцка (Забитцер, 60), Киммих, Шупо-Мотинг, Мане (Тель, 76), Гнабри (Коман, 60), Мусиала (Гравенберх, 72).
МайнцЦентнер, Видмер, Фернандеш (Белль, 67), Хак, Каси, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Фюльжени, 62), Баррейро, Штах (Баркок, 62), Онисиво (Бюргзорг, 76), Буркардт (Ингвартсен, 62).
Предупреждения:
Фернандеш (34), Павар (88).

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Фото: REUTERS/MICHAELA REHLE

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