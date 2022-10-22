В «Баварию» пробрался 16-летний Ибрагимович. Арийон, а не Златан

«Бавария» обыграла 2:0 в гостях «Хоффенхайм». Забили продолжающий сверкать Джамал Мусиала и продолжающий удивлять Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

При изучении протокола «Баварии» на матч могла удивить фамилия Ибрагимовича. Никакой ошибки – это 16-летний полузащитник Арийон Ибрагимович.

Юлиан Нагельсманн впервые включил его в заявку, ранее уже хвалил молодого таланта: «Он производит очень хорошее впечатление. Ари – качественный атакующий игрок, он любит устраивать дуэли 1-на-1 с защитниками и ловко обводит соперников».

Знакомимся: в «Баварии» с 12 лет, сравнивают с Горетцкой, сам говорит, что Златан «немного лучше»

Арийон – не родственник Златана, просто его однофамилец. Родился в Нюрнберге в семье косовских мигрантов. Его считают одним из самых талантливых молодых футболистов Германии. В «Баварии» Ибрагимович числится с 12 лет, до этого рос в академиях «Нюрнберга» и «Гройтер Фюрта».

Разумеется, упоминание Златана – очевидный пункт любого интервью с юным Арийоном. Вот как молодой Ибрагимович сравнивал себя с опытным Ибрагимовичем: «Я люблю атакующий футбол, иногда забиваю голы, но Златан немного лучше меня».

Арийон не играет в центре нападения, любит угрожать из глубины, так что позиционно сильно отличается от Златана. Еще более заметное отличие – рост. У Златана – 195 см, у Арийона – 176 см, хотя он еще может стать выше в силу возраста.

Официальный сайт Бундеслиги сравнивает Арийона Ибрагимовича по манере игры с Леоном Горетцкой: «Игрок от штрафной до штрафной, готовый как выполнять черновую работу в обороне, так и идти вперед и помогать атаке, Ибрагимович очень похож на трудолюбивого полузащитника «Баварии» и сборной Германии Леона Горетцку».

Впервые во взрослую «Баварию» Арийон попал год назад – Юлиан Нагельсманн позвал его на сборы с основной командой. «Это футболист, действующий на инстинктах, – оценивал Ибрагимовича Хольгер Зайц, директор академии мюнхенского клуба. – У него прекрасная техника и очень хорошее понимание игры. Когда он играет, часто ему нужно лишь одно касание, чтобы продолжить развивать атаку. Он мыслит и действует с потрясающей скоростью. Кроме того, своими дуэлями он делает игру динамичнее, а также обладает отличным ударом».

За «Баварию»-U17 Ибрагимович дебютировал уже в 14 лет – провел за команду пять матчей в сезоне-2020/21, в которых дважды забил и отдал три голевые передачи. В сезоне-2021/22 он наколотил 7+14 по гол+пас за 25 игр в «Баварии»-U19. Потом последовал и дебют за вторую команду «Баварии».

В сентябре The Guardian выпустил очередной топ 17-летних талантливых футболистов со всего мира, и Ибрагимович вошел в этот список. О нем и о других кандидатах мы рассказывали здесь .

У Арийона есть все шансы стать вторым в списке самых молодых игроков «Баварии». Пауль Ваннер в январе 2022-го дебютировал за клуб в возрасте 16 лет и 15 дней, больше 16-летних в истории «Баварии» нет. 17 лет Арийону исполнится 11 декабря.

Хотя понятно, что планомерное развитие важнее условных достижений. Возможно, будет встреча и с вечным Златаном на поле.

Фото: East News/IMAGO/Eibner-Pressefoto; globallookpress.com/Marcel Engelbrecht/augenklick/firo Sportphoto