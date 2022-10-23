Гави взял обе награды лучшему молодому – обладатели «Золотого мяча» тоже за юнца из «Барсы». Справедливо?

Приз Раймона Копа.

Когда Кариму Бензема вручали «Золотой мяч», на сцене побывал и Гави из «Барселоны» – ему вручили приз Раймона Копа как лучшему молодому игроку прошлого сезона.

Не путайте, это не то же самое, что награда Golden Boy, про которую мы рассказывали отдельно – она тоже у Гави, но это приз от итальянского издания Tuttosport. Что испанец его выиграл, объявили в пятницу, 21 октября, а вручат только 7 ноября.

Теперь давайте разбираться с тем, что Гави уже отдали на сцене в Париже.

За приз Раймона Копа голосуют обладатели «ЗМ». Правда, не все

Эту награду вручают лучшему футболисту до 21 года, а победителя определяют обладатели «Золотого мяча» разных лет. Правда, голоса отправляют далеко не все – например, в этом году ни за кого не проголосовал пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. В отличие от Golden Boy, трофей Копа могут вручить игрокам, которые не выступают в Европе. Вот как голосовали сейчас в опросе France Football.

Приз Копа вручается с 2018-го – его первым обладателем стал Килиан Мбаппе.

В 2019-м награду взял Маттейс де Лигт, в 2020-м ее, как и «Золотой мяч», не вручали из-за ковидного сезона, а последние два приза у игроков «Барсы» – к Гави награда перешла от Педри.

Экс-футболисты «Барсы» тащат своих, бывшие игроки «Реала» – своих. Это вообще справедливый приз?

Хороший вопрос.

Победы игроков «Барсы» отчасти можно объяснить тем, что среди голосовавших много бывших игроков каталонского клуба. Луис Суарес Мирамонтес (испанец, а не уругваец), Христо Стоичков, Ривалдо, Луиш Фигу, Роналдиньо и Лео Месси – все эти легенды в разное время играли за «Барселону».

При этом только Роналдиньо не поставил Гави на первое место – бразилец вообще не включил его в тройку, а первым поставил Эдуардо Камавинга из «Реала».

Похожим образом, кстати, своих игроков тащили экс-игроки мадридского «Реала» и «Баварии». Кака и Лука Модрич поставили на первую строчку Эдуардо Камавинга, Зинедин Зидан и Фигу – на вторую. Только Майкл Оуэн не включил Камавинга в тройку.

Схема работает и с другими клубами: немцы Карл-Хайнц Руммениге, Франц Беккенбауэр и Лотар Маттеус поставили на первое место Джамала Мусиалу из «Баварии».

Еще пара любопытных наблюдений. Модрич поставил на второе место своего партнера по сборной Хорватии – Йошко Гвардиола. А Месси сделал вторым одноклубника по «ПСЖ» – Нуну Мендеша.

А как вы считаете, заслужил Гави приз? Или его должен был получить кто-то другой?

Фото: globallookpress.com/Gao Jing