Во Франции на 5 минут сломали женщину-судью, которая поедет на ЧМ-2022. Дембеле влетел в нее на полной скорости

Матч «Ренна» и «Лиона» (3:2) прервался в самом начале – уже на второй минуте гости снесли Стефани Фраппар, одну из самых известных женщин-судей в мировом футболе.

Александр Ляказетт убегал в контратаку, но его с помощью фола остановил полузащитник «Ренна» Шека. Фраппар свистнула и потянулась за желтой, как вдруг со спины в нее на полном ходу врезался Мусса Дембеле, который не успел вовремя остановиться.

Форвард свалил как судью, так и Ляказетта. Лежали все четверо (еще Шека).

Фраппар быстро поднялась, показала желтую Шека и только потом обратилась за помощью к медикам. Сначала ее оказали на поле (Ляказетт и Дембеле в это время подошли – и, вероятно, извинились), затем судье пришлось на 5 минут уйти в подтрибунное помещение.

Команды в это время просто пинали мячи.

К счастью, Фраппар вскоре вернулась, и игра продолжилась. Дубль Ляказетта не спас «Лион» от поражения – 2:3.

Фраппар – одна из лучших французских судей

L’Équipe уже два года подряд включает Фраппар в список 30 самых влиятельных людей французского футбола. Стефани появилась в Лиге 1 в 2019 году (до этого 5 лет отработала в Лиге 2, где тоже была первой женщиной-судьей) и с тех пор регулярно творит историю.

• В июле 2019-го Фраппар назначили на финал женского ЧМ в Лионе – Стефани получила отличные оценки.

• В августе 2019-го она первой из женщин судила Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». Фраппар отменила два гола – Пулишича в первом тайме и Маунта во втором. И там, и там были офсайды. А еще назначила верный пенальти после того, как Адриан снес Абрахама.

• В декабре 2020-го Фраппар стала первой женщиной, отсудившей матч Лиги чемпионов. Ее назначили на игру «Ювентус» – «Динамо» Киев.

• В марте 2021-го стала первой женщиной-арбитром, которая отсудила отборочную игру к мужскому чемпионату мира.

• На Евро-2020 Стефани работала четвертым арбитром, став первой женщиной, которая вошла в судейскую бригаду на чемпионатах Европы.

• Ну а главные достижения у 38-летней Фраппар еще впереди. Впервые в истории чемпионатов мира на матчах ЧМ-2022 будут работать женщины. Француженка Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными арбитрами, Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Кэтрин Несбитт (США) – ассистентами.

Фраппар – миниатюрная, ее рост – 164 сантиметра, а вес – 55 килограммов. Чтобы сохранять авторитет на поле, она тренирует строгий взгляд у зеркала и репетирует перед друзьями. Стефани признавалась, что всегда держит дистанцию с игроками и не позволяет им подходить ближе чем на метр, чтобы они не смотрели на нее свысока.

Но получается все же не всегда.

Фото: Gettyimages.ru/Harriet Lander; кадры трансляции