Сегодня супервоскресенье: «Реал» – «Барса», «Ливерпуль» – «Сити» и ЦСКА – «Спартак»

Фестиваль элитного футбола.

Вечер воскресенья точно будет горячим – нас ждет сразу несколько суперматчей.

Вот список самых интригующих противостояний:

•‎ Больше всего привлекает игра между «Реалом» и «Барсой» – это первое класико в сезоне. Каталонцы и мадридцы набрали по 22 очка, но «Барселона» лидирует по дополнительным показателям. Команда Хави вообще пропустила в чемпионате только один гол (от «Реал Сосьедад» еще во втором туре).

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«Не знаю, можно ли говорить, что класико меня возбуждает. Не уверен, подходящее ли это слово, но мне нравится играть против «Реала». Я не хочу побеждать любой ценой. Такой цели не стоит. Цель – побеждать при хорошей игре: чтобы инициатива исходила от нас, чтобы мы агрессивно прессинговали», – рассуждал Хави перед игрой.

Карло Анчелотти сохраняет холодную голову: «Не собираюсь экспериментировать – это вышло мне боком в прошлом сезоне («Реал» проиграл «Барселоне» 0:4). Выйдут те, кто знает, что делать».

•‎ Матч «Ливерпуля» (11-е место в АПЛ) и «Ман Сити» (2-е место) не так важен с турнирной точки зрения, но интересен бэкграундом – команды Клоппа и Гвардиолы последние 5 сезонов неизменно разыгрывали титул АПЛ между собой. Любопытно наблюдать и за противостоянием Дарвина Нуньеса и Эрлинга Холанда – пока что норвежец выглядит гораздо предпочтительнее.

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Перед матчем Клопп снова говорил о больших денежных возможностях «Сити»: «С «Сити» никто не может конкурировать в плане денег. В мире есть три клуба, которые могут делать что хотят. «Ливерпуль» не может вести себя так, но это не проблема».

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Гвардиола советовал не вычеркивать «Ливерпуль» из чемпионской гонки: Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал: «Ливерпуль» не догонит лидера, «Арсенал». Однако в той ситуации, в которой мы все находимся, когда нас ждет чемпионат мира [посреди сезона], все еще возможно».

•‎ «Спартак» перед дерби обходит ЦСКА лишь на одно очко – в таблице выше команды Гильермо Абаскаля располагаются только «Зенит» и «Ростов».

Игорь Акинфеев говорил: «Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Все покажет игра. Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное – результат команды».

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Квинси Промес тоже настроен на победу: «Серьезным образом готовимся к игре. Мы в хорошей форме, мы готовы к матчу с ЦСКА. Хотим победить – это самое красивое и важное дерби».

•‎ «ПСЖ» традиционно лидирует в Лиге 1, но «Марсель» отстает лишь на три очка, так что победа в Париже позволит команде Игора Тудора догнать гегемона и вечного раздражителя. Лео Месси, пропустивший матч с «Реймсом» из-за небольшого повреждения, с «Марселем», скорее всего, сыграет – с учетом формы аргентинца для «ПСЖ» это однозначно хорошая новость.

•‎ Если думали, что на этом суперматчи закончились, то вы ошибаетесь. В чемпионате Украины встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Киевляне в УПЛ пока буксуют – 9-е место с отставанием от лидирующего «Днепра-1» на 6 очков. В ЛЕ все еще хуже – 0 очков в группе с «Фенербахче», «Ренном» и АЕК. «Шахтер» выглядит солиднее – второе место в УПЛ, третье – в группе ЛЧ с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком» со всеми шансами на плей-офф.

Пишите в комментарии, что будете смотреть!

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander, Andrew Yates