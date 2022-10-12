Остановил Морату и весь «Атлетико».

«Брюгге» после домашней победы над «Атлетико» не проиграл и в Мадриде – теперь за два тура до конца бельгийцы гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов!

Благодарить надо 34-летнего Симона Миньоле. Бывший вратарь «Ливерпуля» выдал гениальный матч: сделал девять сэйвов в сумме, а главный совершил в самом конце.

Последние 15 минут «Брюгге» мучился в меньшинстве из-за удаления Камала Соуа, «Атлетико» прижал. На 88-й минуте чуть не порвалось: на линии вратарской совсем один оказался Альваро Мората.

Казалось, из этого положения сложнее не забить, но включился Миньоле – он занял правильную позицию и принял удар Мораты своим лицом. Симон встал и совершил еще пару сэйвов, но ничего эпичнее такого быть уже не могло.

Ауч.

Момент на видео – с 5:56 в обзоре. Там есть все нужные ракурсы в динамике.

Миньоле в целом проводит выдающиюся ЛЧ: за четыре матча группы он еще ни разу не пропустил, при этом насобирал уже 20 сэйвов. Но для кипера главное, что сказка «Брюгге» продолжается.

«Мечта! Мы боролись до самого конца и сделали это. В прошлые годы у нас не совсем получалось, но мы чувствовали, что этот сезон будет другим – и вышли в плей-офф. Наша история пока не закончена и посмотрим, как далеко мы сможем зайти, – радовался Симон после матча. – Рад, что снова сыграл важную роль для команды. Я не думал о том, чтобы сыграть на ноль. Это просто приятный бонус».

«Брюгге» прошел группу на уровне «Баварии». Вау!

Присядьте, мы взлетаем вместе с бельгийским топ-клубом.

• «Брюгге» набрал 10 из 12 возможных очков за четыре тура в Лиге чемпионов. И вышел в плей-офф максимально рано, быстрее обеспечить себе слот в 1/8 финала просто невозможно.

•‎ «Брюгге» отыграл четыре матча на ноль – тут настолько же хорошо себя чувствует только «Бавария». Кто бы мог подумать, что мы будем упоминать эти клубы в одном предложении, таком восторженном.

• «Брюгге» из четвертой корзины жеребьевки. В прошлом сезоне достойно сыграли в группе с «Ман Сити», «ПСЖ» и «Лейпцигом» – теперь соперники немного попроще, так что получилось выйти из группы.

• «Брюгге» вышел в плей-офф ЛЧ впервые. Правда, бельгийцы были в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов-1991, проиграли там «Милану» в упорной борьбе.

• «Брюгге» – первый бельгийский клуб, вышедший из группы ЛЧ, после «Гента» из сезона-2015/16, который вышел тогда вместе с «Зенитом» и тоже вылетел в 1/8 финала, от «Вольфсбурга».

Дома в чемпионате у «Брюгге» все не так гладко – третье место с отставанием от лидирующего «Антверпена» на 8 очков. Хотя в прошлом сезоне «Брюгге» проиграл регулярный чемпионат «Юниону», а в плей-офф для топ-4 все равно взял титул.

Пока можно сфокусироваться на Лиге чемпионов – тем более все так классно получается.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Violeta Santos Moura