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«Брюгге» уже в 1/8 финала ЛЧ – впервые в истории! Помог сэйв лицом от Миньоле

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Остановил Морату и весь «Атлетико».

«Брюгге» после домашней победы над «Атлетико» не проиграл и в Мадриде – теперь за два тура до конца бельгийцы гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов!

Благодарить надо 34-летнего Симона Миньоле. Бывший вратарь «Ливерпуля» выдал гениальный матч: сделал девять сэйвов в сумме, а главный совершил в самом конце.

Последние 15 минут «Брюгге» мучился в меньшинстве из-за удаления Камала Соуа, «Атлетико» прижал. На 88-й минуте чуть не порвалось: на линии вратарской совсем один оказался Альваро Мората.

Казалось, из этого положения сложнее не забить, но включился Миньоле – он занял правильную позицию и принял удар Мораты своим лицом. Симон встал и совершил еще пару сэйвов, но ничего эпичнее такого быть уже не могло.

Ауч.

Момент на видео – с 5:56 в обзоре. Там есть все нужные ракурсы в динамике.

Миньоле в целом проводит выдающиюся ЛЧ: за четыре матча группы он еще ни разу не пропустил, при этом насобирал уже 20 сэйвов. Но для кипера главное, что сказка «Брюгге» продолжается.

«Мечта! Мы боролись до самого конца и сделали это. В прошлые годы у нас не совсем получалось, но мы чувствовали, что этот сезон будет другим – и вышли в плей-офф. Наша история пока не закончена и посмотрим, как далеко мы сможем зайти, – радовался Симон после матча. – Рад, что снова сыграл важную роль для команды. Я не думал о том, чтобы сыграть на ноль. Это просто приятный бонус».

«Брюгге» прошел группу на уровне «Баварии». Вау!

Присядьте, мы взлетаем вместе с бельгийским топ-клубом.

• «Брюгге» набрал 10 из 12 возможных очков за четыре тура в Лиге чемпионов. И вышел в плей-офф максимально рано, быстрее обеспечить себе слот в 1/8 финала просто невозможно.

•‎ «Брюгге» отыграл четыре матча на ноль – тут настолько же хорошо себя чувствует только «Бавария». Кто бы мог подумать, что мы будем упоминать эти клубы в одном предложении, таком восторженном.

• «Брюгге» из четвертой корзины жеребьевки. В прошлом сезоне достойно сыграли в группе с «Ман Сити», «ПСЖ» и «Лейпцигом» – теперь соперники немного попроще, так что получилось выйти из группы.

• «Брюгге» вышел в плей-офф ЛЧ впервые. Правда, бельгийцы были в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов-1991, проиграли там «Милану» в упорной борьбе.

• «Брюгге» – первый бельгийский клуб, вышедший из группы ЛЧ, после «Гента» из сезона-2015/16, который вышел тогда вместе с «Зенитом» и тоже вылетел в 1/8 финала, от «Вольфсбурга».

Дома в чемпионате у «Брюгге» все не так гладко – третье место с отставанием от лидирующего «Антверпена» на 8 очков. Хотя в прошлом сезоне «Брюгге» проиграл регулярный чемпионат «Юниону», а в плей-офф для топ-4 все равно взял титул.

Пока можно сфокусироваться на Лиге чемпионов – тем более все так классно получается.

Атлетико Испания – Брюгге Бельгия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
12 октября, 19.45, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Сауль (Матеус Кунья, 73), Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Лемар (Мората, 60), Гризманн (Витцель, 79), Корреа (Карраско, 60).
БрюггеМиньоле, Одои, Мехеле, Силла, Ванакен, Нильсен, Нвадике, Бьюкенен (Мата, 84), Ольсен (Мейер, 50), Соуа, Жуджла (Баланта, 73).
Предупреждения:
Бьюкенен (44), Савич (45), Соуа (45), Ванакен (46), Кондогбиа (80), Миньоле (90).
Удаление:
Соуа (82).

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; REUTERS/Violeta Santos Moura

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