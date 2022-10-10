Дибала сломался, когда бил пенальти. Моуринью напугал, что он пропустит ЧМ – возможно, все не так страшно
Только набрал форму.
В воскресенье «Рома» обыграла «Лечче» (2:1), а Пауло Дибала забил за римлян в пятом матче подряд.
На этом хорошие новости для Пауло закончились.
На 48-й минуте аргентинец реализовал пенальти. Через две минуты Дибала ушел с поля из-за травмы – полученной как раз во время исполнения пенальти.
После матча Жозе Моуринью заявил, что Дибала едва ли вернется в 2022-м: «Я бы сказал, что травма выглядит плохо, если не очень-очень плохо».
Момент можно было считать по ТВ-картинке. Пауло почти сразу захромал:
Но свежая информация дает надежду, что звезда «Ромы» все же вернется к чемпионату мира. По сообщениям Sky Sport, у аргентинца подтвердилось подозрение на травму четырехглавой мышцы бедра. Но пропустит он от 4 до 8 недель – да, плохо, но после слов Моуринью это не самый пессимистичный прогноз.
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В 11 матчах матчах сезона у Дибалы 7 голов.
«Он талантлив. Так же хорош, как и в FIFA. Он также обладает лидерскими качествами, хотя выглядит так, как будто ему 12 лет! У него есть тот опыт завоевания трофеев в «Юве», это именно то, что нам было нужно. [Его переход] – это хорошо и лично для меня, мы выстраиваем партнерство», – восхищается Тэмми Абрахам.
Доволен и Моуринью. В конце августа португалец говорил: «Возможно, Скалони [тренер сборной Аргентины] должен нам бутылку вина, чтобы можно было отпраздновать наличие у него еще одного топ-игрока перед поездкой в Катар [на чемпионат мира]. У Пауло непростая история травм, но он прибавляет. Он использует талант на благо команды».
После травмы Пауло на ровном месте Жозе вряд ли дождется вина от Скалони.
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Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno / Stringer; globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Federico Tardito/XinHua; East News/Vincenzo PINTO / AFP
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