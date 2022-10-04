31 – у «Баварии» рекорд ЛЧ по матчам в группе без поражений. Обошли праймовый «Реал»

Оформили, разгромив «Викторию» – 5:0.
«Баварию» штормило в сентябре (все еще не первые и даже не вторые в Бундеслиге!), но после международной паузы мюнхенцы разогнались. Сначала грохнули «Байер» 4:0, а теперь не заметили в Лиге чемпионов «Викторию» – 5:0.
Все решилось уже к 21-й минуте, когда Сане, Гнабри и Мане забили по голу. К часу игры команда Юлиана Нагельсманна установила окончательный счет: Сане сделал дубль, еще один мяч на счету Шупо-Мотинга. Оставшиеся полчаса команды просто доигрывали.
Главная цифра вечера в Мюнхене: 31 матч подряд без поражений на групповом этапе – рекорд Лиги чемпионов. В последний раз «Бавария» проигрывала в группе ЛЧ в 2017 году (0:3 с «ПСЖ»). С тех пор – 28 побед и 3 ничьих. И во всех этих играх немецкая команда забила!
• «Бавария» обошла «Реал» образца 2012-2017 (с праймовым Криштиану в составе), который остановился на 30 матчах без поражений. Мюнхенцы тогда, напротив, только начали свою серию.
• «Бавария» также выиграла 10 последних матчей на групповом этапе. Ранее ни одной команде не удавалось выиграть столько матчей в группе ЛЧ подряд.
• Мане впервые забил за мюнхенцев в Лиге чемпионов. У него 25 голов в турнире – из африканцев больше лишь у Дрогба (44), Салаха (41) и Это′О (33).
• После трех туров «Бавария» уверенно возглавила группу с тремя победами и разницей мячей 9:0. А ведь это мощнейший квартет с «Барселоной» и «Интером». У каталонцев и миланцев пока по три балла и очная игра сегодня. У мюнхенцев дальше выездная игра с той же «Викторией».
- Дата проведения
- 4 октября, 19.45, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 7 Сане, 2:0 – 13 Гнабри, 3:0 – 21 Мане, 4:0 – 50 Сане, 5:0 – 59 Шупо-Мотинг.
-
Бавария –
Нойер, Мазрауи, Упамекано (Павар, 72), де Лигт, Дэвис (Станишич, 46), Горетцка (Забитцер, 73), Гравенберх, Мане, Гнабри, Сане (Тель, 58), Мусиала (Шупо-Мотинг, 46).
-
Виктория Пльзень –
Тврдонь, Голик, Гейда (Тижани, 63), Перница, Гавел, Копиц (Йирка, 58), Москера (Пиларж, 85), Влканова (Емелка, 46), Калвах, Ндиай, Хоры (Басси, 58).
- Предупреждение:
- Хоры (29).
Фото: globallookpress.com/IMAGO/ULMER; REUTERS/Michaela Rehle
Комментарии