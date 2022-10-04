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У Ройса уже 64-я травма, у Рибери было 72, Роббен пропустил 1507 дней: самые хрупкие топ-игроки современности

Ибраим Афеллай Ибраим Афеллай
Мамаду Сако Мамаду Сако
Марко Ройс Марко Ройс
Дэнни Уэлбек Дэнни Уэлбек
Фил Джонс Фил Джонс
Джузеппе Росси Джузеппе Росси
Хольгер Бадштубер Хольгер Бадштубер
Томаш Росицки Томаш Росицки
Франк Рибери Франк Рибери
Роналдо Роналдо
Венсан Компани Венсан Компани
Томас Вермален Томас Вермален
Стеван Йоветич Стеван Йоветич
Арьен Роббен Арьен Роббен
Джек Уилшер Джек Уилшер
Абу Диаби Абу Диаби
Футбол Футбол

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс недавно повредил голеностоп и вылетел на несколько недель – до ЧМ-2022 время есть, но новость все равно тревожная. Ройс – один из самых травматичных игроков современности – пропустил к 33 годам пропустил 142 матча. Но это еще не рекорд. Ниже – список топ-футболистов, карьерам которых мешает (или мешало) здоровье. Составлено по данным Transfermarkt. 

Кратко о каждом из этого списка

Главное: 7 из 20 игроков из списка играли за «Арсенал»! Случайность или нет? 

•‎ Сейчас можно с уверенностью сказать, что карьеру Абу Диаби сломали травмы. Француз так и не смог реализовать сумасшедший потенциал из-за различных повреждений. Больше всего Абу беспокоили бедра и лодыжки, но дольше всего он восстанавливался от разрыва крестов (391 день) и травмы берцовой кости (279 дней).

•‎ Арьену Роббену травмы не помешали реализоваться как одному из лучших вингеров современности. Долгое время голландца беспокоила приводящая мышца (пропустил 140 дней), а также пах. Добило карьеру повреждение берцовой кости – из-за него он пропустил 25 матчей в «Гронингене».

•‎ Джек Уилшер стал частым гостем в лазарете из-за жесткой и бескомпромиссной манеры игры. Англичанин часто вылетал из-за повреждений лодыжки, а также из-за травм берцовой и малоберцовой костей.

•‎ Венсан Компани пропустил очень много из-за проблем с подколенным сухожилием, берцовой костью, а также из-за множественных мышечных повреждений.

•‎ Стеван Йоветич два раза с разницей в 9 лет рвал кресты. С подколенным сухожилием и берцовой костью черногорцу также пришлось повозиться.

•‎ Томас Вермален в «Арсенале» заимел хронические проблемы с ахилловым сухожилием, а в «Барселоне» медицинская карта голландца стала еще толще – только растяжение мышц бедра защитник залечивал 175 дней.

•‎ Франк Рибери пропустил больше всего матчей в карьере из-за проблем с лодыжкой – из-за операций пропустил в общей сложности 389 дней.

•‎ Карьеру легендарного Роналдо подпортили проблемы с коленной чашечкой – она отняла у бразильца 1058 (!) дней игровой карьеры. 

•‎ Хольгер Бадштубер очень стремительно ворвался в состав «Баварии», но в сезоне-2013/14 порвал кресты и вылетел на 532 дня. Прежнюю форму защитник так и не набрал – месяц назад он завершил карьеру в 33 года.

•‎ Проблемы с коленями сильно смазали карьеру Томаша Росицки – из-за них чех пропустил 654 дня.

•‎ Джузеппе Росси два раза с разницей в три года рвал кресты – эти травмы отняли у него в общей сложности 854 дня.

•‎ Фил Джонс до 2020 года не вылетал больше, чем на три месяца, но затем случилась травма колена, от которой защитник восстанавливался 454 дня.

•‎ Марко Ройс из-за повышенной травматичности не сыграл на ЧМ-2014 и Евро-2016. Марко рискует пропустить и ЧМ-2022 – совсем недавно порвал связки лодыжки.

•‎ Карьере Данни Уэлбека мешают проблемы с коленями – по этой причине пропущено 630 дней.

•‎ В жизни Мамаду Сако было много мелких травм, но суперсерьезных повреждений защитник избежал. Дольше всего Сако восстанавливался от травмы мениска, полученной в 2019 году – 188 дней.

•‎ В 2006 году Радамель Фалькао пропустил 231 день из-за надрыва крестообразной связки. В «Порту» и «Атлетико» колумбиец почти не травмировался. Ситуация поменялась в «Монако», когда Радамель сначала порвал кресты, а затем травмировал пах. После этого Фалькао ломается гораздо чаще.

•‎ Алекс Окслейд-Чемберлен пропустил 266 дней из-за проблем с коленом, когда играл за «Арсенал», а в первом же сезоне в «Ливерпуле» порвал кресты и пропустил почти год.

•‎ Ибраим Афеллай, как и большинство футболистов в списке, стал жертвой проблем с коленями – из-за них пропустил в общей сложности 606 дней.

•‎ Илкай Гюндоган будучи игроком дортмундской «Боруссии» пропустил 428 дней из-за компрессии позвоночника, а в «Ман Сити» приехал со смещением коленной чашечки. В сезоне-2016/17 Илкай порвал кресты и пропустил 241 день. С тех пор серьезные травмы обходят немца стороной.

•‎ Аарон Рэмзи 27 февраля 2010 года получил тяжелейшую травму – открытый перелом ноги в матче между «Сток Сити» и «Арсеналом» в результате столкновения с защитником Райаном Шоукроссом. Из-за этого валлиец пропустил 248 дней. После этого Рэмзи регулярно вылетал с повреждениями средней тяжести, но сверхтяжелых травм Аарон больше не получал.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Stuart Franklin/Bongarts

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