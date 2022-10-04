У Ройса уже 64-я травма, у Рибери было 72, Роббен пропустил 1507 дней: самые хрупкие топ-игроки современности

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс недавно повредил голеностоп и вылетел на несколько недель – до ЧМ-2022 время есть, но новость все равно тревожная. Ройс – один из самых травматичных игроков современности – пропустил к 33 годам пропустил 142 матча. Но это еще не рекорд. Ниже – список топ-футболистов, карьерам которых мешает (или мешало) здоровье. Составлено по данным Transfermarkt.

Кратко о каждом из этого списка

• Главное: 7 из 20 игроков из списка играли за «Арсенал»! Случайность или нет?

•‎ Сейчас можно с уверенностью сказать, что карьеру Абу Диаби сломали травмы. Француз так и не смог реализовать сумасшедший потенциал из-за различных повреждений. Больше всего Абу беспокоили бедра и лодыжки, но дольше всего он восстанавливался от разрыва крестов (391 день) и травмы берцовой кости (279 дней).

•‎ Арьену Роббену травмы не помешали реализоваться как одному из лучших вингеров современности. Долгое время голландца беспокоила приводящая мышца (пропустил 140 дней), а также пах. Добило карьеру повреждение берцовой кости – из-за него он пропустил 25 матчей в «Гронингене».

•‎ Джек Уилшер стал частым гостем в лазарете из-за жесткой и бескомпромиссной манеры игры. Англичанин часто вылетал из-за повреждений лодыжки, а также из-за травм берцовой и малоберцовой костей.

•‎ Венсан Компани пропустил очень много из-за проблем с подколенным сухожилием, берцовой костью, а также из-за множественных мышечных повреждений.

•‎ Стеван Йоветич два раза с разницей в 9 лет рвал кресты. С подколенным сухожилием и берцовой костью черногорцу также пришлось повозиться.

•‎ Томас Вермален в «Арсенале» заимел хронические проблемы с ахилловым сухожилием, а в «Барселоне» медицинская карта голландца стала еще толще – только растяжение мышц бедра защитник залечивал 175 дней.

•‎ Франк Рибери пропустил больше всего матчей в карьере из-за проблем с лодыжкой – из-за операций пропустил в общей сложности 389 дней.

•‎ Карьеру легендарного Роналдо подпортили проблемы с коленной чашечкой – она отняла у бразильца 1058 (!) дней игровой карьеры.

•‎ Хольгер Бадштубер очень стремительно ворвался в состав «Баварии», но в сезоне-2013/14 порвал кресты и вылетел на 532 дня. Прежнюю форму защитник так и не набрал – месяц назад он завершил карьеру в 33 года.

•‎ Проблемы с коленями сильно смазали карьеру Томаша Росицки – из-за них чех пропустил 654 дня.

•‎ Джузеппе Росси два раза с разницей в три года рвал кресты – эти травмы отняли у него в общей сложности 854 дня.

•‎ Фил Джонс до 2020 года не вылетал больше, чем на три месяца, но затем случилась травма колена, от которой защитник восстанавливался 454 дня.

•‎ Марко Ройс из-за повышенной травматичности не сыграл на ЧМ-2014 и Евро-2016. Марко рискует пропустить и ЧМ-2022 – совсем недавно порвал связки лодыжки.

•‎ Карьере Данни Уэлбека мешают проблемы с коленями – по этой причине пропущено 630 дней.

•‎ В жизни Мамаду Сако было много мелких травм, но суперсерьезных повреждений защитник избежал. Дольше всего Сако восстанавливался от травмы мениска, полученной в 2019 году – 188 дней.

•‎ В 2006 году Радамель Фалькао пропустил 231 день из-за надрыва крестообразной связки. В «Порту» и «Атлетико» колумбиец почти не травмировался. Ситуация поменялась в «Монако», когда Радамель сначала порвал кресты, а затем травмировал пах. После этого Фалькао ломается гораздо чаще.

•‎ Алекс Окслейд-Чемберлен пропустил 266 дней из-за проблем с коленом, когда играл за «Арсенал», а в первом же сезоне в «Ливерпуле» порвал кресты и пропустил почти год.

•‎ Ибраим Афеллай, как и большинство футболистов в списке, стал жертвой проблем с коленями – из-за них пропустил в общей сложности 606 дней.

•‎ Илкай Гюндоган будучи игроком дортмундской «Боруссии» пропустил 428 дней из-за компрессии позвоночника, а в «Ман Сити» приехал со смещением коленной чашечки. В сезоне-2016/17 Илкай порвал кресты и пропустил 241 день. С тех пор серьезные травмы обходят немца стороной.

•‎ Аарон Рэмзи 27 февраля 2010 года получил тяжелейшую травму – открытый перелом ноги в матче между «Сток Сити» и «Арсеналом» в результате столкновения с защитником Райаном Шоукроссом. Из-за этого валлиец пропустил 248 дней. После этого Рэмзи регулярно вылетал с повреждениями средней тяжести, но сверхтяжелых травм Аарон больше не получал.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Stuart Franklin/Bongarts