Де Пауль охраняет Месси в сборной. Заступается в матчах и возвеличивает в интервью

«Когда Месси ваш капитан, вы пойдете воевать за него».
Аргентинцы в товарищеском матче разгромили Гондурас (3:0), а Лео Месси отметился дублем. Но со звездой «ПСЖ» случился и более яркий эпизод: на 39-й минуте Лео нарвался на грубый фол от полузащитника Дейби Флореса. Он влетел аргентинцу в челюсть и организовал потасовку на поле.
Первым защищать Месси подбежал Родриго де Пауль и накричал на Флореса. И добился своего! Игрок Гондураса получил желтую карточку, после чего конфликт погас.
После игры Де Пауль вновь вступился за Лео. Один из тренеров Гондураса зачем-то схватил Лео за руку – правда, кажется, дружелюбно. Но хавбек «Атлетико» все равно ввязался. И встал стеной между Лео и тренером.
На этом Де Пауль не успокоился – и выдал пафосную речь в пресс-зоне: «Когда Месси ваш капитан, вы пойдете воевать за него, если он попросит».
Родриго близок к Месси и вне матчей: находится рядом на тренировках и периодически им восторгается
На тренировках сборной Де Пауль тоже не отлипает от Лео.
И, конечно же, периодически его хвалит – вот цитата Родриго от июня 2021-го.
«У нас лучший капитан из возможных. Я не буду говорить о его уровне игры в футбол, его даже не стоит обсуждать. Как человека и наставника Лео не с кем сравнивать. Когда он рядом, все становится проще.
Если говорить о человеческих качествах, то мы с ним до сборной общались лишь раз: во время матча «Валенсии» с «Барселоной». Это было в 2014 году. Больше никогда с ним не разговаривал.
Ему нравится общаться с товарищами, слушать музыку, он любит карточные игры. Когда мы разминаемся, то делаем финты, прыгаем через обруч, бьем. Я говорю ему: «Лео, я обгоню тебя». И ему нравится это.
Все это очеловечивает его. Мы видим, что он существует в ином измерении, но остается человеком», – сказал Де Пауль.
В соцсетях Де Пауля уже сравнивают с Антонеллой и Маскерано
На тему их близости уже много шуток в соцсетях. Вот лишь несколько самых ярких.
Месси: «Я скучаю по Антонелле».
Де Пауль на следующее утро:
Месси: «Я скучаю по своей собаке».
Де Пауль: уже посылает ее.
Месси: «Я скучаю по Маскерано».
Де Пауль в следующей игре:
* Месси заболел гриппом*
Де Пауль в это время:
Месси: *почти тонет во время купания*
Де Пауль:
Надеемся, Родриго не отвернется от Лео после таких шуток.
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Фото: Gettyimages.ru/Eric Espada, Elsa; twitter.com/Argentina, twitter.com
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