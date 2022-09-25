Кино дождалось Златана! Сыграл римского легионера в новом фильме про Астерикса и Обеликса

Знакомьтесь – Кай Антивирус.

В воскресенье подтвердилось, что Златан Ибрагимович дебютирует в кино.

Златан появится в фильме «Астерикс и Обеликс: Срединное царство» – уже пятой экранизации приключений галлов Астерикса и Обеликса. В этот раз история развернется в Китае. Все крутится вокруг дочери императора, которая после государственного переворота сбежала в Галлию. Девушка просит Астерикса и Обеликса вернуть трон, и герои соглашаются.

Кстати, о съемках на территории Китая договаривался президент Франции Эммануэль Макрон.

Ибрагимович сыграет римского легионера по имени Кай Антивирус.

Примерно так выглядит обычный день Златана.

Приглашать спортсменов – привычное дело для создателей историй про гальских воинов. В фильмах об Астериксе и Обеликса снимались Михаэль Шумахер, Амели Моресмо, Тони Паркер и даже Зинедин Зидан. Теперь добавился Златан.

Бюджет проекта – внушительные 72 млн долларов. Продюсер Ален Атталь объясняет такие цифры грандиозностью замысла: «Это будет костюмированный фильм, действие которого происходит 2000 лет назад – нам будет необходимо построить деревню, снять гигантские сражения с многочисленной массовкой, наложить визуальные эффекты и, конечно же, привлечь статусных актеров».

Премьера намечена на 1 февраля 2023 года.

Ибра захотел быть актером после МЛС

О карьере в кино Ибрагимович думал давно: «На протяжении многих лет я чувствовал, что мог бы стать актером, ведь перед камерой я становлюсь самим собой». Мы даже разбирали перспективы шведа в отдельном тексте.

Интерес к шоу-бизнесу подогрели полтора года в Лос-Анджелесе во время игры в МЛС за «ЛА Гэлакси». Швед прибыл из «МЮ» и выкупил полосу в газете «Лос-Анджелес Таймс» для одной надписи: «Дорогой Лос-Анджелес, не за что». Златан снимался в рекламе, был гостем популярных ток-шоу, не забывал забивать такие и такие голы и несколько раз заявил в интервью о намерениях попробовать себя в кино.

«Мне не важно, кого играть – хорошего парня или плохого. Я, как хамелеон, могу приспособиться к чему угодно. У меня есть предложения из мира кино, но нужно, чтобы подвернулось действительно стоящее», – раскрывал замыслы швед еще в 2018-м.

И тут подвернулся неплохой вариант. После не самых впечатляющих кассовых сборов предыдущих фильмов – «Астерикс на Олимпийских играх» и «Астерикс и Обеликс в Британии» – серию решились освежить новым подходом к выбору актеров. Жерара Депардье, исполнявшего роль Обеликса во всех предыдущих фильмах, в новой картине заменит Жиль Лелуш. Режиссером станет Гийом Кане, который также сыграет роль Астерикса.

Персонаж Златана вряд ли получит много времени на экране, но амбиции простираются еще дальше ролей второго плана. Ибра этого не скрывает: «Думаю, мне бы больше подошла главная роль – такая, как Рэмбо или Джейсон Борн, – потому что у меня есть все необходимые навыки. Мне говорили, что с моим акцентом я мог бы сыграть плохого парня, но я способен на большее».

«Мы как-то делали скетч с Жан-Клодом Ван Даммом. Златан был лучше»

Ибра не раз доказывал, что обладает талантом перевоплощения. В мае 2018-го через пару месяцев после перехода в «ЛА Гэлакси» Златан пришел на популярное в США «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на канале CBS. Ян Кармель, соавтор передачи и фанат НБА, не очень интересовался футболом, но его британские коллеги по креативной группе пояснили – к ним идет не обычный спортсмен. «Ты не поверишь в то, что увидишь, когда встретишься с ним, – вспоминал их слова Кармель. – Это как Деннис Родман и Аллен Айверсон в одном флаконе».

Специально для Златана придумали пятиминутный скетч, где швед сыграл Златана, бестактного и самовлюбленного предсказателя будущего из игрального автомата, который советовал Джеймсу Кордену быть Златаном, чтобы достичь своих целей.

По словам Яна, съемки пятиминутного ролика заняли около 45 минут. Шведу потребовались всего три-четыре предварительных прогона, чтобы почувствовать себя комфортно – гораздо меньше времени, чем обычно нужно другим спортсменам. «Он был великолепен, и у него получилось не хуже, чем у некоторых актеров. Мы как-то делали скетч с Жан-Клодом Ван Даммом, – хвалил актерские навыки шведа Кармель.

Так вот – Златан был лучше».