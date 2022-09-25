75-летний Гус Хиддинк вернулся в сборную Австралии. Поможет перед ЧМ-2022

Ассистент на один матч и советник до турнира.

Год назад Гус Хиддинк официально закончил тренерскую карьеру. На спокойной пенсии голландец просидел недолго – снова оказался на скамейке сборной Австралии, спустя 17 лет после успешного ЧМ-2006.

Вы ведь не забыли, что наш любимый «дедушка Гус» до бронзы Евро-2008 успешно работал в Австралии? Тогда Хиддинк – или как его там называли, Осси Гус – вывел Кэйхилла, Кьюэлла, Шварцера и Видуку в 1/8 финала главного турнира, а помогал ему в этом Грэм Арнолд – нынешний тренер сборной Австралии.

Он-то и позвал Гуса в ассистенты: «Однажды ночью у меня появилась безумная идея: почему бы не вернуть в сборную человека, у которого я столькому научился, и который так помог мне в моей карьере?»

А дедушка Гус с радостью согласился. «Мне позвонил Арни и сказал: «Хочу, чтобы ты приехал». Я ни секунды не раздумывая согласился».

Хиддинк поможет с мотивацией и выбором игроков для заявки на ЧМ-2022

Хиддинк уже начал работу на новой должности – он сидел на скамейке в товарищеском матче против Новой Зеландии. Сборная Австралии победила 1:0, а сам Гус остался доволен и объяснил, почему этот результат очень важен:

«Несмотря на то, что это просто контрольный матч, это победа очень важна для обретения уверенности. Новая Зеландия очень сильная и одаренная команда, но мы должны были победить с разницей в 2-3 мяча».

А сам Грэм Арнолд рассказал, что Хиддинк уже проявляет себя в разговорах с командой: «Нам нужно выбрать лучших игроков в заявку на ЧМ-2022, поэтому умение Гуса разглядеть таланты придется очень к месту. Вы бы видели лица футболистов, когда Хиддинк приехал к завтраку.

Большинству ребят было всего 5-6 лет в 2006-м. Гус и его игроки были настоящими кумирами для современных футболистов. Перед матчем Хиддинк дал несколько сильных и важных установок».

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Грэм Арнолд – настоящий ученик Хиддинка. Австралийский тренер рассказывал, что опыт работы с Гусом помог ему вывести сборную на ЧМ. В стыковом матче против Перу дело дошло до серии пенальти – на нее тренер выпустил запасного вратаря Эндрю Рэдмейна, который взял решающий удар.

Хиддинк в 2005-м хотел провернуть схожий трюк. Тогда был стыковой матч против Уругвая – и Хиддинк чуть не заменил Марка Шварцера на Желько Калача перед серией пенальти. Тогда Шварцер стал героем, отбив два удара.

«Гус научил меня этому трюку, но сам не смог сделать это. А я сделал!» – сказал Арнольд. Хиддинк подтверждал: «В отличие от меня, у него хватило храбрости сделать это. На этом опыте можно строить новый успех».

Ну и да, Гус вообще рассыпался в комплиментах своему бывшему ассистенту.

«Я очень горжусь Грэмом. Я работал с ним в прошлом, а теперь смотрю, как он управляет командой – и меня охватывает восторг!»

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Хиддинка позвали всего на один матч – как раз товарищеский против Новой Зеландии. Эта игра стала последней домашней для Австралии перед ЧМ. И так совпало, что как раз перед ней Гус оказался доступен.

Дело в том, что в Австралии в честь 100-летия первого матча сборной страны выбрали символическую «сборную века».

Ее костяк составили игроки той самой команды Гуса из 2006-го: Марк Шварцер, Лукас Нил, Скотт Чипперфилд, Бретт Эмертон, Крэйг Мур, Марк Брешиано, Тим Кэйхилл, Харри Кьюэлл, Джон Алоизи, Марк Видука. 10 из 23 человек ездили на ЧМ в Германию.

А главным тренером символической сборной выбрали как раз Гуса – поэтому его и позвали на празднование. Этим и воспользовался Арнолд, которого выбрали одним из ассистентов в «сборную века».

«Мои ассистенты сейчас в отъезде, просматривают Данию и Францию, наших соперников на ЧМ в групповом этапе, – объяснил действующий тренер сборной Австралии. – А Гус как раз приехал на 100-летие и согласился помочь. Так что это разовая акция».

Жаль – могли увидеть Хиддинка на еще одном большом турнире.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Lewis, Robert Cianflone, Fairfax Media