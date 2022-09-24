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Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах

Валерий Карпин Валерий Карпин
Сборная Кыргызстана по футболу Сборная Кыргызстана по футболу
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Александр Соболев Александр Соболев
Даниил Уткин Даниил Уткин
Футбол Футбол

Сборная России сыграла первый матч с 14 ноября 2021-го – то самое поражение от Хорватии так и оставалось последним матчем. Сейчас команда Карпина в Бишкеке обыграла сборную Кыргызстана – 2:1.

Карпин удивил составом. Не обошлось без дебютов – Роман Ежов, Александр Коваленко и Сергей Бородин провели первый матч за национальную команду. Вячеслав Караваев разнообразил список капитанов при Карпине – игрок «Зенита» стал уже седьмым в восьми матчах, лишь Георгий Джикия был в этой роли дважды (но он остался в запасе).

Основной состав выглядел так: Сафонов, Караваев, Бородин, Осипенко, Круговой, Глебов, Фомин, Коваленко, Ежов, Бакаев, Соболев. 

Из-за не очень хорошего газона матч получился сложным – сборная России пропустила первой. Алимардон Шукуров бахнул из штрафной с 15 метров, мяч от штанги влетел в ворота Матвея Сафонова. 

Спустя 6 минут россияне с пенальти сравняли счет – Даниил Фомин заработал, а Александр Соболев реализовал. Гол стал для Соболева четвертым в девяти матчах за сборную – до этого он забивал Швеции, Мальте и Болгарии.

• Первый тайм получился очень средним – Кыргызстан перебил Россию по ударам (8/4), но уступил по владению (48% против 52%). За 45 минут сборная России пробила в створ лишь один раз – гол Соболева с пенальти.

• Во втором тайме Россия была активнее: увеличила владение мячом до 59%, добилась равенства по ударам (12/12) и забила победный гол – красивым дальним ударом отличился Даниил Уткин. По итогам матча россияне пасовали больше (441/281) и точнее (83% против 74%).

Валерий Карпин высоко оценил игру: «Киргизия понравилась. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно. Критикам ничего не надо говорить. Они были, есть и будут. Обыграли бы 6:0, говорили бы: «Кого вы обыграли?» С Кипром то же самое было. Задача была просмотреть игроков, поработать с теми, кого не было раньше, вспомнить тех, кто был раньше».

А вот мнение Даниила Уткина, забившего победный мяч: «У меня не было ощущения, что это товарищеская игра. А как будто это официальный матч минимум какой-то классификации».

• Победа над Кыргызстаном стала шестой для Валерия Карпина во главе сборной России за 8 матчей. Потери очков случились в прошлом сезоне Лиги наций против Хорватии – ничья дома и поражение в гостях.

Это не последний матч между Россией и Кыргызстаном в ближайшей перспективе. Глава Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков анонсировал: «Сборные должны сыграть еще один матч в Москве в 2023-м году».

Кыргызстан – Россия 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
24 сентября, 17.00, «Stadion im. Dolena Omurzakova»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 24 Шукуров, 1:1 – 30, пенальти Соболев, 1:2 – 89 Уткин.
КыргызстанТокотаев, Кичин, Козубаев, Акматов (Brauzman, 69), Жыргалбек-уулу, Сагынбаев (Мищенко, 46), Абдурахманов (Рустамов, 82), Атабаев, Мусабеков (Алыкулов, 69), Шукуров, Мурзаев (Yuldashev, 69).
РоссияСафонов, Караваев (Хлусевич, 46), Осипенко (Сильянов, 46), Бородин (Кузяев, 46), Глебов (Джикия, 46), Круговой (Мостовой, 46), Фомин (Уткин, 46), Коваленко (Баринов, 46), Бакаев (Макарчук, 46), Ежов (Глушенков, 46), Соболев (Комличенко, 46).
Предупреждение:
Мусабеков (41).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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