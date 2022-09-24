Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах

Сборная России сыграла первый матч с 14 ноября 2021-го – то самое поражение от Хорватии так и оставалось последним матчем. Сейчас команда Карпина в Бишкеке обыграла сборную Кыргызстана – 2:1.

Карпин удивил составом. Не обошлось без дебютов – Роман Ежов, Александр Коваленко и Сергей Бородин провели первый матч за национальную команду. Вячеслав Караваев разнообразил список капитанов при Карпине – игрок «Зенита» стал уже седьмым в восьми матчах, лишь Георгий Джикия был в этой роли дважды (но он остался в запасе).

Основной состав выглядел так : Сафонов, Караваев, Бородин, Осипенко, Круговой, Глебов, Фомин, Коваленко, Ежов, Бакаев, Соболев.

Из-за не очень хорошего газона матч получился сложным – сборная России пропустила первой. Алимардон Шукуров бахнул из штрафной с 15 метров, мяч от штанги влетел в ворота Матвея Сафонова.

Спустя 6 минут россияне с пенальти сравняли счет – Даниил Фомин заработал, а Александр Соболев реализовал. Гол стал для Соболева четвертым в девяти матчах за сборную – до этого он забивал Швеции, Мальте и Болгарии.

• Первый тайм получился очень средним – Кыргызстан перебил Россию по ударам (8/4), но уступил по владению (48% против 52%). За 45 минут сборная России пробила в створ лишь один раз – гол Соболева с пенальти.

• Во втором тайме Россия была активнее: увеличила владение мячом до 59%, добилась равенства по ударам (12/12) и забила победный гол – красивым дальним ударом отличился Даниил Уткин. По итогам матча россияне пасовали больше (441/281) и точнее (83% против 74%).

Валерий Карпин высоко оценил игру: «Киргизия понравилась. Просмотром новичков доволен. По игре есть недочеты, но это понятно. Критикам ничего не надо говорить. Они были, есть и будут. Обыграли бы 6:0, говорили бы: «Кого вы обыграли?» С Кипром то же самое было. Задача была просмотреть игроков, поработать с теми, кого не было раньше, вспомнить тех, кто был раньше».

А вот мнение Даниила Уткина , забившего победный мяч: «У меня не было ощущения, что это товарищеская игра. А как будто это официальный матч минимум какой-то классификации».

• Победа над Кыргызстаном стала шестой для Валерия Карпина во главе сборной России за 8 матчей. Потери очков случились в прошлом сезоне Лиги наций против Хорватии – ничья дома и поражение в гостях.

Это не последний матч между Россией и Кыргызстаном в ближайшей перспективе. Глава Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков анонсировал: «Сборные должны сыграть еще один матч в Москве в 2023-м году».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов