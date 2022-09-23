«МЮ» заплатил за увольнение Сульшера и Рангника почти 25 млн фунтов. Не впервой

Красиво.

«Манчестер Юнайтед» раскрыл финансовые подробности за последний год – и там стало известно, во сколько клубу обошлось увольнение Оле-Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника.

Суммарно за увольнение двух последних тренеров клуб выплатил 24,7 миллиона фунтов. Если при Сульшере клуб добивался еще каких-то успехов, то при Рангнике вообще все было очень плохо: 38% побед (худший показатель для тренера «МЮ» за 50 лет), никаких успехов и очень быстрое расставание, несмотря на первоначальные планы.

В прошлом сезоне у «Ман Юнайтед» был самый высокий зарплатный фонд в АПЛ (384 млн фунтов, на 61,1 млн больше сезона-2020/21), и хотя компенсации, выплаченные тренерам и их помощникам, относительно невелики по сравнению с общими расходами клуба, это отражает их стратегию и планирование ниже среднего уровня по сравнению с их соперниками.

Со всеми последними тренерами контракты были расторгнуты досрочно: Дэвид Мойес был уволен через полгода после подписания шестилетнего контракта, Жозе Моуринью – вскоре после продления соглашения, а Луи ван Гал – по окончании второго сезона из трех (к слову, именно «Юнайтед» настоял на трехлетнем контракте, тренер просил на два года).

Ричард Арнолд, финансовый директор «МЮ», оптимистичен: «Ключевая миссия нашего клуба – побеждать и доставлять удовольствие болельщикам. С момента нашего последнего отчета о доходах мы усилили состав, успешно завершили летнее турне и заложили фундамент для развития на ранних стадиях сезона-2022/23 под руководством нашего нового менеджера Эрика тен Хага.

В конечном счете, мы знаем, что сила «Манчестер Юнайтед» опирается на страсть и преданность наших болельщиков, именно поэтому мы сделали взаимодействие с фанатами стратегическим приоритетом. Несмотря на то, что предстоит проделать еще много работы, все в клубе придерживаются четкой стратегии обеспечения устойчивого успеха на поле и устойчивой экономической модели за его пределами к взаимной выгоде болельщиков, акционеров и других заинтересованных сторон».

Хотя потери «Юнайтед» и составляли более 2 млн фунтов в неделю в течение финансового года, общая выручка выросла на 18% – до 583,2 млн фунтов. Но в целом у клуба ухудшаются финансовые показатели – клуб подтвердил чистый убыток в размере 115,5 млн фунтов в прошлом сезоне в квартальных финансовых отчетах. Чистый долг «Юнайтед» сейчас составляет 514,9 млн фунтов – по сравнению с 419,5 млн фунтов за аналогичный период предыдущего года, рост составил 95,4 млн фунтов.

Киран Магуайр, преподаватель Ливерпульского университета и специалист по футбольной экономике, негативно оценивает работу «МЮ»: «Клуб тратит деньги, но делает это неразумно. По-видимому, слишком слабый контроль за расходами. С точки зрения количества они инвестируют в игровой бюджет и бюджет набора персонала. С точки зрения качества, что не относится к моей области, они не тратят деньги в нужных областях на нужный персонал, и они платят за это определенную цену».

Фото: Gettyimages.ru/Charlie Crowhurst