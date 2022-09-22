Сложный старт Артура в «Ливерпуле»: сыграл 13 минут, нанял спецов и тренируется без выходных, чтобы втянуться

На фоне слухов о досрочном прекращении аренды.

Английская карьера полузащитника Артура Мело началась не очень ярко: бразилец сыграл лишь один матч за «Ливерпуль». Уже даже пошли слухи о прекращении аренды из «Юве» и переходе в новый клуб.

Летом кандидатами на подписание Артура называли несколько клубов (говорили об «Эвертоне», «Арсенале», «Роме», «Валенсии» и даже о возвращении в «Барсу»), но всех опередил «Ливерпуль» – в последний день трансферного окна Артур приехал в аренду без права выкупа, клуб решил взять его из-за травмы Джордана Хендерсона.

Кажется, в нынешнем состоянии игрок не очень подходит Юргену Клоппу. По крайней мере, пока. Полузащитник провел 13 минут в Лиге чемпионов против «Наполи» (1:4). С «Эвертоном» и «Аяксом» он оставался на замене. Еще дважды бразилец сыграл за молодежку «Ливерпуля».

TuttoMercatoWe сообщил, что Клопп хотел игрока другого плана, а от Артура в целом ждали большего. И что английский клуб может досрочно прекратить аренду Артура.

Это опроверг журналист Гильем Балаге. По его версии, которая радикально отличается, «Ливерпуль» еще не определился по полузащитнику: «В клубе продолжают оценивать его. Тренерский штаб поздравил Артура с тем, как он вписался в систему, они довольны его уровнем. Артур решил проигнорировать выходные дни и продолжил работать, потому что знает, что ему еще нужно наверстывать, чтобы соответствовать требованиям».

Последнее – не единственное, что Артур делает для интеграции в «Ливерпуле». Полузащитник нанял личных физиотерапевта, тренера по фитнесу и диетолога – они работают с футболистом ежедневно.

«Артур во время перерыва на матчи сборных хочет набрать форму и улучшить физику, – хвалил игрока тренер молодежки «Ливерпуля» Барри Лютас. – Это его решение, которое показывает уровень его профессионализма. У него хорошие отношения с одноклубниками. Он хочет войти в игровой ритм, ему не нужны выходные, это идет исключительно от Артура».

Лютас добавил, что бразилец тренируется и с основой «Ливерпуля», и с молодежкой. При таком подходе Артур вполне может переломить ситуацию. Тем более новичкам традиционно тяжело влиться в систему Клоппа – это подтверждают примеры Фабиньо и Тиаго.

Артур фигурировал в той самой сделке «Юве» с «Барселоной» для хитрости с ФФП

Артур попал в «Юве» после эпохального обмена с «Барселоной» летом 2020-го, когда в обратном направлении проследовал Миралем Пьянич. Особенность ситуации в том, что оба клуба после того трансфера (Артур обошелся в 72 млн евро, Пьянич – в 60 млн) оказались в плюсе с точки зрения финансов – сделка принесла около 50 млн евро сразу обоим клубам. Как так получилось?

Мы рассказывали об этом здесь , вспомним главные моменты:

• Нюанс трансфера был в том, что сумму покупки распределяют равномерно по всей длительности контракта, что не давит на бюджет, а вот прибыль фиксируют сразу и в полном объеме – что значительно улучшает клубные финансовые показатели.

• Артур при шестилетнем контракте (перешел за 30 млн евро) провел в «Барселоне» два года – отыграл на 10 млн евро, оставались нереализованные 20 млн, и в случае продажи футболиста за 70 млн каталонцы выручили бы в общей сложности 50 млн евро. Та же схема и с Пьяничем (правда, там чуть сложнее, подробности здесь ): нереализованными оставались 13 млн евро, и в случае продажи за 60 млн «Юве» получил бы прибыль в 47 млн евро.

Как минимум до ближайшей зимы Артур в «Ливерпуле». И, кажется, он пытается сделать так, чтобы пребывание в клубе продлилось.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; eastnews.ru/Lindsey Parnaby / AFP