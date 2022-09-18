Артета выпустил на поле 15-летнего. Теперь Нванери из «Арсенала» – самый юный игрок в истории АПЛ

Рожденный в 2007-м!

Микель Артета вернул «Арсенал» к лучшим образцам эпохи Арсена Венгера. В воскресенье лондонцы обыграли «Брентфорд» в гостевом матче (3:0) и удержали первое место в АПЛ. В самом конце Артета выпустил на поле очередное юное дарование – 15-летнего Итана Нванери.

За минуту игрового времени Нванери всего раз получил мяч, но факт остается фактом – тинейджер из «Арсенала» стал самым юным игроком в истории Премьер-лиги. Впервые в одной из европейских топ-5 лиг сыграл человек 2007 года рождения.

Нванери выпустили на поле не просто так – это новая звездочка академии «Арсенала». Итан начал сезон в команде «Арсенала» до 18 лет, но довольно быстро был переведен в команду до 21 года – настолько сильно тренеры впечатлились его уровнем.

За обе команды атакующий полузащитник провел 10 матчей, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Нванери может играть в атаке на любой позиции. Лучший матч в сезоне – против «Тоттенхэма» U-18. Тут Итан сделал отличный голевой пас тривелой на второй гол и забил четвертый.

Еще летом молодежка «Арсенала» U-18 играла против команды шестого английского дивизиона «Сло Таун», и тренер соперника расхвалил 15-летнего Итана.

«У их 10-го номера отличная техника, несмотря на молодость. Абсолютно невероятные способности. Он может стать настоящей звездой в «Арсенале», – говорил Нил Бэйкер.

Перед игрой молодежки «Арсенала» против «Вулверхэмптона» Итана исключили из состава и сказали, что он будет готовиться с основой к матчу с «Брентфордом» – место в заявке освободили травмированные Эдегор и Зинченко.

Но никто не ожидал, что Нванери сразу дебютирует в АПЛ – похоже, Артета тоже восхищен прогрессом юного игрока.

«К счастью, матч закончился довольно рано, поэтому Итан успеет сделать домашку», – пошутил Гари Линекер в твиттере.

Рубрика «Почувствуйте себя старым»: Нванери родился после того, как Сол Кэмпбелл, Робер Пирес и Эшли Коул ушли из «Арсенала». Когда Тьерри Анри переходил в «Барселону», Итану было 4 месяца.

Нванери – самый юный футболист в истории АПЛ и европейских топ-лиг вообще. Но статистика против таких акселератов

Нванери дебютировал за лондонский клуб в возрасте 15 лет и 180 дней – он стал самым молодым игроком в истории АПЛ. Предыдущего рекордсмена – Харви Эллиота, который сейчас играет в «Ливерпуле» – обогнал больше чем на полгода.

А вот так выглядит топ самых юных футболистов в истории Премьер-лиги.

• Еще в начале сезона Итана тренировал другой рекордсмен. Джек Уилшер долго удерживал звание самого молодого игрока «Арсенала» в АПЛ, а летом стал тренером команды U-18 и фактически спродюсировал впечатляющий рывок Нванери до основы.

• Уэйн Руни особенно не претендовал на звание самого молодого игрока в истории АПЛ, зато в октябре 2002-го стал самым юным автором гола в истории турнира (забил как раз «Арсеналу»). Через 2 месяца его обошел Джеймс Милнер – полузащитник «Лидса» забил, будучи на 3 дня моложе.

Правда, через 3 года рекорд переписал Джеймс Воэн из «Эвертона» – 16 лет и 271 день. У Нванери есть еще целый год, чтобы побить и это достижение.

• Есть и не самая приятная статистика. Из топ-10 самых юных дебютантов в истории АПЛ только Леннон и Уилшер провели в чемпионате Англии больше 20 матчей. Правда, у того же защитника Риса Оксфорда на счету 81 игра в Бундеслиге.

Большинство игроков из топа в итоге не раскрылись – тот же Мэттью Бриггс, 12 лет удерживавший рекорд, за карьеру объездил такие команды как «Миллуолл», «Колчестер», «Честерфилд», «Барнет», «Коггешол» и съездил в датский «Велье». Бриггсу сейчас 31 – и он играет за «Госпорт Боро» из 8-го дивизиона.

• Нванери стал самым молодым игроком в истории топ-5 лиг в XXI веке. До него в главных европейских чемпионатах сыграли только пять 15-летних игроков: Лука Ромеро («Мальорка»), Валерий Божинов («Лечче»), Пьетро Пеллегри («Дженоа»), Эдди Сальседо («Дженоа»), Уисдом Амей («Болонья»).

До Нванери самым молодым дебютантом в истории «Арсенала» (во всех турнирах, а не только АПЛ) был Сеск Фабрегас. Посмотрим, получится ли у Итана стать для лондонцев таким же знаковым футболистом.

Фото: REUTERS/David Klein