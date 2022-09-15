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🤩 Как Холанд вообще это забил? Чудо-прыжок и акробатический удар в ворота «Дортмунда»!

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Воздушный гимнаст.

Мы не можем отвлекать вас лишними фразами, вы просто обязаны сразу это увидеть. 

А теперь давайте разбирать детали. «Манчестер Сити» одержал волевую и эмоциональную победу над «Боруссией» – 2:1. И дело даже не в том, что спасительные голы забили на последних минутах. А в том, кто и как это сделал!

«Боруссия» вела в счете до 80-й минуты и успешно сдерживала Эрлинга Холанда. Работал план Нико Шлоттербека. «Знаю, как остановить Эрлинга. Мы должны остановить «Ман Сити» в целом. Эрлинг – наименьшая из наших проблем», – утверждал защитник перед игрой.

Но он ошибся, потому что именно Холанд принес «Сити» победу. 

Жоау Канселу заносит ногу, чтобы внешней стороной стопы отправить в штрафную – в следующую секунду включится магия. Эрлинг находится в окружении нескольких защитников, а мяч летит на не слишком удобной высоте. Но норвежец каким-то образом бьет – очень эффектно и эффективно!

Давайте насладимся это красотой еще раз! Вот пас-тривела.

Видно, как Эрлинг Холанд заряжен и ловит момент, чтобы ворваться и подстроиться под этот пас. И как же у него это получится!

Форвард «Сити» четко избежал офсайда, чтобы встретиться с мячом на линии вратарской. И сыграть его на уровне головы – но ногой. Вот в таком прыжке.

Вот в таком!

Воот в такооом!

Невероятный!

Эрлинг даже после такого сдержался – не стал полноценно праздновать гол бывшему клубу: норвежец провел в Дортмунде 2,5 сезона, но именно там стал настоящей звездой. Отмечали только его партнеры.

А ведь до 84-й минуты действительно казалось, что дортмундцы закроют Холанда. Явных моментов у «Сити» не было, а сам Эрлинг лишь три раза пробил по воротам – один раз промахнулся, вторую попытку заблокировали. Единственный удар в створ оказался успешным.

Холанд не забил в ЛЧ только двум соперникам. У него 26 голов за 21 матч  

Статистика Холанда поражает – он не останавливается ни в ЛЧ, ни в АПЛ. Восхищайтесь!

• В сезоне-2022/23 Холанд забил 13 голов. Вся «Боруссия» – 12.

• В ЛЧ Эрлинг не забил только двум командам, против которых играл – «Аяксу» и «Манчестер Сити». От него получили:

⚽ «Боруссия»

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ «Севилья»

⚽️⚽️⚽️⚽️ «Брюгге»

⚽️⚽️⚽️⚽️ «Генк»

⚽️⚽️⚽️ «Наполи»

⚽️⚽️⚽️ «Бешикташ»

⚽️⚽️ «ПСЖ»

⚽️ «Ливерпуль»

⚽️ «Лацио»

⚽️ «Зенит»

• Холанд настрелял 26 голов за 21 матч в ЛЧ.

• За всю историю ЛЧ лишь 31 игрок забил больше Холанда – напомним, что ему 22 года и у него 21 матч в турнире.

• Эрлинг забил 13 мячей в восьми официальных матчах за «Сити»: 10 мячей в АПЛ, три – в ЛЧ.

Манчестер Сити Англия – Боруссия Д Германия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 56 Беллингем, 1:1 – 80 Стоунз, 2:1 – 84 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90).
Боруссия ДМайер, Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 88), Беллингем, Ройс (Мукоко, 88), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).
Предупреждения:
Родри (53), Мален (79), Озджан (88), Фоден (90), Менье (90), Гвардиола (90).

Старт Холанда в «Сити»: темп на 40-50 голов за сезон, 8 касаний за игру (объясняем) и первые проблемы

Фото: REUTERS/Carl Recine, Jason Cairnduff, Craig Brough

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