🤩 Как Холанд вообще это забил? Чудо-прыжок и акробатический удар в ворота «Дортмунда»!

Воздушный гимнаст.

Мы не можем отвлекать вас лишними фразами, вы просто обязаны сразу это увидеть.

А теперь давайте разбирать детали. «Манчестер Сити» одержал волевую и эмоциональную победу над «Боруссией» – 2:1. И дело даже не в том, что спасительные голы забили на последних минутах. А в том, кто и как это сделал!

«Боруссия» вела в счете до 80-й минуты и успешно сдерживала Эрлинга Холанда. Работал план Нико Шлоттербека. «Знаю, как остановить Эрлинга. Мы должны остановить «Ман Сити» в целом. Эрлинг – наименьшая из наших проблем», – утверждал защитник перед игрой.

Но он ошибся, потому что именно Холанд принес «Сити» победу.

Жоау Канселу заносит ногу, чтобы внешней стороной стопы отправить в штрафную – в следующую секунду включится магия. Эрлинг находится в окружении нескольких защитников, а мяч летит на не слишком удобной высоте. Но норвежец каким-то образом бьет – очень эффектно и эффективно!

Давайте насладимся это красотой еще раз! Вот пас-тривела.

Видно, как Эрлинг Холанд заряжен и ловит момент, чтобы ворваться и подстроиться под этот пас. И как же у него это получится!

Форвард «Сити» четко избежал офсайда, чтобы встретиться с мячом на линии вратарской. И сыграть его на уровне головы – но ногой. Вот в таком прыжке.

Вот в таком!

Воот в такооом!

Невероятный!

Эрлинг даже после такого сдержался – не стал полноценно праздновать гол бывшему клубу: норвежец провел в Дортмунде 2,5 сезона, но именно там стал настоящей звездой. Отмечали только его партнеры.

А ведь до 84-й минуты действительно казалось, что дортмундцы закроют Холанда. Явных моментов у «Сити» не было, а сам Эрлинг лишь три раза пробил по воротам – один раз промахнулся, вторую попытку заблокировали. Единственный удар в створ оказался успешным.

Холанд не забил в ЛЧ только двум соперникам. У него 26 голов за 21 матч

Статистика Холанда поражает – он не останавливается ни в ЛЧ, ни в АПЛ. Восхищайтесь!

• В сезоне-2022/23 Холанд забил 13 голов. Вся «Боруссия» – 12.

• В ЛЧ Эрлинг не забил только двум командам, против которых играл – «Аяксу» и «Манчестер Сити». От него получили:

⚽ «Боруссия»

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ «Севилья»

⚽️⚽️⚽️⚽️ «Брюгге»

⚽️⚽️⚽️⚽️ «Генк»

⚽️⚽️⚽️ «Наполи»

⚽️⚽️⚽️ «Бешикташ»

⚽️⚽️ «ПСЖ»

⚽️ «Ливерпуль»

⚽️ «Лацио»

⚽️ «Зенит»

• Холанд настрелял 26 голов за 21 матч в ЛЧ.

• За всю историю ЛЧ лишь 31 игрок забил больше Холанда – напомним, что ему 22 года и у него 21 матч в турнире.

• Эрлинг забил 13 мячей в восьми официальных матчах за «Сити»: 10 мячей в АПЛ, три – в ЛЧ.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Jason Cairnduff, Craig Brough