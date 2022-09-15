🤩 Как Холанд вообще это забил? Чудо-прыжок и акробатический удар в ворота «Дортмунда»!

Воздушный гимнаст.
Мы не можем отвлекать вас лишними фразами, вы просто обязаны сразу это увидеть.
А теперь давайте разбирать детали. «Манчестер Сити» одержал волевую и эмоциональную победу над «Боруссией» – 2:1. И дело даже не в том, что спасительные голы забили на последних минутах. А в том, кто и как это сделал!
«Боруссия» вела в счете до 80-й минуты и успешно сдерживала Эрлинга Холанда. Работал план Нико Шлоттербека. «Знаю, как остановить Эрлинга. Мы должны остановить «Ман Сити» в целом. Эрлинг – наименьшая из наших проблем», – утверждал защитник перед игрой.
Но он ошибся, потому что именно Холанд принес «Сити» победу.
Жоау Канселу заносит ногу, чтобы внешней стороной стопы отправить в штрафную – в следующую секунду включится магия. Эрлинг находится в окружении нескольких защитников, а мяч летит на не слишком удобной высоте. Но норвежец каким-то образом бьет – очень эффектно и эффективно!
Давайте насладимся это красотой еще раз! Вот пас-тривела.
Видно, как Эрлинг Холанд заряжен и ловит момент, чтобы ворваться и подстроиться под этот пас. И как же у него это получится!
Форвард «Сити» четко избежал офсайда, чтобы встретиться с мячом на линии вратарской. И сыграть его на уровне головы – но ногой. Вот в таком прыжке.
Вот в таком!
Воот в такооом!
Невероятный!
Эрлинг даже после такого сдержался – не стал полноценно праздновать гол бывшему клубу: норвежец провел в Дортмунде 2,5 сезона, но именно там стал настоящей звездой. Отмечали только его партнеры.
А ведь до 84-й минуты действительно казалось, что дортмундцы закроют Холанда. Явных моментов у «Сити» не было, а сам Эрлинг лишь три раза пробил по воротам – один раз промахнулся, вторую попытку заблокировали. Единственный удар в створ оказался успешным.
Холанд не забил в ЛЧ только двум соперникам. У него 26 голов за 21 матч
Статистика Холанда поражает – он не останавливается ни в ЛЧ, ни в АПЛ. Восхищайтесь!
• В сезоне-2022/23 Холанд забил 13 голов. Вся «Боруссия» – 12.
• В ЛЧ Эрлинг не забил только двум командам, против которых играл – «Аяксу» и «Манчестер Сити». От него получили:
⚽ «Боруссия»
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ «Севилья»
⚽️⚽️⚽️⚽️ «Брюгге»
⚽️⚽️⚽️⚽️ «Генк»
⚽️⚽️⚽️ «Наполи»
⚽️⚽️⚽️ «Бешикташ»
⚽️⚽️ «ПСЖ»
⚽️ «Ливерпуль»
⚽️ «Лацио»
⚽️ «Зенит»
• Холанд настрелял 26 голов за 21 матч в ЛЧ.
• За всю историю ЛЧ лишь 31 игрок забил больше Холанда – напомним, что ему 22 года и у него 21 матч в турнире.
• Эрлинг забил 13 мячей в восьми официальных матчах за «Сити»: 10 мячей в АПЛ, три – в ЛЧ.
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90).
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Боруссия Д –
Майер, Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 88), Беллингем, Ройс (Мукоко, 88), Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78).
Старт Холанда в «Сити»: темп на 40-50 голов за сезон, 8 касаний за игру (объясняем) и первые проблемы
Фото: REUTERS/Carl Recine, Jason Cairnduff, Craig Brough
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