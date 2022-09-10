Босс «Райо» получил в нос от агента – прямо на переговорах. Конфликт возник из-за высокой комиссии, а игрока все же подписали

Сделка года.

Безумная история из Ла Лиги – президент «Райо» Рауль Мартин Преса подрался с агентом форварда «Эспаньола» Рауля де Томаса прямо во время переговоров.

Ему не понравились высокие комиссионные.

Президент услышал запросы посредника и, говорят, так сильно разозлился, что напал на одного из юристов, а по касательной, случайно, зацепил лицо агента Де Томаса. Через несколько секунд босс «Райо» получил в нос – и отправился в больницу с легкой травмой.

Обошлось без перелома, но игру против «Валенсии» ему пришлось смотреть вот в таком печальном виде:

Позже выяснилось, что агент Иван Гарсия ударил Пресу головой в нос – рассказал сам руководитель «Райо». Он назвал это поступком труса.

«Это был преступный поступок, к тому же очень трусливый. Если бы он меня предупредил, мы бы по-настоящему подрались», – добавил Преса.

А клуб выпустил отдельное заявление с разъяснениями из нескольких пунктов: там говорится, что Преса не нападал на агента сам, а инициатор конфликта – именно Иван Гарсия. А президент «Райо» ответ сразу же вызвал полицию, обратился туда с соответствующим заявлениям и собирается преследовать по закону всех, кто распространял новости с другим описанием ситуации – считает их фейковыми.

Самое главное, что Де Томас в итоге – все-таки игрок «Райо» . Этим летом Рауль хотел уйти в «Реал» или «МЮ» и так часто доставал руководство клуба, что «Эспаньол» согласился разорвать контракт и на замену выписал из «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта. Топы за Де Томасом так и не пришли, зато подвернулся знакомый вариант со скромным «Райо» – тут он в 2018-м забивал свои первые мячи в Ла Лиге.

«Райо» был готов буквально драться за игрока, форвард снизил требования по зарплате – но теперь до января будет сидеть без футбола, ведь стороны не успели договориться во время трансферного окна.

Де Томас точно остался без ЧМ в Катаре. 27-летний футболист в прошлом году впервые сыграл за национальную команду: его позвали, когда травмировался Ансу Фати, и выпустили в развязке квалификационного турнира против Греции.

Президента «Райо» очень не любят фанаты. Из-за неухоженного стадиона и странной политики в клубе

Трудно найти клуб, где фанаты так же ненавидели бы президента, как это сейчас устроено в «Райо Вальекано».

Болельщики регулярно устраивают протесты, а в 2019-м они даже напали на Пресу. Трансфер Радамеля Фалькао в прошлом году не вернул любовь: на презентации колумбийца болельщики начали гудеть, как только рядом с игроком появился босс.

Удивительно, но фанаты «Райо» воюют с президентом уже 11 лет. В 2010-м Преса купил 97% клуба за 961 евро при долговой нагрузке в 40 миллионов. Рауль – рекламный магнат и разбирается в маркетинге. Он хотел перестроить клуб, но часто решения, как считают фанаты, противоречили ценностям. Помимо приглашения Зозули и правых политиков, Преса в 2016-м хотел открыть филиал «Райо Вальекано» в Оклахоме – там низкие налоги. Фанаты «Райо» не оценили, идея быстро загнулась.

За 11 лет к Пресе накопилось много вопросов.

Основная претензия – ужасное состояние стадиона .

Плохие трибуны, нет нормального освещения – болельщикам приходится приносить фонарики с собой. С безопасностью проблемы, в туалетах нет бумаги и снова света, раковины запачканы, а некоторые унитазы вообще дырявые и без сифонов – вот коллекция неприятных наблюдений от фанатов.

На первый домашний матч «Райо» после возвращения в Ла Лигу пришло 583 человека. Это была акция фанов против Пресы и его билетной политики – он единственным в Ла Лиге отменил сезонные абонементы, опираясь на нестабильную ситуацию с коронавирусом. Причем разовые билеты стоили 25 евро, и купить их можно было только в кассе, не онлайн.

Половине игроков основного состава «Райо» задерживают выплату бонусов . Бывало, что зарплату задержали из-за (якобы) ухода бухгалтера.

Женский «Райо» – отдельная тема: игроки тренировались без контрактов, хотя договоры были согласованы. Им не платили, некоторых девушек выселяли из арендованных клубом квартир, некоторые спали на матрасах из-за того, что не хватало мебели. Футболистки пошли на бунт и подключили руководство Ла Лиги – только тогда вопрос разрешился.

В феврале в сети всплыли старые аудиосообщения тренера женского «Райо» с явными призывами к изнасилованию. Президент в ответ заявил, что вообще не собирается обращать внимание на мнение фанатов.

Похоже, ему в любой момент может снова прилететь – уже просто на улице, а не на переговорах.

Фото: twitter.com ; globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO , Juan Carlos Rojas; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer