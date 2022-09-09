Диего Коста возвращается в АПЛ – в 33 года. Скучали?

Камбэк года.

«Вулверхэмптон» возвращает 33-летнего Диего Косту в АПЛ. Форвард приходит свободным агентом.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бразильский испанец подпишет контракт всего на сезон и уже вылетел в Англию, чтобы уладить последние вопросы. The Athletic пишет, что сначала в клубе сомневались, что Диего готов к игре в Англии, но желание футболиста их переубедило. Ради АПЛ Коста отказался от предложения «Райо».

Трансфер Косты в «Вулвз» почти сорвался

В конце лета «Вулверхэмптон» вложился в 25-летнего нападающего «Штутгарта» Сашу Калайджича – команде понадобился форвард из-за сильного спада Рауля Хименеса. За двухметровым австрийцем долго смотрела «Бавария» – считала его хорошим вариантом на смену Роберта Левандовского. Чуть позже подключились английские топ-клубы.

Калайджич выбрал «Вулвз», но порвал кресты в первой же игре. Англичане срочно вышли на рынок, но до конца лета не успели никого подписать. Тогда решили перебирать свободных агентов и наткнулись на вариант с Диего.

Трансфер все же мог сорваться. Все дело в том, что Футбольная ассоциация Англии после выхода Великобритании из ЕС ужесточила критерии для выдачи разрешения. Игрок должен набрать суммарно 15 баллов в нескольких категориях: уровень последнего клуба, игры за сборную и количество проведенных на поле минут за последнее время. Коста с января сидел без клуба, так что ему просто не хватило баллов.

«Вулвз» грустно подали апелляцию на решение FA – и она неожиданно была принята.

Последний заход Косты в Англии точно запомнился

Летом 2014-м он появился в Лондоне и сразу же начал бить рекорды «Челси» и АПЛ – забил 7 голов в 4 матчах. Все было так хорошо, что на «Стэмфорд Бридж» Диего называли боссом и полюбили за несносный характер, который ненавидели соперники.

«Диего Коста. Это просто мелкая грязная крыса. Он рычал, царапался, ни на секунду не оставлял тебя в покое, не давал продохнуть. Луис Суарес был немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он пинался, царапался и делал что хочется. Настоящие победители. И я таких игроков очень люблю. Такие футболисты в команде нужны. Такие звери», – объяснял кипер Бен Фостер.

Коста забил 20 голов, но через год после переезда в «Челси» полностью раскрылся. Это случилось в том ужасном сезоне, когда Моуринью выглядел максимально беспомощным и до середины декабря выиграл лишь 4 матча. Коста стал самым грубым в команде, приехал к старту сезона с лишним весом и между провальными матчами ездил на концерты в Испанию. Многие фанаты посчитали, что Диего сливал Жозе.

На первой же тренировке нового сезона Антонио Конте вдруг узнал, что Коста после непопадания в заявку Испании на Евро-2016 захотел уйти. Диего забивал и получал поблажки от тренера, но зимой за ним с огромным предложением пришли из Китая. Предложенные 30 млн фунтов в год ударили в самое сердце – Коста придумал себе травму, чтобы поскорее взбесить клуб и уехать.

Конфликт замяли, и Диего стал лучшим бомбардиром «Челси» в чемпионский сезон. Но все равно не вошел в планы Конте на следующий: итальянец купил Морату и отказался от Косты. Сообщил ему об этом через вотсапп. Коста сильно обиделся: «Такие вещи надо говорить в лицо, а не через текстовые сообщения. Конте написал мне, когда я был в сборной, и ребята в команде мне не поверили, что такое вообще возможно».

Коста вернулся в «Атлетико» и пару раз пересекался с «Челси» в ЛЧ. Теперь они встретятся в АПЛ.