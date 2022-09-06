ИИ отменил гол «Челси» «Загребу». Полуавтоматическая фиксация офсайдов – новинка этой ЛЧ

Будет и на ЧМ-2022.

«Челси» неожиданно проиграл в гостях загребскому «Динамо» – 0:1. Команда Томаса Тухеля все же забила, но гол Обамеяга не засчитали.

В самом начале второго тайма Пьер-Эмерик, казалось, сравнял счет, но гол быстро отменили – у пасовавшего Бена Чилуэлла зафиксировали положение «вне игры».

И это во много исторический момент – впервые на таком уровне сработала система полуавтоматической фиксации офсайда. Через пару минут специально показали графическую модель момента – очень похоже на привычный хоукай для определения взятия ворот.

Одно из главных нововведений сезона, о котором стоит узнать побольше.

Что за полуавтоматические офсайды?

В августе УЕФА объявил, что с этого сезона система полуавтоматического определения офсайдов будет применяться в Лиге чемпионов.

«УЕФА постоянно ищет новые технологические решения для улучшения игры и поддержки работы арбитров. Эта инновационная система позволит командам ВАР быстрее и точнее определять, был ли офсайд, и тем самым повысить темп игры и согласованность решений.

Система готова к использованию в официальных матчах и внедрена на каждом стадионе, где будет проводиться Лига чемпионов», – сказал руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Новая технология использует 12 отслеживающих камер, которые размещают под крышами стадионов. Задача камер – следить за мячом и за 29 точками сбора информации на каждом игроке. Скорость обработки – 50 фиксаций в секунду. Так не упустить никаких перемещений. Точки – это все части тела, которые имеют отношение к офсайдам.

Для более точного определения офсайда в мяче разместили датчик инерциального измерительного блока – это набор чувствительных элементов (гироскопов и акселерометров), фиксирующих воздействия. Данные с мяча уходят в ВАР-комнату 500 раз в секунду, чтобы можно было максимально точно определить момент передачи (или отскока, или рикошета).

Весь этот массив данных система соберет воедино, проанализировать все поможет искусственный интеллект. В итоге ВАР-судьи получают автоматическое оповещение об офсайде сразу, когда мяч получит игрок, который находится во «вне игры».

Перед тем, как оповестить главного судью об офсайде, видеоассистенты вручную проверят, правильно ли технология определила момент передачи и построила офсайдные линии. На это хватит нескольких секунд – поэтому система и названа полуавтоматической (а не автоматической).

Итог всей этой работы – графическая модель, которую система создает сама. И которую выводят в трансляцию.

Систему используют во всех матчах ЛЧ. И на чемпионате мира в Катаре

Через полчаса после первого использования системы ее включили и в другом матче – там отменили гол «Копенгагена» в ворота «Боруссии». Офсайд разглядели по ходу голевой атаки.

Весь большой футбол перейдет на эту систему. По крайней мере, ФИФА уже объявила, что полуавтоматическое определение офсайдов будет и на чемпионате мира в Катаре.