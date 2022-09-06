Первый гол Лиги чемпионов: Оршич из «Загреба» убежал от 80-миллионного Фофана с центра поля

Образцовая контратака.
В первом слоте первого игрового дня Лиги чемпионов-2022/23 было два матча: «Челси» в гостях у «Динамо» в Загребе и «Боруссия Дортмунд» против «Копенгагена».
Первый гол нового сезона забил игрок «Динамо» Мислав Оршич.
Уже на 13-й минуте хорваты наказали «Челси» за неточную передачу. Хозяева в два паса от своей штрафной довели дело до гола: Роберт Любичич выбил в район центрального круга, Петкович опередил Кулибали и скинул головой, а Мислав Оршич убежал от Фофана и пробил мимо Кепы.
Занятно посчитать, сколько стоил этот гол. Три участника голевой атаки обошлись «Динамо» в 4,5 млн евро (самый дорогой – Любичич, 2,5 млн). Ошибшийся в пасе Стерлинг, проигравший борьбу Кулибали, не успевший за 29-летним Оршичем Фофана и не выручивший Кепа стоили «Челси» больше 250 млн евро на трансферном рынке.
• Оршич на слуху с 2019-го после хет-трика «Аталанте». До этого в его карьере был азиатский этап.
В Европе у игрока хорватской молодежки не шло, и он укатил в Южную Корею в «Чоннам Дрэгонс». В Азии Мислав стал звездой. Местные футболисты были поражены его техникой удара.
«Все стояли за ним на тренировке и с лучшего ракурса рассматривали, как он бьет по мячу. Корейцы потом пытались повторить то, что делает Мислав, но у них не получалось», – рассказал Ведран Югович, игравший там с Оршичем.
Яркого хорвата заметили в Китае, но там не понравилось самому Миславу. В июле 2018-го Оршич вернулся на родину в «Динамо».
• Первый звездный момент Оршича в еврокубках – хет-трик в дебютном матче в Лиге чемпионов в 2019-м, пострадала «Аталанта».
На этом Мислав не остановился: забивал ЦСКА и «Краснодару» в Лиге Европы, а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью и вовсе получил от Оршича три в 1/8 финала ЛЕ в 2021-м.
В прошлом сезоне хорват забил еще и «Вест Хэму» – так что гол в ворота «Челси» стал для Мислава уже пятым в ворота английских клубов за 3 года.
• Прошлым летом Оршича взяли на Евро, где он тоже выдал один яркий матч: в группе Миславу не дали шанса, а в плей-офф он вышел спасать Хорватию, которая проигрывала Испании 1:3. Полузащитник забил сам на 85-й, а на 92-й ассистировал Пашаличу. В дополнительное время хорваты проиграли, но Оршич все равно максимально ярко провел свои 54 минуты на чемпионате Европы.
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Загребское «Динамо» попало в непростую группу с «Челси», «Зальцбургом» и «Миланом» – умение Оршича забивать в самый нужный момент даст хорватам хотя бы небольшой шанс на еврокубковую весну.
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.45, «Максимир»
- Гол:
- 1:0 – 13 Оршич.
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Динамо Загреб –
Ливакович, Мохаррами (Лауритсен, 76), Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми (Батурина, 89), Мишич, Иванушец, Оршич (Шпикич, 77), Петкович (Дрмич, 90).
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Челси –
Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хавертц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).
Фото: eastnews.ru/AFP/Damir Sencar; REUTERS/Antonio Bronic
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