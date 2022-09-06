Вы это видели?
Блог

Первый гол Лиги чемпионов: Оршич из «Загреба» убежал от 80-миллионного Фофана с центра поля

Челси Челси
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Роберт Любичич
Бруно Петкович Бруно Петкович
Динамо Загреб Динамо Загреб
Мислав Оршич Мислав Оршич
Футбол Футбол

Образцовая контратака.

В первом слоте первого игрового дня Лиги чемпионов-2022/23 было два матча: «Челси» в гостях у «Динамо» в Загребе и «Боруссия Дортмунд» против «Копенгагена».

Первый гол нового сезона забил игрок «Динамо» Мислав Оршич.

Уже на 13-й минуте хорваты наказали «Челси» за неточную передачу. Хозяева в два паса от своей штрафной довели дело до гола: Роберт Любичич выбил в район центрального круга, Петкович опередил Кулибали и скинул головой, а Мислав Оршич убежал от Фофана и пробил мимо Кепы.

Занятно посчитать, сколько стоил этот гол. Три участника голевой атаки обошлись «Динамо» в 4,5 млн евро (самый дорогой – Любичич, 2,5 млн). Ошибшийся в пасе Стерлинг, проигравший борьбу Кулибали, не успевший за 29-летним Оршичем Фофана и не выручивший Кепа стоили «Челси» больше 250 млн евро на трансферном рынке.

• Оршич на слуху с 2019-го после хет-трика «Аталанте». До этого в его карьере был азиатский этап.

В Европе у игрока хорватской молодежки не шло, и он укатил в Южную Корею в «Чоннам Дрэгонс». В Азии Мислав стал звездой. Местные футболисты были поражены его техникой удара.

«Все стояли за ним на тренировке и с лучшего ракурса рассматривали, как он бьет по мячу. Корейцы потом пытались повторить то, что делает Мислав, но у них не получалось», – рассказал Ведран Югович, игравший там с Оршичем.

Яркого хорвата заметили в Китае, но там не понравилось самому Миславу. В июле 2018-го Оршич вернулся на родину в «Динамо».

• Первый звездный момент Оршича в еврокубках – хет-трик в дебютном матче в Лиге чемпионов в 2019-м, пострадала «Аталанта».

На этом Мислав не остановился: забивал ЦСКА и «Краснодару» в Лиге Европы, а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью и вовсе получил от Оршича три в 1/8 финала ЛЕ в 2021-м.

В прошлом сезоне хорват забил еще и «Вест Хэму» – так что гол в ворота «Челси» стал для Мислава уже пятым в ворота английских клубов за 3 года. 

• Прошлым летом Оршича взяли на Евро, где он тоже выдал один яркий матч: в группе Миславу не дали шанса, а в плей-офф он вышел спасать Хорватию, которая проигрывала Испании 1:3. Полузащитник забил сам на 85-й, а на 92-й ассистировал Пашаличу. В дополнительное время хорваты проиграли, но Оршич все равно максимально ярко провел свои 54 минуты на чемпионате Европы.

***

Загребское «Динамо» попало в непростую группу с «Челси», «Зальцбургом» и «Миланом» – умение Оршича забивать в самый нужный момент даст хорватам хотя бы небольшой шанс на еврокубковую весну.

Динамо Загреб Хорватия – Челси Англия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 сентября, 19.45, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 13 Оршич.
Динамо ЗагребЛивакович, Мохаррами (Лауритсен, 76), Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми (Батурина, 89), Мишич, Иванушец, Оршич (Шпикич, 77), Петкович (Дрмич, 90).
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хавертц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).
Предупреждения:
Маунт (59), Кулибали (67), Батурина (90).

Фото: eastnews.ru/AFP/Damir Sencar; REUTERS/Antonio Bronic

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные